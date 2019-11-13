訓練心得／田中初半馬訓練營 終於完成人生初半馬！

2019-11-13 10:02 運動筆記 吳柏樵



結束十二周的訓練後，意味著人生初半馬的到來！前一晚輾轉難眠，緊張，在所難免！

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2019年11月10日清晨，黑暗還籠罩的大地，我們已踏上旅程，準備面對人生初半馬的挑戰！熟悉的關節操，熟悉的喊聲，熟悉的彼此，面對不熟悉的初半馬旅程，此時的心情，卻是平靜的。教練曾說過：當踏上起跑線，一切都已經結束了，接下來，就是享受過程，專注當下了！這或許是自己心情平靜的原因吧！

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起跑哨聲響起！踏著輕鬆的步伐，迎接挑戰！心裡不斷提醒自己，要穩住！不要暴衝！第一公里，五分半的速度完成了，至少，通過第一個考驗，我沒有暴衝！接下來，仔細聆聽身體的聲音，按照自己的節奏，堅定的前進著！

配速鬆緊間，自己慢慢調整著，前六公里，穩穩地按照自己的調整通過了！過程中，因為背後的加油布，許多人給予鼓勵，這是非常強大的動力！雖然也遭受配速過快的質疑，我想，自己的狀況自己最清楚！約在八公里多的補給站，吃下了第一包的能量膠，接著遇到了麗燕同學，於是，一起並肩前進！

過了天峯寺後，第一次被紅綠燈攔住了！但還是保持原地跑的狀態。眼前迎接的是不熟悉的賽道，但一切都很新鮮，沿途的風景和熱情的鄉親，是最佳的動力，而賽道同集團的跑友，有時會貼心提醒著時間和里程，有時給予鼓勵和提醒，但這趟旅途，我覺得里程總是過得特別快，而配速，也穩穩地在五分十五左右。

轉入山腳路，挑戰即將到來！過了贊天宮牌樓，斜坡，就在眼前！踏的堅定的步伐前進，心裡想著教練的提醒，隨著高度升高，坡度似乎越來越不友善，許多人慢下腳步，但我卻不屈服！終於，來到十六公里，斜坡結束了！我也忘了此時的配速如何？只想著吃下能量膠，喝水！過了廟埕，拿到第一個戰利品，下坡接著出現！步伐變小，hold住速度，下坡真的還蠻好玩的！回到山腳路，對面車賽道是剛要接受上坡挑戰的跑友們，遇到同學，給予鼓勵！這場景就好像在訓練時，如此的熟悉，但今天，特別熱血！

回到地下道，對面賽道人變多了，而地下道的結束，就是進入最熱情的市區！一過彎，哇！慘了！前面友善又愜意的賽道，頓時變得非常壅擠！此時配速都不是重點了，只能不斷的在夾縫中求生存！東躲西躲下，體力也慢慢流失......距離感又慢慢浮現。

來到了媽祖廟前，看了一下錶，時間已是一小時五十二分，若要達成目標，需要再加把勁了！但也不感貿然加太多的速度，穩穩地步伐，持續向前！轉入建國路，22公里的錶聲響起，終點，終於來到眼前！在斗中路口時，教練遞上班旗，此時，可以驕傲的高舉班旗，迎向終點，美中不足的，被一團人給擋住了，只能走入終點線。抱著教練那一刻，我眼淚在眼眶中打轉，我終於完成人生初半馬了！

一路上，我沒有爆掉，維持著配速，事後觀看記錄，配速非常的穩定，步頻也是穩定的一條線，我想，我可以大聲的對教練說，我真的做到了！

（圖片來源：田中高鐵運動熱區）

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