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賽事心得／紐約馬拉松 運動筆記特派員全紀錄！

2019-11-11 10:06運動筆記 PoWei Lin

只是來跑個LONG RUN

有在跑步的跑馬人都知道的世界六大馬拉松，全部都完成之後可以拿到一個甜甜圈獎牌，已經和老婆一起跑過柏林、東京、倫敦了，在去年底已得知抽中今年10月的芝加哥馬拉松，在年初還是手賤登記2019年11月初的紐約馬拉松，畢竟中籤率很低，完全覺得不可能抽到，只是人生總是有意外，居然中籤了，只好一個月內去了兩次美國，調了兩次時差(乾，超痛苦)，另外耳聞紐約馬拉松的賽道很不友善，很不利於創造成績，當然也就沒有特別準備，就用雙腳感受紐約這個城市。

紐約馬拉松中籤通知

紐約馬「大蘋果戰隊」特派員

還記得9/18號早上有朋友丟給我一個運動筆記的連結，上面寫著招募紐約馬大蘋果戰隊，再點進去報名頁面，發現只要填報動機、目的、訓練、過去跑旅經驗及行程規劃、一篇賽事心得連結，簡直太EASY了，趁著中午午休時間馬上話唬爛，填報表單送出，其實送出的同時，已經有99%的把握一定會入選，因為寫的真的很天花亂墜，果不其然10/7放榜那一天，榜上有名!!!

感謝運動筆記和New Balance給小弟一個機會!!!

紐約馬拉松

大約在賽前兩週會收到官方的Confirmation Letter，在EXPO領取號碼布的時會看護照及Confirmation Letter，由於紐約馬的人數過多，採分區起跑，並依照報名時提報的預估完賽時間分Corral & Wave，越後面的Wave，越晚出發；越前面的Wave，如果來不及，可以等下一Wave再出發，但後面出發的不能提早，Green Corral的起跑區是橋下，藍色和橘色則是分別橋上的左右邊，這次被分到 Wave1 Blue Corral F，是跑橋上，9點40分起跑。

橫跨史泰登島（Staten Island）、布魯克林區（Brooklyn）、皇后區（Queens）、布朗斯區（Bronx）與曼哈頓區（Manhattan）五大區及五座橋

韋拉札諾海峽大橋（Verrazano Narrows Bridge）→5K 第四大道（4th Avenue）→15K 貝德福大道（Bedford Avenue）→20K 曼哈頓大道（Manhattan Avenue）→25K 皇后區大橋（Queensboro Bridge）→30K 第一大道（1st Avenue）→ 麥迪遜大道橋（Madison Avenue Bridge）→35K 第五大道（5th Avenue）→40K 中央公園（Central Park）

NB大蘋果特派員在紐約

由於今年運氣太好，有抽的馬拉松都有中，假不夠用，再來考量今年紐約馬拉松的EXPO是在10/31日開始、11/3起跑，跑完當天晚上直奔機場搭機回臺灣上班，所以這次安排10/30~11/4日六天四夜的快閃紐約行程，扣除前後兩天在飛機上度過，實際在紐約只有四天，每天都在用生命體驗這座城市的精華。

（一）DAY1→紐約馬EXPO + Jersey Gardens Outlet + 歌劇魅影

由於時差的關係，一早安排去朝聖熨斗大廈，在高架公園散步，享受這城市靜謐的角落，經過了Vessel這個具有特色的新建築，抵達了今天最重要的紐約馬拉松EXPO展場「Jacob K.Javits Convention Center」，我們提早在9點50分抵達，現場已經是人山人海了，每個跑者臉上都寫著「我好興奮阿我有錢讓我趕快進去買」，10點一到大家很有秩序的一一進入，從報到安檢確認身份、領取物資、領取完賽紀念衣，整體流程花不到10分鐘，效率之驚人，令人佩服，是有多想要讓大家趕快進到EXPO敗家!!

還好這次有運動筆記和NB的贊助，荷包失血程度大幅降低，但還是不小心腦熱手滑敗了一些，主要是今年的設計實在挺不賴的。

隨意的在EXPO逛來逛去，還有免費的KT貼紮，讓我緊繃的足底舒緩許多。

（二）Day2→ 中城區(洛克裴勒大廈、公共圖書館、中央車站)+下城區(自由女神、華爾街銅牛、證券交易所、三一教堂、THE OCULUS、911國家紀念博物館)+ NBA(布魯克林籃網VS休士頓火箭)

來紐約一定要去的行程，當然是朝聖自由女神阿，這個在各大電影常出現的場景，當出現在眼前，真的是有莫名的感動阿!!!

