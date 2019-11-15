2020高雄富邦馬拉松 跑衣亮相讓人驚艷

2019-11-15 06:00 運動筆記 高雄市政府運動發展局



南部馬拉松標竿賽事高雄馬拉松14日20時20分開放報名，今年獲富邦人壽獨家冠名贊助，第11屆賽事定名為「高雄富邦馬拉松」，為高馬開啟新頁。賽事日期訂於明(109)年2月8、9日舉行，適逢元宵節，將休閒組於(8日)元宵節當日以夜跑方式進行，將世運大道裝點成為燈籠大道，夜跑兼賞燈；隔日5時50分則進行全馬、半馬組，總獎金達210萬，並加碼元宵造型獎金到前3名(原各組取1名)，明年高馬將是滿滿元宵特色。

運動發展局局長程紹同說，今年將會是高富馬脫胎換骨的一年，甫獲選體育署四大台灣特色品牌馬拉松之一，又是全球獨特元宵馬拉松賽是，深具地方特色及行銷國際的潛力，又獲得富邦人壽的冠名贊助，將增加行銷宣傳的活水與提供更完善的賽事服務。

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第11屆高馬以嶄新出發，開創下個黃金十年為主軸，希望帶給長期支持高馬跑者新的驚喜，盤點賽事亮點：4.5公里休閒組的「元宵夜跑」首創大型賽事之先；其次，將具有歷史的25公里超半馬組別，順應跑者意見與主流賽事接軌，調整為21公里，連帶著調整路線達30%以上，減少進入市區道路，可望解決長期被民眾、跑者詬病的交管問題；在賽道景點部分，則新增唐榮磚窯廠、愛河上游沿線、美術館以及桃子園、先鋒路等軍區周邊，特色景點絕對讓跑者耳目一新，經典蚵仔寮、援中濕地繼續保留，更加碼進入高雄大學校區讓跑者盡情飆速，在賽道優化努力下讓跑者都可以在本屆破PB。

另值得一提的是本屆全馬、半馬跑衣突破以往單色系設計，加入隱藏線條並融入本屆主視覺與高馬Logo的設計，由108年全國運動會新生代跑者也是高雄在地選手邱韋翔身穿跑衣亮相，現場媒體為之驚艷。小編賽衣解析篇：這次「高富馬」賽衣特別採用熱昇華轉印，摸起來相當舒適賽衣上的圖案代表了高富馬的核心內容，以下讓小編為大家來解析

肩部線條－代表速度

圓點－代表萬馬奔騰的跑者

燈籠－代表元宵主題

水波紋－代表高雄港都以水為代表

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（全馬組賽衣 / 圖片來源：運動筆記）

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（賽衣細節 / 圖片來源：運動筆記）

在賽事服務方面，邀請菁英選手增添賽事精彩程度，提供賽事APP服務，則可以掌握菁英選手及跑者親友的即時動態；其次，延續以往「全臺最友善的城市馬拉松」稱號，沿線規劃由本市跑團、各級學校組成擊掌加油團，為選手加油，在約30公里處規劃「補給一條街」，主辦單位貼心提醒跑者不要吃太多而跑不動。

小編特蒐吃貨篇：現場詢問到了補給的內容，這次補給的水果皆是高雄自產水果！現場將會有旗山香蕉、燕巢蜜棗、燕巢芭樂、美濃番茄、大樹鳳梨、六龜木瓜、高雄蜜棗、甲仙芋頭酥（小編推好吃）、旗津旗魚糖等超豐富，喜愛水果補給的跑者一定要來另外詢問到「補給一條街」到底是什麼樣厲害的補給，原來將會請到內門總鋪師來辦桌料理將會依照當天食材，總鋪師會料理出適合跑者的料理～2020年高馬賽事於11月14日20時20分開放報名，至12月8日23時59分截止（或額滿為止）