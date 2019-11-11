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台灣動感亞洲50石門站 周平記奪冠、陳秀卿封后

2019-11-11 09:34運動筆記 Action Asia Events

由香港動感亞洲活動主辦的「台灣動感亞洲50」，於11月9日在桃園石門水庫舉行，分為50公里、21公里、13公里和5公里4個組別，其中50公里組，由台灣越野跑好手周平記及陳秀卿分別奪得男女子全場總冠軍，前者以6小時52分09秒衝線，後者花7小時45分12秒完成賽事。

圖片來源：Action Asia Events

周平記在賽後大讚賽道設計清晰用心，讓他可以放心地跟著指示跑下去。他表示：「標記的布條很清楚，不過草就不用割得那麼乾淨，那些小矮樹正正是特色。」

圖片來源：Action Asia Events

陳秀卿是第三次參加此賽事的50公里組別，惟在去年的賽事中，起步不久便摔倒、整臉是血，她表示：「今次走過摔倒的路段時，心裡還有恐懼感，但今天的天氣很好，所以跑起來蠻順的。」陳秀卿補充：「其實我賽前蠻擔心的，因為上月膝蓋受傷，休息了一個月，這星期才可以開始跑步，所以我擔心跑不完。沒想到破了自己的賽道個人最佳時間。整個賽道我覺得可跑性很高，也很有挑戰性。」

21公里男子組　周青江晏慶爭鋒

圖片來源：Action Asia Events

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圖片來源：Action Asia Events

台灣名將周青以1小時44分40秒衝線，勇奪21公里男子組總冠軍，另一位好手江晏慶則慢11分鐘屈居第二。周青表示：「21公里是速度可以很快的組別，還蠻大競爭。我跟晏慶算是亦敵亦友，我們兩年沒碰在一起，大家的想法就是『兄弟爬山，各自努力』，在賽場上全力以赴。我很感謝有這些好朋友，讓大家的成績都往前推。」

圖片來源：Action Asia Events

至於全場年紀最小的參加者，是年僅7歲的陳欣未，她由媽媽劉佳蕙陪同參加5公里賽，並以1小時43分鐘成功完賽。陳欣未形容：「比賽很好玩，（賽道上）踩石頭的部分最好玩。」劉佳蕙則表示：「本來認為賽事對小朋友來說可能有點困難，還準備了很多糖果、餅乾，都沒有用到，她就覺得很好玩，一直跑回來。第一段山徑比較像登山路線，要踩著石頭上去，女兒就覺得蠻好玩，下坡段雖然比較窄、比較陡，她有時會滑倒，但是她也會覺得有趣。賽道的風景也很好。」

相關成績總排名請至Action Asia Events 官網查詢

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