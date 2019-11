賽事心得/紐約馬拉松 跑得實在太痛苦了

2019-11-14 10:46 運動筆記 鄭乃芸



這是我第三個馬拉松,是跑得最差的一個馬拉松,卻也是我自己對於馬拉松的定義完全改觀的一場賽事。

賽前練習

這半年其實過得蠻辛苦,以前練習總是可以順順跑完地長跑,這半年腳沒來由地練習總是需要在5-6k時腳底小腿超痠,總是要先停下來才能慢慢地把剩下的距離吃完,看了不少醫生都檢查不出來狀況,只有說要多休息。在比賽前的一週後面下背突然很不舒服,超級無敵痠,下床都要側面起身,比賽前一週最後一次原本練習15k也自己看狀況改為10k,趁腰快要開始痠時作收然後好好休息等待比賽到來...。

VVIP 會員限定! 免費使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞, 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚,當您看到優質新聞,即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章,且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計,共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次,每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完,亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助,中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完,同等有一次抽 獎機會,分30天把金幣發完,同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途;活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎:U利點數 200 元, 500 位

灌溉獎:現金獎 5000 元,共 20 位

成長獎:iPhone 11 (64G),共 2 位 活動結束後,將由系統抽出得獎者,於 11/30 前公佈得獎名單,並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高 × 提醒:您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高!

裝備

這次比賽很幸運獲得了NB特派記者的機會,2019紐約馬產品的設計與NB提供的品項真的都超級實用又好看,拿到實品的時候極為興奮,因為真的都是自己很喜歡的款式。外套是我本身就超級喜歡的灰白配色,而跑衣與跑褲的部分,雖然原本有點害怕紫色和平時只穿海軍藍的我很不搭,但後來比賽時穿上大大喜歡呀;跑褲也是很令人驚艷的部分,褲子旁邊有小口袋的設計可以放一些補給或鑰匙,鬆緊度真的比之前穿過的各廠牌壓縮褲都更舒適!(真心一整個超級感恩的NB的)

比賽前

前一天是夏令時間結束的日子,因為是在每年的11月第一個星期日調整時間,所以原則上每年的紐約馬都會遇到。原本因為週五只睡了3-4小時,週六一整天都很累想說可以賺到一小時真好,結果崩潰的是10點睡覺的我1點又自動起床,躺到早上都沒再睡著了,還眼睜睜地看到時間從2點又變回了1點...。早上4點左右就起床準備從Midtown搭車前往起點了,在車上盡量稍微瞇了一下,大約一個半小時的車程到了選手村,溫度蠻低我們都穿著準備丟掉的舊衣服,在現場有發放不少免費的Bagel、補給Waffel、毛帽,在現場晃一晃吃了早餐、共排了三次的廁所(廁所很多所以排廁所的時間其實不會很長),在進Corral之前遇到了好朋友Winnie,互相加油後我們就準備出發了~。

1-13k

比賽開始後先從State Island經過了長長的Verrazzano-Narrows Bridge,前面速度都提醒著自己上坡不要太快,下坡就依照體感跑有一點喘的時候就放慢不然等等會很累。後來馬上進入了Brooklyn,沿路加油的人都超級無敵熱情,賽道微微起伏但我不太能感受到上坡,只是在下坡的時候會會看到前面的人在下面比較明顯,身體的狀態沒有到很好,但是就對自己說像之前神戶馬也是10k後才覺得熱開所以就順順地跑吧!

14-19k

原先的目標是前半馬盡力破2,後半馬看狀況怎麼樣再調整。剛開始應該都有達成,直到14k時覺得好想尿尿不曉得是不是因為天氣太冷的關係,猶豫了兩個廁所之後還是決定去上了(第一次馬拉松跑去廁所)不去還好,一蹲下來覺得兩隻腳大腿超級無敵地痠,就和自己說只有蹲下來才會這樣還好,後來不知道只是天冷覺得想上廁所的錯覺還是怎樣也沒有上出來浪費了3分鐘。一出來後是一個下坡,就開始努力繼續前進。

19k-21k

一路大概到19k開始我的腰先開始慢慢越來越痠,痠到跑起來就好痠好痠,我試著調整我的腰帶,不管是往上往下移他就還是一樣痠,而且腰的部分實在不曉得該怎麼樣伸展,只好告訴自己就先撐完半馬吧。

21-24k

撐過了半馬之後,還是一樣地好痠好痠甚至連膝蓋、腳底都開始痛,一直在猶豫要不要把腰帶拿下來,但這樣就表示我放棄了..因爲那裡面還有剩下好幾包的補給和手機,用拿的實在超級無敵不方便。不久後我放棄了,因為踩一步地板腳就就痠、我腳底的傷也跑出來了踩一步就痛,到最後只能一步一步用走的,我只好停下來把我的腰帶拆下來舒緩腰部的壓力,稍微拉一下筋還都沒有任何地改善,路人看到我很痛苦都跑來問我還好嗎?有些人覺得我只是累了,一直和我說”You got this.” “Keep it up” 當下真的很想要棄賽,因為連走路都好痛好痛還有剩下的半馬真的不曉得要怎麼度過...。

