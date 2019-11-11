賽事心得／田中馬拉松 生涯初半馬完賽！

2019-11-11 10:08 運動筆記 簡文裕



訓練營經過12週的訓練，終於告一個段落，準備迎接田中馬的到來，在賽前一天訓練營準備了賽前說明會，由教練們為大家做最後的提醒，讓學員們對於隔天的比賽有一定的心理準備，以期順利完成比賽。

三！二！一！叭~~~，半馬組起跑了，所有的不安與煩惱通通拋往腦後，專注當下享受當下，準備吃好吃滿，一路上跟著訓練營的同學吃吃喝喝，每一個補給站都進去觀光一下，畢竟田中馬的補給是有名的豐盛！今年甚至還有龍蝦與牛排，肯定不能錯過。

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訓練營為學員們準備了加油布，很多人看到都會為我們加油，甚至是建議，倍感窩心，有了前輩們的激勵，我一路跟著訓練營同學跑了16K，這是我訓練以來跑最長的一次，一個人可以跑得很快，一群人可以跑得很遠，我在這裡體會到了，直到的最大的魔王關卡「贊天宮」，我脫隊了，在這邊有個長上坡跑不動只能用走的，目送同學離我而去，有上坡就有下坡，在歷經上下坡的摧殘，我的股四頭肌也開始發出抗議，在接近抽筋的邊緣，雖然終點就快到了，但我還是用跑跑走走的方式回到終點，終點前的幾公里，田中馬的人情味在這裡嶄露無遺，吃不完的補給、源源不絕的加油聲，讓人非常感動。

我終於看到終點的拱門，三個月來的訓練，為的不就是這個嗎?我拉雙腳，最作後的衝刺，就算抽筋也沒有關係了，通過終點，迎接我的是教練，教練給了我一個大大的擁抱，為我戴上這意義非凡的完賽獎牌，超~級~感~動，感動得想哭，我做到了，我跑完半馬了!

從前我是個討厭跑步的人，是個當兵跑不完三千的人，而今天我用三個月的訓練完成了半馬的挑戰，感謝田中半馬訓練營的教練群與所有的夥伴，幫助我完成了這不可能的任務!

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