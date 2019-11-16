賽事心得／最速律師邱靖貽 2019田中超半馬心得

2019-11-16 09:15 運動筆記 邱靖貽



【2019 田中馬超半馬心得】

雖然我不覺得除了記錄吃到多少好料之外的賽事心得會有多少人有興趣（大笑），不過基於本人比賽場次寥寥可數，還是寫一下以資紀念。

這次是跟著台北北區扶輪社一起團報，報名時社友想當然爾覺得我一定是跑全馬的，不過考量我大腿跟腳踝壞掉，12/8 還有青島太平洋馬拉松，我想我還是跑個半馬就好。賽前有問問看是不是能改成半馬組，不過答案是不行，其實也無所謂啦，我自己改就好了（唯一擔憂是被工作人員導正回到全馬賽道，但我想田中馬這麼親切，應該不至於吧 XD）。

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星期三、星期四兩天輕鬆跑個 30 分鐘都覺得有點勉強，星期六先展開觀光行程，社友還問我走路怎麼掰咖，雖然能貼的貼紮我都貼了，內心還是忐忑不安。

星期六午餐先在良作工場農業文創館吃了超好吃的「究好豬」，晚餐又是大魚大肉，完全違反肝醣超補的原則，邊吃邊擔心隔天吃不下沿路的補給怎麼辦（到底在想什麼，事後證明一切就是想太多 XDDD），看了一下賽道和高度圖，這時才發現原來半馬是 22.4K（現場好像也有寫 22.6K 的，我手錶顯示是 22.3K，不知道哪個才對）。

一早社裡準備好小巴載我們到會場，吞了兩種止痛藥、換上鞋子就寄物去了，為了以防萬一，我還是帶了一包能量膠、一顆葡萄糖鹽、一包咖啡因，但忍不住覺得自己這個行為有點荒謬——跑田中馬還帶能量膠到底有沒有搞錯，這樣對得起補給站嗎？不過想歸想，腰包還是默默穿上。

起跑前遇到運動筆記的 Pacer 們，看到 1:45 的列車很想跟，可是 22.4K 要跑1:45 好像很勉強，而且不是要吃吃喝喝嗎，這個速度是要吃什麼啦...腦袋裡雖然一直在打架，倒數完出發還是不由自主的跟著 1:45 跑起來（呃）。

前面幾 K 大概都在 430 上下，Pacer 們一派輕鬆，我是跟得很喘啦，還要一邊注意我的大腿跟腳踝何時要發出警訊，路過的各種滷味只能瞄一眼說掰掰。不過大概 9K 之後就漸漸跟不上了，因為我進水站都要小停一下，想想也沒關係，就自己盡量跑跑看吧。印象中過半就開始轉熱了，路上遇到兩三次灑水，還有聽到很多很多次的「休息一下嘛，這邊有 xxxx」（xxxx 請自行填上運動飲料、金桔檸檬、啤酒、阿比、好像還有紅牛之類的）。

（感謝攝影雞春麗童裕淋的照片+LaLaRun KYLin的P圖）

終於到了 15K 左右那個上坡了，雖然好不容易我距離總三越來越近，不過看到這個上坡我就不想跑了，開始變步兵，於是又目送總三離我越來越遠，幸好這個上坡不長，而且好像要慰勞跑者似的，骰子牛和龍蝦湯就設在過了上坡的補給站！我看到滿滿一盤已經烤好的骰子牛（還有正在烤的也一堆）和很多隻龍蝦，旁邊正在煮的一大鍋應該就是龍蝦湯吧，我遲疑了幾秒，眼睛吃得下、肚子吃不下，因為好熱 QQ 我狠下心又往前跑，咻咻咻好陡的下坡，稍微撫慰一下我空虛的心靈。

無論什麼比賽，賽道上我最喜歡的就是折返要往終點的這段，一方面是意識到每跑一步都越接近完賽一步，那種倒數的感覺很棒，另方面是迎面而來會遇到認識的對向跑者跟加油聲，精神上會振作不少。不過沒多久就遇到 10K 大軍們，路上的人變爆炸多，不過除了最後 2K 要稍微閃一下人，跑起來倒也還好。有趣的是我看到一位跑者，邊跑邊玩、還滿手紀念品，但跑得還是比我快很多，讓我回到寄物區忍不住跟他聊兩句（主要是心裡很羨慕啦）。

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最後是在1:44:30 抵達（其實我才是標準的 1:45 列車吧 XD），終點志工看到我嘖嘖稱奇，我只好有點歹勢的解釋我只跑了半馬，也拿了好吃的肉粽（因為全馬的便當還沒來哈哈哈）。整個會場真的超熱鬧的，我到處吃吃喝喝亂逛一通，參加一場沒有壓力的比賽心情很愉快，然後覺得如果不靠止痛藥也可以這樣跑就好了。

基本上我覺得這場賽事沒什麼好挑剔的耶，加油團很棒，補給很澎湃，路線標示很清楚，交管也很認真在執行（我只有被擋一次，剛好讓我喘一下），越到後面越覺得很像在夜市玩！重點不是跑幾分、不是有沒有破PB、也不是能不能上凸台，就只是為了參加這場嘉年華而來，雖然我還沒學會吃好吃滿這項技能，但的的確確享受到田中馬的氣氛了！

希望田中馬能繼續帶給跑者們歡樂，也謝謝所有促成這場盛會的人們 😍

#田中馬拉松歡迎到我的粉絲頁來坐坐啊～https://reurl.cc/1QOd4Y

（跑完和台中西北扶輪社一起聚餐）

（當天沒吃到龍蝦，賽後私補！）