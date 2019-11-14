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跑步小品／跑前早餐 小心踩到雷

2019-11-14 10:28運動筆記 Anyta Tseng

說實在我本身是一個很弱的跑者。全馬七小時，真的是弱弱的，但是我想要來想一些跑馬的心得是因為我發現，我這樣弱弱的跑者，上網要找一些資訊時，都找不到，其實是可以理解的，這是一個大家只好看成績不斷突破的世界，而且說實在的，數字原本就是反應是不是有訓練到位的最好指標。

雖然大家都說馬拉松是跟自己比，不是看成績的，不是看跑得快的，但是所有的新聞跟報導都是報第一名，其實也是，第一名的背後代表超乎常人的訓練跟努力。

那現就來聽聽我這個一般的上班族的訓練心得。

今天要講的是跑前早餐跟跑步捕給

一般吃早餐的時間，有很多人講過了，我就不多說了，我是想來講講我曾經吃過不同的早餐跟網路上大家講的，我親身試過的經驗。

我自己平時的早餐就是一杯700 cc牛奶+咖啡，這跟我減肥無關，是我多年這樣吃下來最符合我自己的身體狀況的組合，沒有對錯。

1.傳統早餐(蛋餅+豆漿)

我第二次跑馬，就是這樣吃的，並且因為第二次跑，開跑時間是9點，很乖的照網路上的跑友建議三個小時吃的。結果，吐到那邊去，開跑5公里以後，其實也很乾脆的一次阿殺力的全給我吐出來。我個人分析，跟我平時的清淡落差很大，尤其是我吐完以後，整個嘴巴都是蛋餅的油耗味，個人建議，早餐真的不要吃台式的油跟煎的系列產品，難消化，整個食物在胃裡又要跑步時的痛苦，想像一下，那真的是，非常毋湯!

2.御飯團

這現在是我個人覺得是排第二ok的早餐，因為是冰過的白米飯，血糖緩慢上升，在跑的時候也不會胃酸過多的困擾，唯一一個小小心的就是內餡一樣不要選油膩跟難銷化的。

3.地瓜

我常常的在網路上看到很多的跑友推薦地瓜，好消化有飽足感等等的好處。

我自己試過一次，馬上被我打入冷宮，我的個人分析，超市買的是地瓜，我之前買的很甜很好吃，也符合跑友的需求，但是就是因為那個甜，當他在胃裡會容易產生胃酸，就開始一面跑一面反胃，是不致於吐，但是就是一陣陣的嗝一直的打上來，讓你在跑的時候不舒服。

4.麵包加牛奶

因為現在的麵包都是放酵母菌，所以跑到5公里以後一樣，胃裡會容易產生胃酸，就開始一面跑一面反胃。

5.包子

發酵食品加上肉難消化，跑到3公里以後，會發生讓你哭笑不得的事。

寫到這，就可以歸納出幾點

1.油膩的

2.難消化

3.甜的

4發酵食品

以上幾種真的不可，那到底要吃什麼？

跑友需要滿滿的能量，讓你在開跑時，有足夠的熱量，又必須在跑步時，不可以造成腸胃不適，我找了幾種一後，我發現要找用老麵發酵的饅頭是最好的

因為是老麵發酵，就是自然發酵的，所以不會在跑時，會產生氣體的一直打嗝，饅頭沒有內餡，沒有包一些讓你難消化的食材。沒有油詐，沒有加糖，本身散發的是天然的甜味。整個都是滿滿的澱粉可以產生跑者需要的醣份。

要找老麵發酵的，不是加酵母做的那種喔!

unsplash
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