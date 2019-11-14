從Mary Cain的控訴背後 探討青少年跑者訓練方式

2019-11-14 10:11 運動筆記 謝佳晉



Mary Cain，十七歲時打破美國11項高中、青年紀錄，堪稱史上最強高中生，然而在被Nike Oregon Project延攬進入後，被許多不合理的體重要求和霸凌，導致身心俱疲，甚至出現自殘的行為，在Alberto Salazar被起訴，以及Oregon Project的關閉後，挺身而出發表血瀝瀝的指控，引起一陣不小的風波，比較詳細的來由可以參考以下幾篇報導：

美國史上最強高中生Mary Cain對Nike奧勒岡計畫的痛訴

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美國中長跑女將指控在Alberto Salazar麾下受虐

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青少年在訓練方面 需要注意些什麼呢？

先來看看，青春期的過程中，我們發生了什麼變化

青春期是快速成長並且成熟的時期，在身體組成、代謝、賀爾蒙分泌、器官成熟等發生重大變化，所以還記得媽媽在小時候總是喜歡在青春期買些中藥給你東補西補，就是希望在這個節骨眼不落人後，當然有一句話說得很好「小時了了，大未必佳」，不論是運動表現或者身高，在青春期叱吒風雲並不代表未來同樣可以表現很好。最後，青春期對於未來的飲食傾向養成也很重要，很多偏食的習慣就有可能是在這個時期無形中養成的。

在青少年時期，熱量的攝取除了用在訓練和比賽上，和成年人一個很大的不同就是他們還必須成長和成熟，男性青少年運動員平均每日需攝取3640 ± 830大卡，女性則落在3100 ± 720大卡，雖然影響因素眾多(例如：訓練比賽規劃、不同賽季、參與其他學校活動或運動)，以及一定個體差異外，還是可以看出青少年的熱量需求遠遠超過成年人，同時該資料也指出可能還有低估的趨勢。

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此外，青少年在進行耐力運動過程中，和成年人另一個很不同的地方來自於散熱的方式。青少年運動員比較傾向利用週邊血管的擴張，透過輻射的方式散熱；成年運動員則多以汗水蒸散的方式散熱，主要原因為青少年時期的汗腺發展尚未健全。有趣的是，青少年時期有接受過訓練的運動員，他們在成年後，仍對於週邊血管擴張散熱的能力比一般成年人好。

青少年的營養攝取特別需知？

除了運動消耗之外，青春期攝取的熱量同時用在現有組織的成熟和產生新的組織，尤其後者必須消耗大量的熱量。因此，對青年運動員來說，最重要的一個原則就是總能量攝取一定要夠，大量訓練下加上並且熱量吃不足，會造成一系列健康問題，包含發育遲緩、經期失調、骨質密度不足、養成病態的挑食習慣，最嚴重的是：大幅降低運動表現和提升受傷的風險，Mary Cain就是一個在青少年時期被要求嚴格體重控制的可憐犧牲品。

現今市面上有很多不同五花八門的飲食方法，姑且不討論對於健康的影響，目前的共識為在青少年運動員身上，不建議進行任何透過節食控制體重的手段，除了影響表現和恢復外，不足的卡路里對身體的成長和成熟會造成不可逆的負面影響，更正確來說，不應該對於青少年運動員的體態有任何目的性的改變。

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在營養攝取方面，其實青少年的蛋白質不需要特別比成年人多，一般建議約莫每天攝取1.5g/kg的蛋白質，同樣分成少量多餐攝取以求更好的恢復效果，和成年人並無差異；碳水化合物的應用攝取相比於成年人並無差異，同樣隨活動量增減，值得需要注意的是，青少年除了訓練外，可能會參與學校的特別活動或者去嘗試其他運動，這些同樣也必須納入活動量的考量。

如同前面所說，青少年比起成年人更傾向使用週邊血管擴張來進行散熱，不成熟的散熱機制使得他們熱衰竭的機率更高，其他常見原因包含飲水量不足、體力過度消耗，或者穿著不適當的服裝，例如台灣很多國高中的運動服竟然都是棉質的….，這方面也需要特別注意。

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Mary Cain的故事，我相信絕對不只這一例，而是在世界不為人知的角落不斷上演，很慶幸他勇敢的站出來，讓你我知道，相比於成年人，青少年的訓練和營養是更需要大家關心的。

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