2019 MIZUNO馬拉松接力賽 臺灣師大力拚隊史佳績

2019-11-15 06:00 運動筆記 鄭睿承



去年奪下美津濃接力賽大專甲組第二名的臺灣師大，蓄勢待發，力圖冠軍寶座，與去年相比，此次陣容更加齊全。有全運會3000公尺障礙金牌的曾廷瑋、1500公尺金牌的陳彥維，以及10000公尺好手周鴻宇、3000公尺障礙的江英瑋和800公尺的曹苡証，搭配今年全大運女子組1500公尺金牌的羅珮慈以及銀牌的黃荷雯，值得一提的是加入了今年全中運拿下1500公尺、3000公尺障礙雙料冠軍的蔡詠旭。隊員們也對這次的美津濃接力有所期許，期待這次能夠衝擊冠軍寶座.

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大五 曾廷瑋

「挑戰自我，共創佳績。」座右銘：生命本是一種空虛，藉由跑步的過程來體驗人生。

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(照片來源：陳慶典)

大四 江英瑋

「為隊上拿到第一次的美津濃接力賽冠軍🏆」

座右銘：不到終點絕不放棄

(圖片來源：陳慶典)

大四 羅佩慈

「不要出錯，穩穩的跑，拚出師大最好成績🏃」

座右銘：夢想這條路踏上了跪著也要走完

(照片來源：陳慶典)

大四 曹苡証

「做好自己的本份，發揮最好的實力」

座右銘：平常心面對，發揮實力。

(照片來源：陳慶典)

大三 黃荷雯

「自己能發揮最好的能力，幫助隊上拿到冠軍」

座右銘：夢想輪廓清晰的人，不論在任何環境下都知道如何下功夫

(照片來源：陳慶典)

大二 周鴻宇

「穩定去跑不要太急，盡力去為隊上拿到好成績🏆」

座右銘：別人辦的到的，我一定也可以

(照片來源：運動筆記)

大二 陳彥維

「穩紮穩跑，我們可以的🏆」

座右銘：機不可失 時不再來 我相信我可以

(照片來源：陳慶典)

大一 蔡詠旭

「第一次跑，不要求多快，只求不拖累隊友，也希望能發揮自己應有的能力。」

座右銘：Motivation+Discipline=Consistency(熱情+紀律=表現穩定)

這一次的陣容是師大這幾年來最齊全的一次，目前就讀碩士班的學長謝哲安表示「這次的陣容是最有機會衝擊冠軍的一次」過去是主力戰將的哲安，近年轉型投入教練工作，更期待學弟妹們能把握今年的機會，創造隊史最佳成績。

(照片來源：鄭睿承)

比賽日期：2019/11/17

比賽地點：新北市金山青年活動中心