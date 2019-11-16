賽事／成功申辦50公里超馬世錦賽 2021年好手齊聚台北

2019-11-16 09:35 運動筆記 中華民國超馬協會



國際超級馬拉松總會（IAU）在本周正式宣布，2021年50公里世界錦標賽，由中華民國超級馬拉松運動協會申辦成功，預計將在2021年10月底於臺北市大佳河濱公園舉行；雙方已正式簽署舉辦協議等相關文件。

去年12月份，國際超馬總會正副主席、秘書長等人曾來臺訪察24小時亞錦賽，對臺灣運動風氣、協會申辦各項工作皆有高度認同。臺灣的超馬協會先後向總會多次提報食宿、交通、競賽、活動流程的等相關規劃，表達積極參與國際超級馬拉松運動的企圖、以及推動超級馬拉松運動發展的理念與願景；申請舉辦世界錦標賽，不僅能推動臺灣在地超馬運動的發展，更可以讓臺灣超馬與世界接軌。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

這次申辦50公里世錦賽，總會副主席也再次來臺場勘所有細節，回報並徵求所有委員意見後，一致同意將2021年50公里世界錦標賽舉辦權授予臺灣。

圖片來源：中華民國超馬協會

這場超馬盛會訂於2021年10月31日舉辦，除了各國家代表隊菁英參與的50公里，另設有全民都可參與的短距離10公里、20公里等，共計4個組別，屆時將有來自約50個國家地區的上百名運動員及隨行人員齊聚臺北。十年來，臺灣創造了運動界的奇蹟：少少的兩千萬人口，每年卻有六百場的路跑賽！邀請臺灣各地跑者將時間留下一起參與這場難得的盛事。

分享 facebook

圖片來源：中華民國超馬協會

超馬運動協會為了迎接這世界性賽會，近日將特別成立籌備辦公室，規劃系列活動，預計明年10月先舉辦世錦賽熱身選拔賽，歡迎擁有跑步基因的各界企業聯繫洽談，透過這場世錦賽，讓世界看見臺灣的運動正能量。