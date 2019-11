賽事心得/紐約馬拉松 運動筆記特派員全紀錄!

2019-11-11 10:06 運動筆記 PoWei Lin



只是來跑個LONG RUN

有在跑步的跑馬人都知道的世界六大馬拉松,全部都完成之後可以拿到一個甜甜圈獎牌,已經和老婆一起跑過柏林、東京、倫敦了,在去年底已得知抽中今年10月的芝加哥馬拉松,在年初還是手賤登記2019年11月初的紐約馬拉松,畢竟中籤率很低,完全覺得不可能抽到,只是人生總是有意外,居然中籤了,只好一個月內去了兩次美國,調了兩次時差(乾,超痛苦),另外耳聞紐約馬拉松的賽道很不友善,很不利於創造成績,當然也就沒有特別準備,就用雙腳感受紐約這個城市。

紐約馬「大蘋果戰隊」特派員

還記得9/18號早上有朋友丟給我一個運動筆記的連結,上面寫著招募紐約馬大蘋果戰隊,再點進去報名頁面,發現只要填報動機、目的、訓練、過去跑旅經驗及行程規劃、一篇賽事心得連結,簡直太EASY了,趁著中午午休時間馬上話唬爛,填報表單送出,其實送出的同時,已經有99%的把握一定會入選,因為寫的真的很天花亂墜,果不其然10/7放榜那一天,榜上有名!!!

感謝運動筆記和New Balance給小弟一個機會!!!

紐約馬拉松

大約在賽前兩週會收到官方的Confirmation Letter,在EXPO領取號碼布的時會看護照及Confirmation Letter,由於紐約馬的人數過多,採分區起跑,並依照報名時提報的預估完賽時間分Corral & Wave,越後面的Wave,越晚出發;越前面的Wave,如果來不及,可以等下一Wave再出發,但後面出發的不能提早,Green Corral的起跑區是橋下,藍色和橘色則是分別橋上的左右邊,這次被分到 Wave1 Blue Corral F,是跑橋上,9點40分起跑。

橫跨史泰登島(Staten Island)、布魯克林區(Brooklyn)、皇后區(Queens)、布朗斯區(Bronx)與曼哈頓區(Manhattan)五大區及五座橋

韋拉札諾海峽大橋(Verrazano Narrows Bridge)→5K 第四大道(4th Avenue)→15K 貝德福大道(Bedford Avenue)→20K 曼哈頓大道(Manhattan Avenue)→25K 皇后區大橋(Queensboro Bridge)→30K 第一大道(1st Avenue)→ 麥迪遜大道橋(Madison Avenue Bridge)→35K 第五大道(5th Avenue)→40K 中央公園(Central Park)

NB大蘋果特派員在紐約

由於今年運氣太好,有抽的馬拉松都有中,假不夠用,再來考量今年紐約馬拉松的EXPO是在10/31日開始、11/3起跑,跑完當天晚上直奔機場搭機回臺灣上班,所以這次安排10/30~11/4日六天四夜的快閃紐約行程,扣除前後兩天在飛機上度過,實際在紐約只有四天,每天都在用生命體驗這座城市的精華。

(一)DAY1→紐約馬EXPO + Jersey Gardens Outlet + 歌劇魅影

由於時差的關係,一早安排去朝聖熨斗大廈,在高架公園散步,享受這城市靜謐的角落,經過了Vessel這個具有特色的新建築,抵達了今天最重要的紐約馬拉松EXPO展場「Jacob K.Javits Convention Center」,我們提早在9點50分抵達,現場已經是人山人海了,每個跑者臉上都寫著「我好興奮阿我有錢讓我趕快進去買」,10點一到大家很有秩序的一一進入,從報到安檢確認身份、領取物資、領取完賽紀念衣,整體流程花不到10分鐘,效率之驚人,令人佩服,是有多想要讓大家趕快進到EXPO敗家!!

還好這次有運動筆記和NB的贊助,荷包失血程度大幅降低,但還是不小心腦熱手滑敗了一些,主要是今年的設計實在挺不賴的。

隨意的在EXPO逛來逛去,還有免費的KT貼紮,讓我緊繃的足底舒緩許多。

(二)Day2→ 中城區(洛克裴勒大廈、公共圖書館、中央車站)+下城區(自由女神、華爾街銅牛、證券交易所、三一教堂、THE OCULUS、911國家紀念博物館)+ NBA(布魯克林籃網VS休士頓火箭)

來紐約一定要去的行程,當然是朝聖自由女神阿,這個在各大電影常出現的場景,當出現在眼前,真的是有莫名的感動阿!!!

