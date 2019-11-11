中國馬拉松賽亂事多 專家籲加強管理設黑名單

2019-11-11 17:29 中央社 台北11日電



中國近來掀起馬拉松賽事的熱潮。然而參賽者及主辦單位亂事頻傳。 中新社 分享 facebook

綜合陸媒報導，中國近來掀起馬拉松賽事的熱潮。然而參賽者及主辦單位亂事頻傳。專家呼籲應加強賽事管理，並將出過活動意外的主辦單位列為黑名單。

綜合陸媒中國經濟網、澎湃新聞及港媒香港01報導。中國近年的馬拉松賽事頻傳亂象，參賽者與主辦單位脫序違規的消息不斷。

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例如，2018年的深圳南山半程馬拉松就發生有參賽者「切西瓜」抄近路；河南周口的馬拉松主辦單位發給參賽者過期17年的花生；還有四川的參賽者在路跑期間狂拿補給品。

而在蘇州，由中國田徑協會和官媒央視聯合主辦，智美體育集團營運，智美上德體育承辦的「奔跑中國」馬拉松系列賽中，知名馬拉松女選手何引麗在靠近終點準備衝刺時，被兩名主辦單位的義工先後跑進賽道強塞五星旗，導致何引麗與冠軍擦身而過。

然而，中國的馬拉松賽事並非毫無規範。目前主辦活動的相關依據主要是中國國務院在2007年發布的「大型群眾性活動安全管理條例」及國家體育總局的一些規章和政策性文件，還有中國田協的文件。

體育與法律研究中心負責人董雙全認為，上述現行規範「層級低、強制執行力不足」是部分因素。但不光是法律問題，人員教育訓練不足也是原因之一。

要解決這些問題，中國法學會體育法學研究會副秘書長韓勇建議，應該在政府指導及現行法律框架下，讓相關賽事的協會透過自治來管理。「畢竟，行業內的專家，對馬拉松運動最為了解，也能夠出台有效措施來減少亂象的發生。」

董雙全則建議，應該「嚴格執行」黑名單跟監管制度。他說，曾發生重大事故的主辦公司，在追究責任外，也要禁止他們再舉辦馬拉松比賽；政府主管機關也應強化活動活動中及事後的監管與服務，例如制定行業標準、辦賽手冊指南、加強人員培訓等。

中國的馬拉松熱潮從2008年北京奧運會後開始萌芽，2013年賽事突破兩位數、2016年突破3位數。到現在，中國每年幾乎會舉辦上千場馬拉松比賽。