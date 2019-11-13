「捨得」有捨就有得 第七屆器捐路跑用愛來接力

2019-11-13 09:00 聯合新聞網 綜合報導



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2019第七屆器官捐贈接力路跑11月16日將在大安森林公園舉辦，這場充滿愛及正能量的接力路跑與一般競賽型的路跑活動非常不同，除了捐受贈家屬與會外，還有醫療團隊一同共襄盛舉，是堂真實的戶外生命教育課，非常適合親子及民眾共同響應，了解一棒接一棒的「捨得」器捐觀念。

這場賽事由國內負責器官捐贈移植相關業務的財團法人器官捐贈移植登錄中心及台北市政府衛生局主辦，賽事分為個人組4公里及接力組6公里，接力組又分為三組，有醫療團隊與捐受贈家屬組成的「鐵三角接力組」，還有「一般接力組」及「家庭接力組」，三人一隊，一人2公里。

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第七屆器官捐贈接力路跑由綠的接觸設計學苑，帶領8名復興美工學生現場進行義畫。（圖片提供：綠的接觸設計學苑） 分享 facebook

今年最大特色，就是由醫療人員與捐受贈家屬組成的「鐵三角接力組」，總計有35組醫病同心傳遞善的能量，連器官捐贈移植登中心董事長李伯璋也與成大醫療團隊及腎臟移植病人李盈達組成「三李鐵三角」，讓人感受到滿滿的生命能量。

除了路跑賽事外，也有DIY螢火蟲手做課，現場更像個生命教室，有感人的器官捐贈者家屬與受贈者相互祝福的獻唱獻花儀式，還有受贈者楊鈞儀的搖滾牛冰淇淋專賣店熱心響應，只要簽署器官捐贈同意書前100名就贈送冰淇淋。

第七屆器官捐贈接力路跑由綠的接觸設計學苑，帶領8名復興美工學生現場進行義畫。（圖片提供：綠的接觸設計學苑） 分享 facebook

去年首度參與器捐路跑的綠的接觸設計學苑，今年再度帶領8位復興美工的學生，現場義畫Q版人像；另外，財團法人器官捐贈移植登錄中心，日前舉辦的「讓愛重生」徵文活動，現場民眾掃描QR-CODE，就能讀取四十位國高中生的得獎作品，是真實的一堂「愛的接力賽」，歡迎大家一同參加響應。