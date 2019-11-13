賽事心得／田中馬拉松 讓我們一起「玩」賽了！

2019-11-13 09:59 運動筆記 Michelle Lin



田中馬的人文盛情總會讓人留下深深的感動

本來不想寫下這篇文

因為是全家一起參與運動

所以想要留個紀念⋯⋯所以來廢話一堆

還記得2018年我也跑過田中馬拉松嗎？

那時第一次全家用旅遊的狀態

我跑馬拉松全家陪我一起來玩

詳文請看這裡~~

跟著小米田中馬歡樂遊

所以這次不用再做細細介紹～～

（謝謝鳥哥賜照）

這次呢？我們依舊旅遊兼跑馬，但不同的是我們全家將會一起參加這場歡樂的賽事

（FILA提供的場地，完賽後可以舒服的休息）

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

網美餐廳做為跑旅首站

極光森林 Aurora Forest這家餐廳很特別，除了提供簡餐美食讓我們悠閒地吃吃喝喝聊天，小孩還可以在園區內四處玩放放電，園區有很多可愛的帳篷可以坐在裡面，還有吊著的搖床可以坐著看風景吹風 (來的時候是正中午所以沒有風)，小朋友還可以去餵小動物，真的讓人感覺悠閒自在，因為我們時間安排的關係，只能選中午來不然要是晚上來更棒，因為晚上有更美的夜景可以看，所以如果你跑完馬想悠哉的休息一下我很建議這家餐廳 ，可以在這邊跟朋友坐著聊聊天，或是吃吃東西後選一個帳篷小小休息一下

（領完物資一定要來一張團體照）

不能錯過的田中嘉年華會活動

用餐過後我們來到田中馬的會場，熱鬧的人群依舊，這次好像多了賽前5K歡樂跑，看著大家用心的裝扮感受到田中人們的再次熱情，真的很喜歡這裡的民俗風氣，就這樣走走逛逛讓小孩在會場玩耍也很安全，我們也可以添補一些缺少的裝備跟物資

斗六人文觀光夜市

晚上我們選擇跟去年不同方式用餐，聽說也是超級人氣王的，斗六人文觀光觀光夜市作為晚餐，北部跟中部的風情不同賣的東西也差異蠻多的，讓我們吃到很多不同口味的東西，選擇性蠻多的賣的東西也琳瑯滿目，而且還可以打彈珠.套圈圈.還坐了電動車，正中小孩們的味口我想小孩應該比大人開心，但因為隔天4:30就要出發去會場也不敢真的玩太晚

行前規劃與運動裝備整理

今年跟以往不同的是，今年全家都要參加田中賽事，這對我來說很不一樣對我家彭少來說更是一大挑戰，因為他沒跑過路跑賽事就算走一下子要走10K也是一場硬戰，再來我們是不同組別我跑半馬他們都是10K，少了一個大人的支援跟幫忙，更需要好好的規劃講解，所以謝謝田中大會詳細的地圖讓我很方便解說，也再三叮嚀彭少如果小孩狀況不好就找地方折返 ，不一定要完成10K的距離，讓小孩體驗這熱鬧的人情盛事就好，我還特別用一個只有三根手指頭大小的罐子，裝了一小灌水放在彭少腰包，彭少說不用～不是補給站就有嗎？我說那也要你們有跑走到補給站，如果沒有走到他們盧起來要你命，你還是帶著吧 ! (後來聽說他們才跑一公里多就吵著要喝水，我只能說我夠了解他們 )

催促他們去睡覺後，只剩下我默默的在準備裝備，我真的覺得一家人跑馬比一個人還累，也謝謝飯店的貼心因為知道我們一早要出門，幫我們訂了餐盒當早餐。

（飯店貼心的早餐盒）

歡樂田中馬正式登場

賽前有人問我說不是6:40起跑為什麼要5:30到，我說你等等就知道了，從停車開始走到會場整理裝備排廁所寄物，還要叮嚀兩個小屁孩該注意的事項，時間根本不夠用，還好田中我是來歡樂玩的，6:40要起跑我35分慢吞吞地要去起跑線，起跑後同樣的路線同樣的熱情，不同的是我沒有趕時間，慢慢跑玩悠哉地想停就停，看看每個補給站豐富的補給品，今年除了烤豬、烤雞、滷味、水果、豆花、炒麵、維力炸醬麵外......還有加碼了龍蝦、蝦子、牛排，飲品也是應有盡有琳瑯滿目，田中真的不怕你吃是怕你吃不下，我抱持著每一攤都要進去的概念，每攤都要吃好喝滿。

