跑步知識／再談賽前減量：減量週與賽前減量的差別
在上週專欄《賽前減量與巔峰 Tapering and Peaking》介紹賽前減量的原則、如何確認減量的效果、以及賽前一週課表安排重點，本週繼續介紹關於賽前減量的知識與常見問題。
「減量週」與「賽前減量」的差別
減量週（Deload）與賽前減量（Taper）乍看都是降低訓練壓力，但其實目的與做法有很大的差異。
減量週：
- 目的是為了走得更遠，促進「恢復」降低身體的疲勞避免過度訓練
- 操作方式：同時降低「訓練量」與「訓練強度」。最簡單的方式是每4~5週減量訓練1週，同時降低訓練量與訓練強度至50%～65%
賽前減量：
- 目的是誘發「巔峰狀態（Peak）」，在比賽發揮最佳表現
- 必須兼顧降低疲勞同時維持體能水準
- 操作方式：降低「訓練量」，維持「訓練強度」
因此賽前減量的建議的基本原則是「維持原有訓練強度」、「降低訓練頻率至80%」、「降低訓練量至60%～90%」，以達到兼顧降低疲勞與維持體能水準的目的。
漸進式、非線性減量效果較佳
賽前減量時間長度範圍是4～28天，操作方式可以歸類為三種模式：「線性減量(Linear Taper)」、「階梯式減量(Step Taper)」、以及「指數減量(Exponential Taper)」，它們之間的差異可以參考下圖。「線性模式」像溜滑梯，每週(或每天)減量的幅度是一樣的。「階梯模式」像下樓梯，直接減少訓練量到一個固定的數值。「指數模式」每天減少的幅度不同，分為快速與慢速兩種，例如賽前減量三週：
- 慢速指數減量：第一週95％訓練量，第二週85%訓練量、第三週60%訓練量
- 快速指數減量：75％訓練量、第二週65%訓練量、第三週60%訓練量
不同的減量模式：線性減量(Linear Taper)、指數減量(Exponential Taper，分為快與慢)、階梯式減量(Step Taper)。圖片來源：Mujika, I., & Padilla, S. (2003). Scientific bases for precompetition tapering strategies. Medicine and Science in Sports and Exercise, 35(7),1182-1187.
目前研究顯示「指數模式」減量效果最好，也就是漸進式、非線性的減量方式對提升運動表現最有幫助。至於要採用快速指數模式或慢速指數模式，可能因人或訓練狀況而異。
程度越好適合越長的減量時間
上一篇專欄提到「訓練整體強度越高，減量的時間越長與幅度也越大。」初學者無法負荷太大的訓練量，整體訓練以建立有氧基礎為主軸，賽前減量時間一般不需要太長（除非有受傷等其它原因），2週就足夠了。程度越好的跑者能吃得訓練量大，整體訓練強度比較高，需要較長的賽前減量，常常會拉到3週、甚至4週。
賽前減量讓我感到功力盡失？
常會有跑者向我反映：「每次賽前減量就會感到狀況很糟，信心盡失。」為什麼呢？可能的原因有3種：
- 肌肉張力改變：上一篇專欄提到減量會使「肌肉張力(muscle tone or tension)」變化，可能導致身體異常的疲倦、無力感、也可能使身體異常緊繃，誤以為自己功力盡失。安排適量的短跑與彈跳訓練可以改善這樣的狀況。
- 心理因素：賽前的焦躁感很容易放大一些本來無關緊要的部分。例如：本來每天的狀況就會有起伏，有好有壞是很正常的，但在賽前容易聚焦自己表現不佳的部分，誤以為自己功力盡失。原本可能只要好好睡一覺，隔天表現就正常了，焦慮反而導致自己睡不著，狀況變更差。
- 訓練不足：減量適用於有規律疊加訓練的跑者，如果練不夠，根本沒有減量的必要。「賽前發現自己訓練不夠怎麼辦？」保持目前練節奏（不要減少，但也千萬不要瞬間增加！），直到賽前最後3～4天再減少，並確保自己休息恢復充足。如果練不夠，比賽就放輕鬆跑不要求成績吧。
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