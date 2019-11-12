賽事心得／田中馬拉松 530列車車長的感動

2019-11-12 09:46 運動筆記 郭奇育



這次田中馬拉松很開心能夠和森森哥與正妹Tina一起完成5:30的配速任務，想起上一次跑田中馬的時候，自己的身分還是副車長，今年以正車長的身分參與配速任務。

前一晚到田中時，火車大誤點後來跟Tina一起到田中高中選手村之後，再去會場看看選手之夜(也被路過的餐廳香味吸引，吃了一頓好吃的晚餐)。後來姿君也抵達選手村，也在選手村遇到Lcya/吳大/崑鵬大哥，一起體驗住選手村的滋味。

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不過我雖然9點就睡了，但睡眠的品質不好，我看我的小米運動APP顯示只睡了3小時 (深眠39分鐘)，一路掙扎到4點...才不甘心的起床梳洗 ^^

主辦單位也貼心的提供麥當當早餐，豬肉滿福堡+冰塊很多的檸檬紅茶(笑)，一早喝冰的感覺母湯喔!

後來5點到會場時，已經看到氣球與物資，趕緊整理一番，跟大家噓寒問暖一下。配速的衣服是FILA贊助的，剛好跟我的褲子一樣顏色 ^^根本是今日我最紅的概念~

也謝謝來配速帳篷找我們拍照的朋友，等到6:00站在起跑區，等待6:20分出發。出發時也看到很多大明星，也有來自日本的田中康二YOUTUBER，還有看到伊登冠軍~

表演團體有神棍樂團吹嗩吶真的滿有趣的~然後出發時主持人還提前喊倒數(傻眼)，幸虧被另一個人阻止了。

出發後我們先用6分速跑到旁邊後，再穩穩的用7分速慢慢往前推進，一路上都遇到跑友說你們配太快啦，巴拉巴拉~恩~不理他們，持續穩定的配速下去!!!

跑的過程中吃了許多美食，除了基本的水與舒跑外，還有

豆干/豬頭皮/豆漿/咖啡/維大力/煎餅/麻花/芭樂汁/蘆薈汁/金桔檸檬/青島啤酒/茶碗蒸/鮪魚豆腐湯/維力炸醬麵/西瓜/小番茄/橘子/香蕉/檸檬片/蘋果/芭樂/山豬肉/骰子牛肉/地瓜/杏包菇/三杯雞/鹽巴/蝦子/小熱狗/薯餅/雞塊/洋蔥圈...等等美食

不過我們沒吃到龍蝦 哈哈哈 (跑太慢了)

配速的過程中一直在提醒跑者的跑姿、呼吸的頻率、擺手等等，很開心5:30列車有一位乘客馬克哥跟我們一起跑完全程，真的很不容易。途中還有一位很可愛的初馬跑者，旁邊還有兩位護花使者，手上舉著布條，內容寫著「我是OOO 我想交男友」，真的太可愛了啦!!!

還有一位跑者背後寫著生日馬，我們還一起幫他唱生日歌，太嗨了!!!!途中還有遇到許多變裝的跑者，皮卡丘/櫻木花道/灰太郎/法老王/穿著比基尼的馬力歐女孩，真的太歡樂、太有創意了!!!

印象比較深刻的是途中跑進麒麟山森林步道，一秒變成越野賽的感覺真的很妙!!!而且上坡時真的滿虐心的，又要穩住腳步 、又想徒步走起來，真是煎熬啊!!!

然後途中經過手套工廠時居然免費提供襪子與比基尼 XD。超好笑的啦!!!! (我拿了一雙短襪一雙長襪)，比較感動的是Garmin攤位除了有冰啤酒與山豬肉補給外，還有御用攝影師-貢丸!謝謝你在這麼熱的天氣 為大家服務~

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最後進站時里程居然多了快700公尺，只好最後變成失速4分速列車 TAT，最終以5:31:22完成配速。不過雖然最後失速，還是被很多跑者們握手道謝、拍照。這種幫助別人的成就感，真的是連金錢都買不到的!!!謝謝同車的森森哥與Tina~我們一起開心完「曬」了。

回程謝謝SHAPER MAN讓我搭順風車，一路上聽海抓練蕭維真的太有趣了~但一回到家就立馬睡死!今天腳的狀況明顯好很多，感動的田中馬拉松，我們明年再見!

#田中馬拉松#運動筆記#Runningbiji#bijipacer