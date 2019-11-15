跑步小品／自製補給 天然更健康

2019-11-15 06:00 運動筆記 Anyta Tseng



市面上有各式各樣的補給，有世界各國的大品牌，更有許多的知名的好手背書，那些我就不論了，我想要分享的是如何用自製的跑前補給。因為自製的比較安心，因為跑步有一部份是為了身體健康，既然要身體健康，最好是可以喝一點天然的東西，不要補充太多化學的產品進入身體。

運動飲料

我平時練跑時，都是喝水或是舒跑，但是喝一段時間以後，覺得水沒有味道，喝久了以後覺得有點煩，有一陣子我對舒跑說實在是喝到怕。

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我用網路上講的自製運動飲料的配方試了幾次，我真的覺的挺不錯的很清爽又涮口

1.一顆檸檬+5g 鹽+20g糖+500cc的水，這個比例真的不錯，但是有時要注意，盛產季的檸檬比較多汁，有時會太酸，糖可以加到30g,我用的是天然的紅冰糖，如果是冬天的話，那種皮很厚又沒有汁的檸檬計建議要加到2顆，清爽好喝又不甜，這個配方跑起來很有力。

2.三顆柳丁+5g 鹽+10g糖+500cc的水，有時檸檬不好買又貴的時候，遇到柳丁的產季時，我會用柳丁替代，一樣有許多的維生素c，但是柳丁真的是比較沒有味道，也不會酸。我實驗的結果是三顆比較夠味，這時把糖減到10g，只要散發果香即可，這個配方跑起來，也可以不會後繼無力。也可以改用香吉士，我試過差不多一果半就可以了，因為香吉士比較甜多汁又比較香，但是因為香吉士不好找，所以我沒有特別的推薦這個配方。

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3.跑前秘密武器歐我實在很弱，早期我練跑時，差不多5公里我差不多很想回家了，不管吃什麼，我都很難再次的想跑起來，當然跟實力跟懶症發作有關，有一次我無意間在網路上看到早期在還沒有這些能量膠時，運動選手在跑前都會喝蜂蜜，我自己試過以後，只能說，股人是真的非常的有智慧，我可以在不補給的情況下，跑到十公里還不會出現任何症狀，我會在跑前喝下一大大大大口的蜂蜜，這個真的是要練一下，因為一開始很甜很膩，真的是很受不了，很想要很快的全吞下，需要練息一下，慢慢的喝下，其實真的需要練息，含在嘴裡一陣子後，口水會一直湧出來，盡量讓蜂蜜慢慢的喝下去，真的很有力，我去買小包裝來分裝，在跑時可以喝，我帶上路去買那一次就是我破pb, 進步了45分，因為真的很有力，整場都不會累。