24-26k

24k 左右上了長長的Queens Bore Bridge,沿路上上下下,上坡的時候我的腳從腳底痛到小腿膝蓋,跑都跑不起來;下坡的時候別人開始加速,我的腰好痠好痠完全沒有辦法前進。那個時候的我覺得好難過因爲真的好痛苦,我哭了出來,一方面覺得明明就有練習甚至比去年還認真,為什麼跑得這麼差;一方面想著之後剩下的路途我只能用走的了,不過還有好長的路途越哭會越累越沒力,只好快點停止轉換一下心情,告訴自己既然跑不快那就好好地享受也紀錄賽道的風景感受一下紐約馬熱情的氛圍吧。

分享 facebook

26k-37k

之後的每一公里,我也不曉得是怎麼過來的。以前跑全馬在這個時候也可能會很累,但腳願意抬起來就可以和自己說到下個水站就快到了。但這次連要鼓勵自己去下一公里再休息都覺得好遠好遠,因為腳抬起一步就痛了,只能和自己說一定要盡量往前進,不然就永遠進不了終點,沿路上依舊都是加油的人潮,我靠在賽道的左邊他們都會用很誠懇的眼神還有堅定的語氣鼓勵快掰咖的我,說繼續往前、不要放棄。

37k-42k

我腰部的傷不知道什麼時候舒緩了一些,腳底的疼痛可能也習慣了。經過台灣的加油團時看到了一個原本跟著410 pacer後來也落下的男生有跑過去打招呼,在前幾k我就有遇到他,他感覺也跑得痛苦和我說他快抽筋了,我說我也只能維持差不多這個速度,不然我們就一起順順跑完就好。路上有時候他會慢下來,已經沒有目標的我決定等他,畢竟知道有人一起跑能稍微分散注意力和自己走走停停是完全不一樣的感受。後來轉進中央公園的最後我只拚命地想趕快結束,剩下800m我和他說到終點線等他,我們就再也沒有遇見了,最後我的完賽時間是4’42’52。

完賽

這個比賽對我來說實在太痛苦了。是完全不想回想我到底是怎麼樣度過後面這半馬的。但若有人問起,紐約馬依舊擁有很高的評價,因為跑得太慢讓我得以用一半的精力去感受這個城市的氛圍,不論是布魯克林塗鴉街景、橋上的風景、穿過小鎮裡楓葉道路或賽道上熱情加油的路人還有結束比賽時志工誠懇地說著恭喜,真的都實在太值得來好好親自感受一下這個全世界最大的馬拉松賽事。後來坐地鐵回飯店時,等車等了2、30分鐘,遇到了來自西班牙的男子和德國的夫婦,大家討論著過去跑過的馬,我和西班牙男子說這是我跑得第三個,但跑得最差的一個。他和我說 This marathon is not just a race. Its more about to enjoy the marathon itself. 他說完之後心裡的烏雲都煙消雲散了,我在前半部時用自己覺得好的狀態努力,在後半部時也用心地感受著這場比賽,實在也沒有遺憾了。

賽後

比賽後的隔天有別於之前在日本跑馬拉松,賽事結束後隔天就回歸原本正常的生活,紐約馬的隔日還是一樣充滿著活力,在紐約的市區裡大家都掛著獎牌在路上行走,路人也會很熱情地和你說聲恭喜。Marathon Monday這天紐約也有大大小小的活動,原本覺得自己跑得不好還在掙扎是否要刻獎牌的我到了Pavilion現場還是花了25美元刻了獎牌,自己一個人散步在中央公園時,我回想著跑馬以來的種種,以前都覺得參加馬拉松這項跑步就是一次要比一次更進步才有意義,直到參加完這場比賽我開始回憶著跑步前中後的自己:雖然跑量不高,但在這幾個工作比較忙碌的月份我也已經用自己最大的努力抽出時間去練跑,並學習著與身體的傷和疲憊共存;這時我發現跑馬拉松的意義不只會他所因為練習而變強所帶來成就感,有時候練跑.比賽時也會有挫折,但持續喜歡著享受跑步還有跑完步覺得痛快的自己就是跑步本身最迷人的一件事了。

跑馬就是每次跑每次不同的感受跟體驗湧上心頭,我以為我會很沮喪,但比賽的隔天,我發現我似乎更加喜歡跑步這件事情了。

#感謝 New Balance 贊助全套參賽裝備