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帶小比旅跑台灣／合歡山馬拉松 與神同行（二）

2019-11-15 06:00運動筆記 陳嘉齡

前情提要：不重要，不會考。

清晨五點，我便起身到民宿大廳跟媽祖上香請安問好，準備開始今天的行程。

因前一晚，銀樓媽祖指示五點半要起駕前往會場，在準備就緒之後，博杯請示媽祖是否願意前往，卻怎麼也都博不到杯。我們忽然想到是不是呂席伶還沒有來請安，所以祂不願意出門。再詢問時，祂出現的是聖杯，這時候，我趕緊打電話叫席伶過來上香。席伶匆忙的整理完東西，趕緊衝過來上香。

再一次博杯後，媽祖娘娘願意出門了。

這時候，我們的第一棒陳小柚上場，她背著媽祖前進會場，而我推著小比，蔡陶貴和席伶則在後面護著，一路護送到會場。

因跟黑馬吳孝哲有約，所以我們也在那裡相約見面，他很有心，前一晚下班後，便開車到會場附近的小七前停車，並在車上睡覺。

在會場也遇到了許多認識的朋友，顧育瑞顧哥也適逢百馬，而李明原原哥，則是半夜坐接駁車上山，而蕭凱晉是醫護跑者，他很用心，行前準備了很多東西，以備不時之需。

而詹志傑阿弟和好姐妹陳睦睦，他們也一起加入推小比的行列。

而孝哲請示媽祖是不是可以為媽祖服務，媽祖二話不說也爽快的答應了。

在開賽前，媽祖指示要我背，而我們也分成媽祖隊和小比隊，準備分工合作完成這個任務。

一群人浩浩蕩蕩地就這麼出發了。剛開始背的時候，其實我的腳步是輕鬆的，大家也一路上說說笑笑的好不開心。

直到約3K處，我忽然發現我的轎子好像變重了，也一直在冒冷汗，朋友說我的臉整個發白嘴巴變紫色了，我知道自己再背下去，應該沒辦法完賽，所以我們便請示媽祖看是否可換人。

博杯之後，媽祖意思是到補給站再說，好不容易到了補給站再博杯一次，媽祖願意換人了，這時候席伶上場，她很開心的背上媽祖，因席伶原本就跑的快，加上遇到下坡所以一背上去，馬上飛快的起跑。

結果，因為跑太快，她的頭忽然被媽祖轎上的鈴鐺敲到，她的速度就慢下來了，請示媽祖之後，才知道媽祖要她慢慢走，不要用跑的，要她靜心體會並傾聽自己的聲音…

不知道過了多久，又輪到了蔡陶貴，媽祖婆似乎很滿意他的步伐，我們也一路跟著媽祖到了下一個補給站。

因為小比是志傑阿弟和黑馬輪流推，他們二個人的速度，我們根本無法跟上，又加上柚子沿途又一直吐，我必須在旁邊顧著她，所以我們又變腫一了。

好不容易到了翠峰，因為我怕我們這些人無法完成這次的任務，所以詢問志傑阿弟是否願意一起背媽祖上山，阿弟博杯媽祖之後，媽祖也爽快的答應了 。

接下來就是變態黑馬上場，而志傑則在祂旁邊護著，二個人彷佛踩上了無形風火輪，咻咻咻就不見了，只剩後面拼命追趕的我們。

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這時候小比變成了原哥，顧哥和凱晋還有蔡陶貴四個人推，一路上練肖話的原哥，笑不出來了，然後一直吵著要人家要繩子拉他，一下子好熱要脫衣服，一下子說他屁股好痛，然後他和凱晋二個人還在路邊虧妹妹，叫妹妹推小比，真的好壞心啊。

然後，妹妹推沒有多久就跑掉了，只不過他們有合影留念，但是…卻怎麼也找不到那個妹妹的臉書，原哥好傷心啊！

因為顧哥今天要完成百馬，因為我們實在拖他太久的時間了，為了他能順利完賽，所以他便跟大家告辭，然後又飛走了（遠目）

未完待續……

#2019合歡山馬拉松

#2019銀樓媽祖為愛而行

#媽祖愛你

#為不能跑的人而跑

#VISION熱情與勇氣

#用雙腳帶小比跑旅台灣

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