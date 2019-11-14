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焦點人物／設樂悠太：奧運讓大迫傑去吧，我更在乎獎金

2019-11-14 09:59運動筆記 愛燃燒（i Ran Shao）

我靠跑步賺錢。跑步也是要花錢的。

設樂悠太在11月3日參加了自9月MGC以來的第一場比賽，在這場東日本實業驛傳接力賽中，設樂悠太在第三區間拿下了第2名。在MGC決出了兩個奧運會參賽名額後，大家都在期待最後一個人選的確認。最後一個得以參加東京奧運會馬拉松項目的日本跑者，必須得在冬天的福岡國際馬拉松，明年年初的東京馬拉松和琵琶湖馬拉松上（其中任一賽事）打破日本國家紀錄，即大迫傑在18年芝加哥馬拉松上創造的2:05:49，若無人實現，那麽這場奧運會入場券將自動歸MGC第三名、現日本國家紀錄保持者大迫傑所有。

（圖片來源：愛燃燒）

作為前國家紀錄的保持者，設樂悠太是被認為有可能再度刷新紀錄的熱門人選之一。但在東日本驛傳賽後接受采訪時，他卻就「奧運名額爭奪」一事，給出了典型的「設樂悠太式」回答：既然你參加了競技體育，參加奧運會一定會是你的生涯目標之一。我會跑明年的東京馬拉松，但是我真的不在乎（能不能參加）奧運會，我更在乎能不能拿到那一億日元的獎金。這是我優先考慮的事情。我跑步為了賺錢，MGC沒有提供獎金，我以跑步維生，跑步也是要花錢的。（日本為打破國家紀錄的馬拉松選手準備了一億日元的獎金，設樂悠太曾在2018年拿過一次）

（設樂悠太在18年東京馬拉松上打破當時的日本國家紀錄／圖片來源：愛燃燒）

我不說我會參加奧運會，日本的民眾似乎更想要看到大迫傑出現在奧運會的賽道上。他在國際比賽上有更出色的表現，他確實做到了，如果你說把最後一個名額給他，我想每個人都會是服氣的。（如果到時候我真的贏得了這個名額）我會聽聽公眾的聲音，讓他們來做決定，設樂悠太的言下之意，是只看準了巨額獎金，卻對跑不跑奧運會表現得意興闌珊。設樂悠太也在縱觀世界馬拉松賽事發展之後，對日本本土的賽事表現出了失望的態度，在如今這些由老人們組織的比賽讓人覺得很無聊。我感覺我們即將進入一個由運動員帶來改變的新時代。我想做那個改變時代的人，我已經迫不及待這一天的到來。在這之前，在明年的東京馬拉松上贏下一億日元獎金是「改變時代」的第一步。這是我與大迫傑的紀錄之間的一場交鋒，只要我還能跑，我就一定要打破它。

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（圖片來源：愛燃燒）

一直以來，設樂悠太始終保持著這種張狂隨性不羈的風格。他貪杯，比賽結束後的第一時間就去喝酒，不像許多其他懷著“一生懸命”信念的選手那樣，過著苦行僧般的自律生活；他劍走偏鋒，要麽贏，要麽崩，絕不折中走穩妥路線;他也經常口出狂言，說些大家都不敢說的真話，比如“我只看錢”。或許也正是這樣的性格才讓他成為了日本最優秀的馬拉松選手。他狂，他也有資格狂。

（與大迫及佐藤悠基小聚／圖片來源：愛燃燒）

原文出處：“设乐悠太：“奥运会让大迫杰去吧，我更在乎奖金。”圖片來源：愛燃燒

以上內容由愛燃燒授權刊出，為尊重原著與忠實呈現文意，內容僅做簡體轉繁體，故可能因文化差異，而有不同的翻譯及語法詞彙，還請各位跑友們參酌。

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