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賽事心得／田中馬拉松 正確選擇補給不變胖！

2019-11-14 10:35運動筆記 I-Ching Lai

睽違好久又再度回到田中，上一次是2013跑半馬，想當年還是年輕貌美(但不知道為什麼都沒被拍到照片？)。不要以為跑馬拉松的人不會變胖，事實上，胖的還真不少。今年16500名跑者之中，除了我這個大嬸，應該沒有一個有想過'如何跑田中馬不變胖'這個問題，大家就是要來吃到飽的，還有人帶了刀叉。之所以那麼做作，是因為目前正在參加公司的減重比賽，無論如何都不能變胖，之前每次跑馬都會胖一公斤以上，賽前開始超補，賽中大吃大喝，賽後暴飲暴食，跑馬拉松就是變胖的大魔王。

仔細閱讀了從來沒認真看過的手冊，得知補給站有17處，以目前的體重，跑全馬大約可以消耗2000卡，只要每一站控制在100卡，總共1700卡，就不會超標。因為跑很慢，不用能量膠，以會場的補給為主就可以。

就這樣滿懷期待搭火車到了田中，先在火車上吃了一個簡單的麵包(估計280卡)，前幾個補給站都很順利，控制在100卡以下，主要吃小番茄、喝甜飲料(蜂蜜檸檬、米苔目、山粉圓)，想吃的東西就吃一點，一份炸醬麵，一塊雞蛋糕，比較油膩的豬耳朵就沒有碰，到了後半段，整個亂掉，有很多私補，補給站絕對超過17個，吃了一小塊牛排，沒吃龍蝦(跑太慢沒有了)，主要還是以小番茄為主。

跑完之後，天氣熱到不行，勉強走到火車站，坐在月台吃賽後便當，上車之後，立馬坐在博愛座上，有一種跛腳叫做馬拉松後跛腳。有一次跑馬後搭公車不好意思坐博愛座，結果司機緊急剎車，整個人飛出去坐在博愛座阿伯腿上，阿伯驚恐的表情令人難忘，以後跑馬後就乖乖坐博愛座了(為了阿伯的安全)。

路上打開伴手禮，有蜜麻花，好想吃，吃了一個，煎餅，也吃了一片。下午茶吃了泡麵，晚餐吃了牛肉飯+炸雞。第二天早上量體重結果揭曉，只重了200克，可以接受。事實證明，跑田中馬，只要好好控制，不會變胖，可是怎麼覺得好空虛。

影片：https://youtu.be/IGAcMULhxKY

賽前超補（巧克力蜂蜜鬆餅 義大利麵 咖哩飯）

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賽中飲食

成果發表

2013年和這次拍照都被擋住，好像怪獸電力公司的大眼仔。

田中馬

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