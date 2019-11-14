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影片剪輯／2019田中馬拉松精華版

2019-11-14 10:19運動筆記 Run Style完全執行團隊吳導

小編經過兩天的努力，把一些相關的影片都生出來了！我不敢說我沒睡，因為太多美好的畫面，讓我想快點跟大家分享！

台灣第一馬田中馬，我想沒有人會反對。賽道的優美、補給的強大、熱情的加油團、構成了百分之百的回憶。

我想田中馬已經在所有跑者的腦海中，劃下最好的印象，每年就是期待這一刻呀！！

這真的是意圖讓人跑不動呀，看到這樣的補給你還想跑嗎ＸＤＤ

田中馬拉松 作伙向前衝

一次的完美落幕，只是期待下一次的華麗登場，就讓我們期待2020田中馬拉松的來臨吧！

小編就廢話不多說了，快點來看看精華版影片吧～～～

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彰化聯合行銷記者會：https://reurl.cc/rlE4EO

田中馬拉松記者會：https://reurl.cc/D1qLO6

田中馬拉松選手之夜快剪：https://reurl.cc/M73Lz4

田中馬拉松當日快剪：https://reurl.cc/ObYLmD

田中馬拉松米寶路跑快剪：https://reurl.cc/yyR4A2

田中馬拉松選手篇1 :https://reurl.cc/0zKlax

田中馬拉松選手篇2 :https://reurl.cc/k5nb79

田中馬拉松補給篇：https://reurl.cc/24KAD9

田中馬熱情加油篇1 :https://reurl.cc/QpYAAO

田中馬熱情加油篇2 :https://reurl.cc/pDalx4

田中馬熱情加油篇3 :https://reurl.cc/1QK6o9

田中馬熱情加油篇4 :https://reurl.cc/31KgjL

田中馬拉松精華版：https://reurl.cc/EKVll0

田中馬拉松短版宣傳：https://reurl.cc/e5MllQ

田中馬拉松空拍篇：https://reurl.cc/A1MV4Q

田中馬拉松60秒：https://reurl.cc/pDazvx

田中馬拉松3分鐘版：https://reurl.cc/rlEmox

田中馬拉松完整記錄版：https://reurl.cc/A13RyY

田中馬拉松舞蹈大賽第一名表演：https://reurl.cc/9znOgO

拍攝團隊：優昇影視 - 虛擬攝影棚

協力：Run Style 完全執行團隊

田中馬

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