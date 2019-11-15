跑步知識／再談賽前減量：減量週與賽前減量的差別

2019-11-15 06:00 運動筆記 余文彥



在上週專欄《賽前減量與巔峰 Tapering and Peaking》介紹賽前減量的原則、如何確認減量的效果、以及賽前一週課表安排重點，本週繼續介紹關於賽前減量的知識與常見問題。

「減量週」與「賽前減量」的差別

減量週（Deload）與賽前減量（Taper）乍看都是降低訓練壓力，但其實目的與做法有很大的差異。

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減量週：

目的是為了走得更遠，促進「恢復」降低身體的疲勞避免過度訓練

操作方式：同時降低「訓練量」與「訓練強度」。最簡單的方式是每4~5週減量訓練1週，同時降低訓練量與訓練強度至50%～65%

賽前減量：

目的是誘發「巔峰狀態（Peak）」，在比賽發揮最佳表現

必須兼顧降低疲勞同時維持體能水準

操作方式：降低「訓練量」，維持「訓練強度」

因此賽前減量的建議的基本原則是「維持原有訓練強度」、「降低訓練頻率至80%」、「降低訓練量至60%～90%」，以達到兼顧降低疲勞與維持體能水準的目的。

漸進式、非線性減量效果較佳

賽前減量時間長度範圍是4～28天，操作方式可以歸類為三種模式：「線性減量(Linear Taper)」、「階梯式減量(Step Taper)」、以及「指數減量(Exponential Taper)」，它們之間的差異可以參考下圖。「線性模式」像溜滑梯，每週(或每天)減量的幅度是一樣的。「階梯模式」像下樓梯，直接減少訓練量到一個固定的數值。「指數模式」每天減少的幅度不同，分為快速與慢速兩種，例如賽前減量三週：

慢速指數減量：第一週95％訓練量，第二週85%訓練量、第三週60%訓練量

快速指數減量：75％訓練量、第二週65%訓練量、第三週60%訓練量

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不同的減量模式：線性減量(Linear Taper)、指數減量(Exponential Taper，分為快與慢)、階梯式減量(Step Taper)。圖片來源：Mujika, I., & Padilla, S. (2003). Scientific bases for precompetition tapering strategies. Medicine and Science in Sports and Exercise, 35(7),1182-1187.

目前研究顯示「指數模式」減量效果最好，也就是漸進式、非線性的減量方式對提升運動表現最有幫助。至於要採用快速指數模式或慢速指數模式，可能因人或訓練狀況而異。

程度越好適合越長的減量時間

上一篇專欄提到「訓練整體強度越高，減量的時間越長與幅度也越大。」初學者無法負荷太大的訓練量，整體訓練以建立有氧基礎為主軸，賽前減量時間一般不需要太長（除非有受傷等其它原因），2週就足夠了。程度越好的跑者能吃得訓練量大，整體訓練強度比較高，需要較長的賽前減量，常常會拉到3週、甚至4週。

賽前減量讓我感到功力盡失？

常會有跑者向我反映：「每次賽前減量就會感到狀況很糟，信心盡失。」為什麼呢？可能的原因有3種：