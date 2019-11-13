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賽事心得／水月禪跑 跑步也能濟世

2019-11-13 09:47運動筆記 Sunny Lin

你知道你跑步的影響力嗎？跑步濟世~感恩，惜福，認真跑，跑出典範，用跑步助人濟世在這寧靜平和的農禪寺，用跑步跟自己相處，跟別人相處我們健康能跑能跳這是多麼感恩幸福的一件事....想想身體有障礙無法跑或者需要別人才能走，跑的人，臥病在床無法行動的人...我們何等幸福你跑步你健康，你年輕你有活力，是你的你跑步健康有活力影響到身邊的親友們 ~ 別人的!!

真好，你的每一步認真跟努力，居然有這樣的影響力能改變別人跑步可以讓世界更和平，更平和，你相信嗎？除了太在意成績瘋狂練到疲勞性骨折，足底筋膜炎，肌肉不斷拉傷的人啊!^^哈! 所以像師父一直重覆講的~跑在當下每一步， 清楚放鬆不比較~水月禪跑 

六祖惠能聽五祖講《金剛經》，一聽到這句『應無所住而生其心』就豁然大悟，可見這個經句在禪宗是多麼的重要。「無住」是什麼呢？就是不在一個念頭或任何現象上產生執著，牢牢不放。比如受了打擊，被心外的事物所困擾，那叫心有所住。又比如貪男女色的，心就注意男女色；貪名的，心注意名；貪財的，心注意財；貪美食的，心注意美食。這些人若沒有女色、男色就活不下去，沒有名、沒有財就渾身不對勁，沒有美食也不能過日子，心中老是牽掛著這些東西，這就叫「有所住」。

至於心無所住呢？美色當前也當作是平常事。《維摩經》中的天女散花，又是美女又是鮮花，菩薩們看了若無其事，認為是天女自己在散花罷了，跟菩薩們不起關聯；可是那些阿羅漢對美女和鮮花還存有潛在的厭離心，所以花落到他們身上就掉不下來了，這是因為心有所住。因此，「心無所住」是身在紅塵能不受紅塵困擾，「生其心」是出入紅塵還能夠救濟紅塵中的眾生。這個心就是慈悲心和智慧心，是佛和菩薩們的境界。我們也不妨練習「無所住而生其心」，最初可能比較困難，但是時間久了，就會把世間的人、事、物看作如幻如夢如演戲。如會非常認真地演好目前的角色，但很清楚自己是在演戲，那就不會受到利害、得失、你我、是非的影響而煩惱不已。

-出處《聖嚴說禪》

禪跑路線採環圈繞行的方式，路線中的10個景觀特色，分別為：

1. 菩提大道：從這裡起跑，在娑婆的菩提樹、佛陀的見證下開始禪跑體驗；

2. 照壁：途經南側照壁，提醒跑者「應無所住而生其心」，盡心盡力不執著；

3. 連廊：再沿西面連廊，一虛一實的廊道中，看這充滿趣味的世界；

4. 水月池：比臨水月池，在波光粼粼的水面上，遙望大殿和廊柱的倒影，呈現幻化多變的景象；

5. 田園風光：跑向北面，放眼望去一望無際的稻田，視野寬廣，給人開闊安定的覺受；

6. 大屯山景：此時，峰巒疊嶂的大屯山景在朝陽初昇的光芒映照下，更顯翠綠清晰、廣博高遠，讓心情豁然開朗；

7. 入慈悲門公園：再往前跑，右側「入慈悲門」隨即映入眼簾，伴隨著繽紛百花、涓涓流水，瞬間洗滌煩憂熱惱；

8. 金剛經牆：轉一個彎，金剛經牆就在視角上方，無聲宣說禪宗教法；

9. 開山農舍：途經開山農舍，緬懷東初老人、聖嚴師父開山的堅毅精神；

10. 禪修公園：回程來到禪修公園，再度親臨佛陀的祝福，堅定完跑108分鐘的勇氣與信心，絕對是一次超越自我、與眾不同的難忘回憶。

-路線介紹及照片出處~農禪寺官網

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行如風，定如禪，空中花，水中月~

暖身~ 法鼓八式動禪

感恩水月禪跑的300多位志工為大家服務~

農禪寺~過堂禪飯....吃飯禪

謝謝慢跑，快跑，亂跑，禪跑能有你一起跑...

遇到酷酷猴Candy，無論到哪裡都有耕跑團的伙伴

視障陪跑員，Alan，儷珊，惠蘭...

已跑了2，3屆的立群班長，Linda，謝謝Linda叫我們來跑...

這麼美的立體完賽證書，2020農禪寺桌曆 😊..這也動用了好多志工們寫上跑者姓名，包裝...感恩啊!感恩，惜福，認真跑，跑出典範，跑到健康美麗，跑到幫助到別人!

光芒

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