影片剪輯／2019田中馬拉松精華版
小編經過兩天的努力，把一些相關的影片都生出來了！我不敢說我沒睡，因為太多美好的畫面，讓我想快點跟大家分享！
台灣第一馬田中馬，我想沒有人會反對。賽道的優美、補給的強大、熱情的加油團、構成了百分之百的回憶。
我想田中馬已經在所有跑者的腦海中，劃下最好的印象，每年就是期待這一刻呀！！
這真的是意圖讓人跑不動呀，看到這樣的補給你還想跑嗎ＸＤＤ
田中馬拉松 作伙向前衝
一次的完美落幕，只是期待下一次的華麗登場，就讓我們期待2020田中馬拉松的來臨吧！
小編就廢話不多說了，快點來看看精華版影片吧～～～
看更多
彰化聯合行銷記者會：https://reurl.cc/rlE4EO
田中馬拉松記者會：https://reurl.cc/D1qLO6
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田中馬拉松當日快剪：https://reurl.cc/ObYLmD
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田中馬熱情加油篇2 :https://reurl.cc/pDalx4
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田中馬拉松精華版：https://reurl.cc/EKVll0
田中馬拉松短版宣傳：https://reurl.cc/e5MllQ
田中馬拉松空拍篇：https://reurl.cc/A1MV4Q
田中馬拉松60秒：https://reurl.cc/pDazvx
田中馬拉松3分鐘版：https://reurl.cc/rlEmox
田中馬拉松完整記錄版：https://reurl.cc/A13RyY
田中馬拉松舞蹈大賽第一名表演：https://reurl.cc/9znOgO
拍攝團隊：優昇影視 - 虛擬攝影棚
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