（三）Day3→中央公園 + 小丑階梯 + Sleep No More + 帝國大廈夜景

這一天來到了中央公園，11月初的紐約還不算太冷，很舒服的散步聊天，

這時候紐約馬拉松LINE群組有人丟了有關小丑階梯的訊息，老婆不管原本行程要去什麼自然歷史博物館，一直盧說「現在小丑比班史迪勒的那隻恐龍還紅…」，於是，就有以下的照片，讚嘆啊!!!

再來就是神劇Sleep No More，誠心推薦去紐約一定要去看的一部外百老匯的劇，這是改編自莎士比亞的經典悲劇《馬克白Macbeth》，整場劇沒有對白、語言，只有肢體演出，觀眾自由穿梭在劇場內、演員身旁，打破台上演員、台下觀眾的界線，著不同演員移動，觀看劇情的發展，全程需要戴著白色面具，不能說話，也不能拍照錄影，工作人員則是戴著黑色面具，只有演員是不戴面具，演出地點在雀兒喜區的Mckittrick Hotel，整棟大樓有五層樓，每層樓的每個角落都是表演場地，跟著演員上下樓梯穿梭在不同表演場地中，演員會在大樓各處同時展開各自的劇情，自己決定跟著哪位演員，全程3 小時中，每一段劇情將重複演出 3 次，最後會在大廳演出 1 次總結局。

真的是超級厲害的一個劇，完全值回票價啊!!!只是在紐約馬拉松前一晚還這樣爬樓梯爬上爬下，整部劇3小時看完多了將近一萬五千步，只能說..After Sleep No More, I can’t run more.

TCS New York Marathon 2019

除了去EXPO當天是個陰雨的天氣，其他都是很適合出遊的好天氣，比賽當天也是大好天氣，只是有點低溫，幾經思考決定以NB的背心+袖套上陣。

由於看完帝國大廈的百萬美麗夜景回到飯店有點晚了，準備好明天穿的戰服後，就趕緊上床睡覺了，還好正好遇到了日光節約時間可以多睡1小時，睡好睡滿7小時，早上四點半起床，換上衣服梳妝打理一番之後，悠閒的下樓吃飯店Buffet早餐，莫約5點45分才從飯店出發，前往公共圖書館搭巴士到選手村，搖搖晃晃一小時半，終於抵達選手村，

抵達史坦頓島後會先通過安檢，紐約馬拉松的選手村真的很大，走了好一段路才走到自己的分區，

在這裡你會看到跑者用各式各樣的方法讓自己保暖，還有貝果、熱咖啡、熱可可及各種補給品可以吃，還有安慰犬，穩定跑者的心情。

9點40分一到鳴槍出發，跟著人龍往起跑線前進，等踩到起跑感應點已經是9點48分了，

跑不到500公尺就開始爬上橋，身旁的人都咻咻咻往前衝，因為知道自己的狀況沒有很好，跑的非常保守，只有七分速，畢竟只是來跑個LONG RUN，只求安全平安無傷完賽就好。

下橋之後，來到了 Brooklyn，雖然看似平坦的賽道，但其實是一段一段的起伏路段，坡坡相連，比賽的前半段幾乎都跑在 Broolyn。

前半馬跑起來很享受，上坡輕鬆跑、下坡就加點速，一邊和加油民眾互動，一邊欣賞路邊風景。

接著進入通往 Manhattan 的 Queensboro Bridge ，賽道是在中間的夾層，跑起來覺得很不舒服，一直覺得怎麼還沒有結束，這個坡怎麼這麼長，耐著性子完成這座橋。

大概在32K左右，專屬攝影師說她膝蓋附近肌肉快要抽筋了不舒服，畢竟只是來跑個LONG RUN，成績一點也不重要，馬上改成跑走跑走模式。

經過最後一座橋之後來到了第五大道，根本是隱形的第六座橋，一望過去是上坡啊!!根本跑到生無可戀。

另外終點前兩公里的中央公園也真的很折磨，上上下下的坡度沒有在開玩笑，有時候遠看以為是平地，跑近發現竟然是另外一個坡，沒有比較輕鬆！加上兩側的觀眾非常多，會一直聽到POWER UP、RUN的加油聲此起彼落，只要一走路，旁邊熱情的民眾就會對著你喊加油跑起來，會被喊到不得不跑起來啊~

最令人感動的是，在18mile和23.5mile的地方有在紐約的華人組成的加油團，真的很感謝他們熱情的加油，其中在23.5mile處會給經過臺灣跑者國旗，讓國旗飄揚著回終點。

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最後以4小時多完成，對著拱門深深一鞠躬，真的是一個很有趣的賽道，賽道上上下下，穿越五個區，每個區都有不同的特色，唯一不變的就是熱情加油的民眾。

真的，好棒。

最後，感謝我的女子百傑專屬攝影師，沒有她就沒有這些照片。

回到臺灣立馬請她吃一頓好料。

感謝New Balance贊助全套參賽裝備。

籃網NBA

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