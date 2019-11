賽事心得/紐約馬拉松 銀髮跑者的摘星筆記

2019-11-12 10:03 運動筆記 呂松霖



天上的星星閃耀著它的光芒,想摘星的話,必須加倍努力堆疊自己的高度,累積足夠的能量,才能將它裝進百寶盒中。自從2016年摘下首星波馬以來,我每天都充滿正能量的做著世界六大馬拉松的摘星夢,去年完成芝加哥馬拉松之後,那種完成六星的美夢,輪廓越來越清晰浮現了。

柏林馬拉松是我的歐洲首馬,也是我的「3星/6」。我雖然在收藏世界六大馬拉松,但是我的訓練量一直因為工作的關係而無法提升,週跑量鮮少能超過50公里,所以六大馬的目標,就保守的設定為Sub4了,紐約,我來了!

11月3日清晨,紐約正式拉開一場世界最盛大的馬拉松賽會的序幕…,女兒貼心的選擇住宿地點巨離搭接駁車很近的第43街。依據氣象預報,比賽當天是一個寒冷的晴天,雖然好天氣對選手是一項大利多,但是低溫卻是一項不可輕忽的挑戰,在穿上鞋襪、小腿套、緊身五分褲、發熱衣、波馬國旗戰ㄒ、準備起跑後丟棄的薄風衣,戴上半截手套與毛帽,最後套上透明雨衣之後,由女兒領路前往搭車點。

針對比賽這件事兒,我一向是「做最佳準備,做最壞打算」,報名的時候,我登記的乘車時間是5:30分,起跑時間是10:10分,也就是說,從搭車到起跑的時間是4小時40分,菁英選手都可以跑上二個馬拉松了,而這段漫長的等待時間,禦寒成了首要工作,很多選手還沒起跑就已經被凍GG了。

等候搭車的選手人龍早就繞過好幾個街角,我終於在7:49分登上開往史坦頓島起點的接駁車。車子開動之後,一路順暢前進,心想;跑友分享說車行時間約為1小時30分,好像不是很精準,但是當車子開上「韋拉扎諾海峽大橋」的時後,車子開始回堵,原因是前方的接駁車選手下車要進入集結準備區擁擠回堵,幸運的是,我搭到的是一輛有廁所的車子,聽其他選手說他們搭的接駁車並沒有廁所,整車的人同時進入練憋尿功的無奈窘境!建議來年要參加紐馬跑友,在到達起跑點之前,千萬不要喝太多水,免得因為氣溫低和塞車而忍受憋尿的痛苦。

選手要進集結區得還要安檢,通過安檢後再依起跑批次分段集結,這在國內的馬拉松賽事是前所未見的…。我是站在第二批次起跑的C區,起跑前看到看到很多選手把自己的禦寒雨衣及衣服放在大會設置的回收箱,也有衣著單薄的選手直接去取用,真的是很棒的“物盡其用”原理的實踐啊!話說小便這件小事,在跑馬拉松的時候它絕對是一件大事兒!

尤其是在冬天低溫下跑馬,喝下肚的水無法借由流汗排出體外,全部經由膀胱排出,無論有再多的流動廁所,總是有無數的選手在排隊,我今年跑柏林馬的時候,就看到男選手在公園一字排開,集體解放的“壯觀”場面,更有一位妙齡女子選手,無法抵擋洩洪壓力而在我面前就地解放,我們當然會體諒的予以尊重…。我個人建議冬天跑馬拉松,賽前要少量喝水,起跑後再站站適量補充水分,以免禁放皆尷尬啊!

回到紐約馬的起跑點,是設在史坦頓島的橋上橋下分三種顏色起跑,藍色跑者在橋上,紅、綠色跑者在橋下,前者景觀較好但是寒風刺骨,後者雖風勢較下,但是視野較差,起跑後三股人馬會匯聚成一鼓世界最大馬拉松的磅礡人龍氣勢,值得一提的是,站在你前後左右的選手都是高手,不必刻意繞跑超越,因為腳下正是全程賽道五座橋樑的第一座,它們的上橋下橋坡道,會好好的「招待」您的雙腳的,若賽前沒有刻意練跑山坡道的選手,建議保守一些,將體力保留在後面的四座大橋上喔!

美國是一個擁有一千二百萬移民的國家,是一個種族的大融爐,他們都是嚮往美國的民主自由而奔向美國的,而美國人也是最開放與熱情的民族,在賽道上加油的人潮從未間斷,他們聲嘶力竭的為您吶喊,您千萬不要被催到開爆了喔!要穩健的依據自己的體感配速,才是平安完賽的正道,在世界最多選手的賽道,以及五座橋樑的魔王把關下,個人覺得不是創造個人PB的好時機與好賽道,何況;您跑前進幾名或後退幾名,相對於五萬三千多名完賽的世界大賽,好像益加顯得微不足道矣! 一路上的補給實在是超陽春的,只有水和運動飲料二“姐妹”,外加能量包和香蕉二“兄弟”,有個人補給習慣的人,建議戴個腰包自己攜帶比較實際,大會只會在起跑集結等候區提供麵包、水果、冷熱飲…等等補給。

抓住妳等於抓住全世界2019紐約馬拉松,在風和日麗的日子中完賽,我的4星/6順利入袋,比賽過程中跑在我右後方的一位年長女跑者,被她後方想要超越的選手猛力碰撞而驚聲堅叫,在她往前撲倒的瞬間,我以反射動作伸出右手抓住她的左手,在眾選手的尖叫聲中在她正面即將觸地前將她拉起,她驚魂未定的說出十幾次Thank you! Thank you Taiwan!因為我穿的是國旗裝,我愛台灣,我驕傲!今天我扶妳一把,他日妳也會幫台灣一把!大家一起加油!!

幫助完婆婆選手之後,我一路帶著助人所得到的回饋~好心情,輕鬆向前邁進,五座橋樑的上下坡難不倒我,雖然跑量不足,但是山坡跑可是我的長項,在每一座橋樑的上坡路段,我都超越好多選手,真是越跑越爽呀!但是真正令我期待的事,就是今年紐約僑社有熱情的出面組織開設補給站與遞國旗站喔!我心愛的女兒,不但貼心的帶領我四處征戰六大馬,還直接報名加入僑社啦啦隊行列,她先在18英里處參與補給隊,再橫移加入23.5英里處協助遞國旗給選手們,我在上述二處賽道上,聽到他們熱情的喊台灣加油!看到青天白日滿地紅的國旗和自己身上穿的國旗裝,在陽光下相互輝映,我已經忘記自己已經感動的哭了幾回了!

更有盛者,在23.5英里(約38公里)處,從女兒手中接過那面大國旗之後,我決定不再為個人成績爭取幾分幾秒的紀錄,我要刻意放慢腳步,讓我的國旗增加在賽道曝光的時間,我用力撐起國旗四公里,讓來自世界一百多個國家的選手和夾道的民眾與貴賓們慢慢欣賞與認識我們國家的國旗,而我那依偎在母親(國家)衣裳下的臉龐,早已任由溫熱的淚水恣意爬行,我願!我願意!我無怨無悔!我更驕傲!!

紐約馬拉松,不是我的終點,而是我更勇敢的墊腳石,我將繼續前進,永不止息!!

夾道的僑胞與家屬的熱情加油陣容!