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運動筆記永達保經5000人全台齊健走 捐250萬長照專車基金與神同行（一）
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永達保經5000人全台齊健走 捐250萬長照專車基金

2019-11-13 09:28運動筆記 Opcc Act

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由永達保險經紀人股份有限公司主辦「2019第二屆 永達齊步走 公益嘉年華」健走活動於11月9日北、中、南三地同步視訊鳴槍起走！活動當天有熱情的啦啦隊開場表演及樂團精彩演出，會場設有各式各樣美食攤位，彷彿是一場盛大又熱鬧的嘉年華會。最令人期待的是，永達保經提供超過500項的摸彩獎品，頭獎更是時下最夯、炙手可熱iPhone11。本次活動總報名人數高達5,005人，活動報名費2,502,500元全數捐贈公益，作為長照專車購置經費，永達舉辦公益健走活動，邀請客戶一起健走運動，更為長期照護計畫盡份心力。

「2019第二屆 永達齊步走 公益嘉年華」健走活動分別於台北花博舞蝶館、台中東海大學以及高雄澄清湖風景區舉行，活動當天三地的參加者及貴賓身穿橘色涼感排汗T恤，手持小麥環保隨手杯並配戴號碼布一同健走，補給站提供水、舒跑運動飲料以及精緻小點心；完成5公里路程後，還可以領取抽獎券、攤位抵用券、環保提袋、運動毛巾、完走證明、綠的藥皂、三多葡萄糖胺液。北、中、南三地現場除了有啦啦隊開場表演，還有樂團精采的演唱；三地共邀69個琳瑯滿目的美食攤位，伴隨參加者開心健走作公益，渡過美好的周末假期。

永達保經董事長吳文永表示：「面對臺灣高齡化社會，長期照護日趨重要，政府非常重視長照計畫2.0的希望工程，永達保經不僅配合政府的長照政策，一直以來持續投入並協助推動長期照護計畫，公益活動或捐款也不落人後，透過健走活動，不僅鼓勵同仁、客戶走出戶外，為了能擁有老後生活品質，一定要養成良好的運動習慣才能夠有健康身體，希望藉由公益健走活動，邀請保戶共同參與響應。本次活動感謝各界的支持參與，包括元大人壽、中國人壽、全球人壽、富邦產險、新光人壽、遠雄人壽、綠的藥皂、三多葡萄糖胺液、吉帝旅遊、愛跑吧、SHAPER MAN、英達科技、艾德國際、義大利國寶-迪亞多那……等知名企業、知名品牌共襄盛舉。永達公益健走活動邁入第二屆，今年報名人數超過5,000人，活動報名費超過250萬元，全數捐贈公益，作為「長照專車-八年捐贈計劃」購置經費。而永達保經以實際捐款行動，秉持取之社會回饋於社會的理念，期能拋磚引玉，結合個人的小愛、整合企業的資源，提供長者友善和優質的照護服務。提醒社會大眾更認知長期照護的重要性及必要性，期盼以企業力量形成一股善循環，造福社會。

臺北場由永達保經董事長吳文永（正中）、總經理陳慶鴻（右2）、華業務副總經理韓孫珍（右1）、元大人壽資深副總經理林瑞源（左2）及三多士副課長高鈺祐（左1）一同鳴槍。（圖／大會提供）

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