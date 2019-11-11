田中馬眾星雲集 全馬前三名全由海外選手包辦

2019-11-11 09:29 運動筆記 Run For TAIWAN



最具人情味、最歡樂的台灣田中米倉馬拉松（以下簡稱：田中馬），於 11 月 10 日在景崧文化教育園區盛大起跑。今年田中馬賽事魅力不減，除了有以「順澤宮冠軍帽」而紅的挪威三鐵好手伊登（Gustav Iden）領跑，還有藝人方文琳的初馬挑戰、知名棒球球評曾文誠及跑馬網紅田中康二、 TOMO 等各界名人慕名參加，現場可說「星」度爆表。

挪威三鐵好手伊登（Gustav Iden）擔任田中馬鳴槍嘉賓及領跑（圖片來源：筆記實業）

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9 月初因勇奪法國妮斯鐵人賽冠軍的挪威好手伊登（Gustav Iden），他頭戴彰化鹽埔順澤宮帽而爆紅，第一時間受到彰化縣長王惠美邀請，本因備戰奧運而婉拒來台，後來在縣長與縣府團隊的努力遊說，感受到台灣人民的熱情，決定來台參與彰化馬拉松嘉年華系列賽事，並且選定田中馬擔任領跑，讓現場參與田中馬的跑友皆為之瘋狂。

挪威三鐵好手伊登（Gustav Iden）為田中馬健跑組領跑（圖片來源：筆記實業）

伊登一早就到現場替選手加油，並感謝熱情的台灣團隊邀請，也讓他品嚐了許多台灣在地美食。更表示雖然明年要備戰東京奧運，但若有機會會再來台灣參加鐵人賽，並以中文：「加油」鼓勵選手，親和力十足。

隨後伊登在縣長王惠美陪同下，替全馬組與半馬組鳴槍，並與健跑組跑者一同踏出起跑點，以往是以速度取勝的伊登，特別在田中馬放慢腳步，與沿途民眾及跑者同樂，並完成了他在台灣的第一場賽事初體驗，伊登表示今天自己也拍下很多照片，將會放到他個人的 Instagram 上。

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挪威三鐵好手伊登（Gustav Iden）與龍蝦補給合影（圖片來源：彰化縣政府）

資深棒球球評「曾公」曾文誠，今天也現身田中馬賽道，「田中馬的氛圍就跟傳說中的一樣，很熱情」，近期由於球季結束，多了時間專注訓練，跑過各大海外賽事的曾文誠，給予田中馬高評價，也透露自己賽後租了機車，打算到田中小鎮走走。

與田中馬拉松剛好同名的日本網紅 Youtuber 田中康二，特地飛來台灣參賽，並一舉奪下全馬男子組總排第三名，受訪時以中文開心說道：「我是田中」，與田中馬同名的他覺得今天參賽特別有親切感，且很多人幫他加油，但可惜認真競賽下，沒有機會品嚐補給站的各種美食，也說道回去會把自己拍的影片上傳到個人頻道，期待明年帶更多日本跑者來台灣體驗。

去年於田中馬完成初半馬的藝人「彰化女兒」方文琳，今年更升級挑戰，獻出別具意義的初馬，通過終點激動落淚的表示雖然很累，但終於完成了對自己弟弟的承諾，並透露這次參賽，生生世世整個劇組因為要陪他完賽，也因此有了運動風氣。

方文琳完成初馬挑戰（圖片來源：筆記實業）

今年田中馬拉松一共分為全馬組、超半馬組及健跑組，吸引了海內外共超過 16,500 名選手參與，在激烈角逐下，全馬男子組前三名皆由海外選手包辦，冠軍為首次參賽的肯亞選手 Lukas Wambua Muteti 以 02:35:13 奪下，第二名則是去年的冠軍，同樣來自肯亞的選手 Thomas Matheka Muli ，成績為 02:36:40，兩人表示今天天氣及賽道都符合預期，但後方的日本選手讓他們有點壓力；而第三名則是日本選手田中康二以 02:46:03 成績榮獲，國內選手則由葉隆興以 02:52:51 拿下總排名第四；全馬女子組由楊永馨以 03:28:00 奪得冠軍。

肯亞雙雄 Lukas 及 Thomas 包辦田中馬冠軍及亞軍（圖片來源：筆記實業）

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