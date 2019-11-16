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賽事／成功申辦50公里超馬世錦賽 2021年好手齊聚台北

2019-11-16 09:35運動筆記 中華民國超馬協會

國際超級馬拉松總會（IAU）在本周正式宣布，2021年50公里世界錦標賽，由中華民國超級馬拉松運動協會申辦成功，預計將在2021年10月底於臺北市大佳河濱公園舉行；雙方已正式簽署舉辦協議等相關文件。

　去年12月份，國際超馬總會正副主席、秘書長等人曾來臺訪察24小時亞錦賽，對臺灣運動風氣、協會申辦各項工作皆有高度認同。臺灣的超馬協會先後向總會多次提報食宿、交通、競賽、活動流程的等相關規劃，表達積極參與國際超級馬拉松運動的企圖、以及推動超級馬拉松運動發展的理念與願景；申請舉辦世界錦標賽，不僅能推動臺灣在地超馬運動的發展，更可以讓臺灣超馬與世界接軌。

這次申辦50公里世錦賽，總會副主席也再次來臺場勘所有細節，回報並徵求所有委員意見後，一致同意將2021年50公里世界錦標賽舉辦權授予臺灣。

圖片來源：中華民國超馬協會

　這場超馬盛會訂於2021年10月31日舉辦，除了各國家代表隊菁英參與的50公里，另設有全民都可參與的短距離10公里、20公里等，共計4個組別，屆時將有來自約50個國家地區的上百名運動員及隨行人員齊聚臺北。十年來，臺灣創造了運動界的奇蹟：少少的兩千萬人口，每年卻有六百場的路跑賽！邀請臺灣各地跑者將時間留下一起參與這場難得的盛事。

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圖片來源：中華民國超馬協會

超馬運動協會為了迎接這世界性賽會，近日將特別成立籌備辦公室，規劃系列活動，預計明年10月先舉辦世錦賽熱身選拔賽，歡迎擁有跑步基因的各界企業聯繫洽談，透過這場世錦賽，讓世界看見臺灣的運動正能量。

世錦賽

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