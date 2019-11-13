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訓練心得／田中初半馬訓練營 全員大成功熱血結訓

2019-11-13 06:00運動筆記 邱鈺婷

只有田中馬能超越田中馬！歷屆的耕耘使得田中馬獲得前所未有的關注，今年不僅有知名棒球球評曾文誠及跑馬網紅田中康二、Tomo 參與這場盛會，還有藝人方文琳前來挑戰初馬，要說大家最期待的，那肯定是一睹「順澤宮冠軍帽子哥」挪威三鐵好手伊登（Gustav Iden）本人的風采了，這場彰化在地一年一度的盛會可以說眾星雲集，田中馬賽道儼然變成了馬拉松界的星光大道啦！

初半馬成就即將解鎖，賽前來張大合照，預備迎接人生的初半馬（圖片來源：跑步學堂）

但是訓練營的夥伴們也是不遑多讓，準備跟這些名人們較量較量，為了這一天，他們已經整整準備了 12 週，見識過自己的潛能、經歷過最地獄的磨練、最艱難的再出發，這些都是為了履行最初對自己的承諾，爭一個無關勝敗的榮耀。

訓練營學員們出發時開心的揮手，回應場邊熱情的親友和民眾（圖片來源：跑步學堂）

學員們雖然都是半馬的初心者，但在他們的神情卻一點也看不見膽怯，目光透著冷靜自持的決心，教練們也深知田中馬對學員們的意義，因此在前一天將眾人集結在一起，再次提點訓練過程中不斷重複的要領，也針對隔日的賽道、突發狀況進行分析，希望藉由這最後的機會，再次凝聚大夥的信心。

學員們專注聆聽教練的指示，自我檢視賽前的狀態（圖片來源：跑步學堂）

學員們開心的與教練分享自己寫的紀念冊（圖片來源：跑步學堂）

進入到頒發結業證書、全勤獎的環節，原本如臨大敵的氣氛頓時歡樂不少，隨著明日的 2019 田中馬開展，也代表著今年度的訓練營隨之落幕了，學員林保吉、林冠儀、林憲銘、莊凱權、陳學琳、黃筠淇、黃麗燕、黄惠敏獲頒全勤獎項，在正式馬拉松開始之前，搶先收穫了個人的成就。

學員獲頒全勤獎證書，全場氣氛熱絡（圖片來源：跑步學堂）

學員輪番上台領取自己的結業證書，寫下到訓練營一遊的紀錄（圖片來源：跑步學堂）

「考前教戰」來到了最後的高潮，教練們特別準備了一個讓學員們戰鬥力再升級的秘密武器─授旗儀式，印著大大的「跑步學堂 田中馬拉松訓練營」字樣的班旗寄託了在場每個人的夢想，摸著輕飄飄，拿著卻沉甸甸的，接過班旗的班長笑得有些靦腆，學員們回想起這 12 週的努力，將有點鼻酸的驕傲化作明日賽場上的動力。

班長代表承接班旗，全場歡聲雷動（圖片來源：跑步學堂）

田中馬當日，從景崧文化教育園區出發，一路上有各路好手相伴，著實領教了與專業級選手的差距。想在這樣人才濟濟的賽場上站上凸台，著實難上加難，不過黃麗燕學員仍舊從競爭激烈的田中馬中，搶下女子 D 組分組第二，成了全班唯一個獲獎的學員，加上前一天的全勤獎，滿載而歸的喜悅全寫在臉上。

初半馬挑戰成功，黃麗燕寫下本班的女子最佳紀錄（圖片來源：跑步學堂）

黃麗燕笑說：「我最後一度要抽筋了，差點就癱坐在終點前！但還是告訴自己要努力不准停下腳步，雙腳再怎麼慢這個坡終究會過去的。」身為班上年紀最小的她始終堅信著跑步無分年紀，就像臺灣極地馬拉松冠軍陳彥博曾說的「心沒有放棄，身體就會跟隨。」提及能無痛完賽的最大原因，感受最大的莫過於科學化的訓練：「讓我不再需要經歷以往那沒有滾筒按摩、收操的土法煉鋼訓練生活，不用再每天帶著全身所有的傷痛，硬撐著回到操場上操練。」語畢，她更是頻頻感謝教練們及物理治療師給的愛與關懷，才讓她能有今日的優良的表現。

陳學琳以 2 小時 37 分 08 秒完賽，在別具意義的生日當天完成人生初半馬（圖片來源：跑步學堂）

儘管田中馬對許多人而言是實現自我的殿堂，但對陳學琳學員而言，更多了幾分感性的意義，她在生日當天完成了初半馬的挑戰，完賽的時候不禁淚灑終點線，她說道：「一開始參加徵選只是單純想訓練自己、增加體能，但沒有想到自己會愛上跑步這件事。」微笑進終點是她最大的收穫，能以 02 時 37 分進終點令陳學琳無法置信，她堅定的說：「要相信你自己！就像教練相信你一樣。」田中初馬訓練營，是她送給自己最棒的生日禮物。

吳柏樵險勝黃麗燕 35 秒，分居班上的男、女子第一名，賽後開心同框（圖片來源：跑步學堂）

本屆的學員表現均十分優秀，全員完賽！隨著一個個身影邁入終點線，無形之中也激勵了後方的同學。身為全班唯一一個跑進兩小時內的學員，吳柏樵對自己的成績表示滿意：「原本自己還想著可以朝向 100 分內完賽，但 16 公里的測驗結束後，才發現自己太過好高騖遠，及時修正為 2 小時內完賽。但教練總是提醒，不要自我設限，也不要預設成績，專注在當下的狀態，用最適合自己的感覺去完成比賽，這場比賽我真的做到了！」變強真的會上癮，吳柏樵將這次能順利完賽歸功按部就班的完成教練指示的每次課表練習。他與黃麗燕分佔班上的男、女子第一名，可說是本屆田中初半馬訓練營之光。

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學員們將會帶著訓練營所學，氣勢萬鈞的迎戰一場又一場的馬拉松（圖片來源：跑步學堂）

學員們第一次的半馬體驗就奉獻給田中馬，難得在當地能跟來自各國的高手同台較勁，越是大規模的賽事，越能增加見識，快速提升自己。當學員們都能獨當一面的在半馬的賽事中有系統的規劃、訓練、進步，訓練營的任務才算圓滿完結。又到了向此屆的學員道別的時刻，明年會再度迎來一批新鮮人，如此不斷不斷的將這份對跑步的熱忱傳承下去。

2019田中馬初半馬官方訓練營比賽成績一覽

姓名

比賽日超半馬22.6K成績

姓名

比賽日超半馬22.6K成績

朱O華

2:37:27

陳O洲

2:18:16

吳O樵

1:59:56

陳O婷

2:42:44

李O蓉

2:21:51

陳O琳

2:37:08

林O吉

2:45:14

曾O凱

2:39:48

林O儀

2:40:50

程O倍

2:59:35

林O玟

2:25:49

黃O淇

3:29:58

林O銘

2:33:48

黃O燕

2:00:31

柳O盛

2:20:16

黄O敏

2:15:18

徐O姿

3:34:49

廖O立

2:32:02

張O貴

2:36:46

蔡O庭

3:25:08

莊O權

2:47:59

蔡O怡

2:28:17

陳O姿

2:56:51

簡O裕

2:52:48

陳O妤

2:47:55

江O瑜

2:45:19

*更多跑步活動，盡在運動筆記*   

田中馬棒球

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