(三)Day3→中央公園 + 小丑階梯 + Sleep No More + 帝國大廈夜景

這一天來到了中央公園,11月初的紐約還不算太冷,很舒服的散步聊天,

這時候紐約馬拉松LINE群組有人丟了有關小丑階梯的訊息,老婆不管原本行程要去什麼自然歷史博物館,一直盧說「現在小丑比班史迪勒的那隻恐龍還紅…」,於是,就有以下的照片,讚嘆啊!!!

再來就是神劇Sleep No More,誠心推薦去紐約一定要去看的一部外百老匯的劇,這是改編自莎士比亞的經典悲劇《馬克白Macbeth》,整場劇沒有對白、語言,只有肢體演出,觀眾自由穿梭在劇場內、演員身旁,打破台上演員、台下觀眾的界線,著不同演員移動,觀看劇情的發展,全程需要戴著白色面具,不能說話,也不能拍照錄影,工作人員則是戴著黑色面具,只有演員是不戴面具,演出地點在雀兒喜區的Mckittrick Hotel,整棟大樓有五層樓,每層樓的每個角落都是表演場地,跟著演員上下樓梯穿梭在不同表演場地中,演員會在大樓各處同時展開各自的劇情,自己決定跟著哪位演員,全程3 小時中,每一段劇情將重複演出 3 次,最後會在大廳演出 1 次總結局。

真的是超級厲害的一個劇,完全值回票價啊!!!只是在紐約馬拉松前一晚還這樣爬樓梯爬上爬下,整部劇3小時看完多了將近一萬五千步,只能說..After Sleep No More, I can’t run more.

TCS New York Marathon 2019

除了去EXPO當天是個陰雨的天氣,其他都是很適合出遊的好天氣,比賽當天也是大好天氣,只是有點低溫,幾經思考決定以NB的背心+袖套上陣。

由於看完帝國大廈的百萬美麗夜景回到飯店有點晚了,準備好明天穿的戰服後,就趕緊上床睡覺了,還好正好遇到了日光節約時間可以多睡1小時,睡好睡滿7小時,早上四點半起床,換上衣服梳妝打理一番之後,悠閒的下樓吃飯店Buffet早餐,莫約5點45分才從飯店出發,前往公共圖書館搭巴士到選手村,搖搖晃晃一小時半,終於抵達選手村,

抵達史坦頓島後會先通過安檢,紐約馬拉松的選手村真的很大,走了好一段路才走到自己的分區,

在這裡你會看到跑者用各式各樣的方法讓自己保暖,還有貝果、熱咖啡、熱可可及各種補給品可以吃,還有安慰犬,穩定跑者的心情。

9點40分一到鳴槍出發,跟著人龍往起跑線前進,等踩到起跑感應點已經是9點48分了,

跑不到500公尺就開始爬上橋,身旁的人都咻咻咻往前衝,因為知道自己的狀況沒有很好,跑的非常保守,只有七分速,畢竟只是來跑個LONG RUN,只求安全平安無傷完賽就好。

下橋之後,來到了 Brooklyn,雖然看似平坦的賽道,但其實是一段一段的起伏路段,坡坡相連,比賽的前半段幾乎都跑在 Broolyn。

前半馬跑起來很享受,上坡輕鬆跑、下坡就加點速,一邊和加油民眾互動,一邊欣賞路邊風景。

接著進入通往 Manhattan 的 Queensboro Bridge ,賽道是在中間的夾層,跑起來覺得很不舒服,一直覺得怎麼還沒有結束,這個坡怎麼這麼長,耐著性子完成這座橋。

大概在32K左右,專屬攝影師說她膝蓋附近肌肉快要抽筋了不舒服,畢竟只是來跑個LONG RUN,成績一點也不重要,馬上改成跑走跑走模式。

經過最後一座橋之後來到了第五大道,根本是隱形的第六座橋,一望過去是上坡啊!!根本跑到生無可戀。

另外終點前兩公里的中央公園也真的很折磨,上上下下的坡度沒有在開玩笑,有時候遠看以為是平地,跑近發現竟然是另外一個坡,沒有比較輕鬆!加上兩側的觀眾非常多,會一直聽到POWER UP、RUN的加油聲此起彼落,只要一走路,旁邊熱情的民眾就會對著你喊加油跑起來,會被喊到不得不跑起來啊~

最令人感動的是,在18mile和23.5mile的地方有在紐約的華人組成的加油團,真的很感謝他們熱情的加油,其中在23.5mile處會給經過臺灣跑者國旗,讓國旗飄揚著回終點。

分享 facebook

最後以4小時多完成,對著拱門深深一鞠躬,真的是一個很有趣的賽道,賽道上上下下,穿越五個區,每個區都有不同的特色,唯一不變的就是熱情加油的民眾。

真的,好棒。

最後,感謝我的女子百傑專屬攝影師,沒有她就沒有這些照片。

回到臺灣立馬請她吃一頓好料。

感謝New Balance贊助全套參賽裝備。