(2019sit down please 龍蝦頭最新服裝)

跑到了快10K，我問朋友我們何時會跟10K組交會碰到，他們回答應該快了，我說那到時候幫找看看有沒有我女兒，話才一停前進50公尺就看見 ( 我 女 兒 )，我們在對岸大叫，但是似乎音樂太大聲他們都聽不到，剛好看到一條橋立刻衝過去跟他們拍照，問她們狀況如何後，我才放心的繼續上路 (其實我內心還是掛念你們的，可能有人會想那你為甚麼不跟他們一起跑呢 ？他們出生到現在所有的事情大部分都我一手包辦！有時媽媽在身邊只會更依賴！有時候適時的放手你怎麼知道結果不會更好，而且有很多朋友一起陪跑幫忙，10K其實可以很放心，因為你知道他們現在需要的不是媽媽而是同年紀的玩伴 )

（遇到她們真是非常開心）

（聽說他們也很賣力的參觀補給站）

轉回自己的賽道上此時此刻我還有12K，謝謝麵哥跟King一路上一直等我，我們繼續上路一路上跑跑玩玩.吃吃喝喝，來到了龍蝦補給站…第一次跑馬搞得像進海產店，我還剝蝦子吃……哈哈人生第一次體驗，再折返了一個山頭後終於來到最後精華熱情的田中街道，我先撥了通電話確認小孩位置在我前面，就開始準備啟程要追他們，謝謝GARMIN每年都到田中會場的贊助活動，還給了我一罐冰涼的啤酒 (但我真的沒有喝…一個賢慧的人妻當然是要快點追上老公跟小孩後，慰問顧小孩顧的很辛苦的彭少，所以啤酒當然是給彭少喝 )

（謝謝貢丸賜照、謝謝Garmin的補給）

追到小孩後，謝謝麵哥跟King一路的陪跑，讓他們先回終點，我留下來跟小孩繼續跑，其實因為也想要跟兩個小妞一起完賽，在這要謝謝田中街上加油的人群們，其實兩個小妞都已經很累了，但是聽到加油的人聲，聽到街道上的音樂，總會讓他們在邁開步伐前進

（謝謝你幫我補捉到這一刻）

最後靠近終點前，我跟兩個小妞說我們一定要一起牽手，跑進去那個拱門就完成了 ，也謝謝最後這一段路的所有攝影師，謝謝你們的辛苦幫我記錄到屬於我們一家第一次路跑紀念

分享 facebook

（我們第一次一起完賽）

（我家彭少悠哉的走回來，也辛苦他不太運動確帶小孩走10公里）

田中賽事有著暖暖的鄉土人情，招呼著你快來吃啊，就算關門時間已過，但是只要你願意跑或走回終點，那田中的鄉親就會為你加油打氣，還有我覺得FILA這次的場地規劃的很好，規劃了一區，讓你跑完做點消費可以選擇進去休息，這對需要休息的人真的多一種選擇，而且裡面好好拍。

（是不是有種超美的氣息出現）

出發前我跟彭少說，今年應該是我最後一年跑田中，總要讓讓其他想參與的人多個機會，但是完賽後我女兒跟我說：「我明年還要再來」，所以這是說明我明年還是要在抽的意思嗎？🤣🤣🤣

最後再次對這次田中熱情的鄉民們、工作人員、攝影師、志工說聲謝謝，因為你們給我們這天滿滿的回憶

也很高興在賽道上遇到的朋友，因為有你們這天變得更熱鬧更開心

#2019田中馬拉松