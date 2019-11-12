賽事心得／田中馬拉松 3年前進救護站、這次跑第一！
三年前（2016）的田中馬拉松是我的國內初馬，也是真正第一次認真跑全馬，因為全馬很苦很難，所以只有一年安排一場如大阪馬這樣走走看看的歡樂馬，但中籤後就想說不如試看看可以跑多少時間吧！？（也為了帶可愛的田中寶寶獎盃回家）
但因都主攻半馬賽事（成績約100分左右），也不知道要怎麼準備全馬賽事，就平常有時間就多跑一點，月跑量約120K，那年的田中天氣熱到不行，中午超過30度C，在各方面條件準備都不足的情況下就是過終點直接去救護站了⋯⋯
賽後我哭著跟先生說以後不要再幫我報全馬了，真的好辛苦好難過，我整個人都好不舒服，身體不是忽冷忽熱就是想吐無力，醫務小姐建議我真不舒服可以坐救護車去醫院檢查，後來我休息一下，好一點就先回家了。
不過，跑者的話可性度果然不高，尤其女人有時說不要就是‘’要‘’，哈哈！三年後的今天，我竟然主攻全馬賽事了⋯⋯
但我今年的目標賽事都在去年底跟今年初都報名了，9/29柏林馬、10/13芝加哥還有11/3也有一場全馬賽事，田中則是今年6/1才報名抽籤，因公司前輩們團報幫我自動+1，我知道後心想反正三成的中籤機會也不容易中的，
於是乎中籤公佈日⋯⋯🤔🤔🤔，大家應該認為中了對吧！？❌，我們都落入備取，當下真的有放下心中大石的感覺，於是乎一樣認真準備我的海外賽事⋯
10/13芝加哥起跑在5度左右的溫度下創了個人的PB(3:12:47)，回來後還有半馬賽事跟11/3的全馬賽事，但莫名的收到驚人的消息⋯⋯
田中馬拉松物資發放
詢問先生不是沒中這是？！先生：喔！對呀！但幾天後有人沒繳費，我們又備取遞補為正取啦。天呀！這是聖誕節禮物提前發放嗎？我11/3還有全馬賽事欸，不過我相信這一切都有神最美好的安排，我雖倦戰，卻不能懼戰，只好硬著頭皮上了。
田中賽事一樣熱情滿百，滿滿的加油人潮，很讓跑者感動不已，除了多年前的超抖登山步道一樣等著跑者來走路😢，可惜的是號稱國內最豐盛的補給品我一樣都沒有吃到，只能吸自己的能量果膠，希望下次有機會能吃飽喝滿。
滿滿的加油團跟志工們只能說，「辛苦了，有你們真好」，一場大賽事沒有經驗豐富的志工跟大會用心的準備是不會成功的，也謝謝沿途為我加油的每一個人，也謝謝辛苦一整天的攝影師為我拍攝美美的照片，感激不盡。
最後我戰勝了自己，3:28:00女總ㄧ衝線，也為三年前不爭氣的眼淚討回了顏面，謝謝大會準備的超大超可愛的田中寶寶獎盃，每一個拿到的人都笑容滿滿，也謝謝FILA贊助前三名的頂級跑鞋一雙，還有更棒的台生實業的按摩椅（雖然還沒收到）哈。
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