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賽事心得／田中馬拉松 感受鄉親熱情、跑出好成績

2019-11-12 09:58運動筆記 Ciwei Lee

終於跑回來了，這是到達終點，心裡的第一個想法。這麼棒的比賽最終還是結束了，心裡只有滿滿的感恩。田中馬拉松是我今年最後一場的賽事，也是跑得最好的一場。不對啊，氣溫這麼高怎麼會好跑；可能我就是為熱血而生的男人吧（笑～。去年的烤雞馬拉松，也創下個人的PB，扮成一隻雞真是夠好笑的。

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今年真是路跑生涯起起伏伏的一年，自七月發生左腳嚴重的靜脈栓塞之後，曾以為這一輩子無法再跑步了。歷經努力回到賽道，在柏林馬號稱最速賽道，留下05:11:43非常普通的成績。一度認為自己再也沒有進步的可能，卻在田中馬做出突破。真是非常感謝田中的鄉親，不但讓參賽者吃飽喝足，更賣力為跑者加油，讓我更有力量跨出下一步，尤其是回到市區後的加油打氣使得最後幾公里，根本就慢不下來，一路衝回終點。路上的補給更是感受到台灣人滿滿的熱情。

從一開始的蜂蜜檸檬、能量飲料、芭樂汁、冰啤酒、阿比、味增鮪魚湯、白蝦、桶仔雞、龍蝦、維力雜醬麵、牛排、三杯雞、滷豆乾、豬頭皮、滷雞胗、肉羹湯、酸菜鴨、炒麵等，澎湃到不行，一路吃不停，充滿十足能量。

或許是心情完全放鬆，只想要享受路跑，不在乎成績的心態，反而跑出近期的一大突破。台灣獨有的人情味，真是讓人特別的溫暖，最有台灣味的路跑比賽，非田中馬拉松莫屬。明年若能中籤，一定還要再來；不只來享受比賽，也繼續變裝娛樂大家。

田中馬

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