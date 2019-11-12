訓練心得／田中初半馬訓練營 跑馬見真情！

2019-11-12 09:30 運動筆記 蔡千倫



去年11月賽後分享會，女主感謝男主一路陪伴，完成初半馬，男主在一旁哭的嘻哩花拉的

我們也超感動到這真的是'真愛'呀 ... 大家當時應該也含著淚水差一點哭出來

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今年一樣11月，我們田中馬同學們，一起參與這對新人的婚禮

先與新人們合照，很美咧...勝揚也帥到不行了

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跑步團~我喜歡!!

這兩個出現時，大家一聲'哇'，也太帥了吧~~原來穿起西裝，完全不一樣了

這麼帥，當然要左勾右勾 .....頓時有一點害羞咧.....太帥了吧

帥氣的新郎........

好用心的牌子咧 ....

再來一張合照~~

重頭戲來囉，穿這麼帥就是要抽'花椰菜'

揚升、家閎、至宏(狀況外) ...半馬營就有三個同學是 '單身' ....

到底誰誰誰誰，會抽中呢? 我們台下也超緊張的，佔一半的優勢，會中吧

噹~噹~噹~噹~噹~噹~噹~噹~

獎落'揚升' ，就說要穿帥一點，抽中了 ......

給新人的祝福的話，班長的話，戲說從前從前，從訓練營開始 .....

然後開始一起跑步 ....... 主持人說，不用說這麼多，只要給'祝福'的話就行 ...

不然全場可能說上半小時了吧......

大小花椰菜~恭喜揚升!!

教練~我們我們明天要跑初馬了咧，有沒有什麼要對我們說的話呀 ....

通常這樣子臨時Q 教練的話，都會傻笑aaaaa 我沒準備咧

教練啊，你要隨時準備好哦，隨時都會Q 到你說話的

教練說:30K才是真正的開始，無論發生什麼狀況

記得~ '永不妥協' !!

新人們要一直幸福下去囉~還有還有~要繼續跑步哦~我們是永遠的跑步咖