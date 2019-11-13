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帶小比旅跑台灣／合歡山馬拉松 與神同行（一）

2019-11-13 06:00運動筆記 陳嘉齡

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上星期六，我和小比去參加合歡山馬拉松。因去年生日許願要帶銀樓媽祖上合歡山，希望媽祖婆在那可以保祐大家，讓賽事順利完成，也希望可以渡化在那裡的無形眾生，好姐妹陳小柚沒幾天就去請人博杯，然後媽祖婆就說要去了，那時候我心裡其實很怕，因為從沒參加過半馬的我，要推小比上合歡山，簡直是天方夜譚。

在那之後，認識我的朋友幾乎每個人都覺得危險，有些人叫我不要去，就是怕我們有危險，那時候有好幾個情義相挺的弟弟妹妹，要陪著我們幫我們完成這個任務，而我一直不斷的鍛鍊自己，甚至參加了好幾場半馬，也於今年的烏來馬拉松，完成了我們這輩子第一次的全馬。

話雖如此，我還是怕賽事時，會有意外發生，所以行前也準備了氧氣，睡袋及預防高山症的藥及許多禦寒衣服，而好友陳昆信賢伉儷，也送我二雙壓縮的五趾襪，讓我可以順利完成賽事，在這裡很謝謝他們。

行前一天，我先跟柚子到銀樓媽祖社辦，恭請媽祖婆上山。

到達民宿的時候，民宿老闆知道媽祖婆要駐駕，十分快速的準備供桌和供品，讓媽祖婆可以安心的休息，在這裡很謝謝

清境名人渡假村，他們的貼心服務。

放完東西後，好友呂席伶也想加入我們的行列，因我和柚子無法作主，便請她博杯詢問媽祖婆是否願意讓她同行，媽祖婆二話不說的也爽快的答應了。

而當天主辦單位也有準備選手之夜，一個人300元吃合菜，菜色也非常豐富。

回到房間後，因我怕吳孝哲及詹志傑他們二個人要推小比會太累，所以我便找了另一個好友蔡陶貴上山，問他是否願意幫忙，他到晚上也答應加入推小比的行列。前一天他上山的時候，怕他沒地方住，便跟民宿老闆請求看可否在大廳看顧著媽祖婆。老闆還特地拿出了枕頭和棉被，讓蔡陶貴不至於受寒。

而蔡陶貴博杯要在媽祖婆旁邊睡覺的時候，因沒說明來意，媽祖婆二話不說的就拒絕他了，我們問蔡陶貴是不是沒講為什麼要在祂旁邊睡覺，他說是，然後我跟柚子直說不行啦，要說為什麼，媽祖婆才知道你要做什麼？他又重新稟報了一次，這次媽祖婆就答應了。而且他也想加入背媽祖婆上山的行列，也誠心博杯，媽祖婆也爽快的答應了。

終於所有的事都準備完成，我才安心的睡覺。

而比比這小子，晚上開心的

睡不著，一直鬼叫，然後我整夜睡睡醒醒的起身看他，直到約四點他才甘願睡覺。

因為天氣晴朗，那時候，我心想不知道可不可以看到星星，推出落地窗一看，滿天的星斗讓人不禁發出哇的聲音，已經好久沒看到如此乾淨的天空了。看完星星後，我又躺回床上睡覺，準備迎接賽事的開始。（未完待續）

#2019合歡山馬拉松

#2019銀樓媽祖為愛而行

#為不能跑的人而跑

#VISION熱情與勇氣

#用雙腳帶小比跑旅台灣

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