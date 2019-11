賽事心得/紐約馬拉松 挑戰六星跑者之最美麗的意外

2019-11-11



“Believe it can be done. When you believe something can be done, really believe, your mind will find the ways to do it.”– David J. Schwartz, Motivational Trainer

人到中年常常不敢有做夢的勇氣

只能在美夢要清醒時分,快快記錄這段奇幻的旅程。

11/8凌晨,把全家人帶上了長榮航空BR31班機紐約飛回桃園的班機,我開了飛航模式,開始安靜的用手指紀錄這十天的奇幻旅程,好多複雜的情緒混亂的湧上心頭。

緣起

2016年初因為台大EMBA的戈壁挑戰賽的原因,開始參加簡老師的戈壁訓練而接觸了長跑,心想戈壁沙漠不能抽煙,為了不影響比賽,也為了練跑的肺活量,用意志力戒了抽了快20年的煙。練了兩個多月,測試了貢寮海洋馬拉松4個小時29分鐘完賽,5月就上了戈壁沙漠比賽,在比賽日和台灣之光林義傑學長等A隊高手,連續四天跑了一百多公里。之後因為戈十隊長阿達的建議我參加了台大的門外社及波馬團,團中每一個神人學長都有一個目標,就是達成波士頓馬拉松的參賽門檻及完成六大馬拉松的六星大滿貫紀錄。這個充滿競爭的環境下,我在去年以3小時11分的全馬成績,通過了今年4月的波士頓馬拉松參賽資格,同時興起了一口氣在2019年完成六星的計劃。

這個自2019年3月3日東京馬拉松開始的連續六大馬拉松的自我挑戰計劃,辛苦的點是東京馬後,4月16日波士頓及4月28日倫敦馬拉松這個接連的馬拉松。再自9/29的柏林馬拉松、10/13的芝加哥馬拉松及11/3的紐約馬拉松。這樣密集的行程,除了要克服往返飛行時差的調適,要克服事業家庭的經濟規劃外,還有比賽之間的不能恢復練跑成績會不好的心裡準備。這些因素會影響成績我早就有心理準備,因為一口氣完成六大馬拉松,比的絕對不是「速度」,比的重點是對馬拉松的「瘋狂程度」!

感謝老婆及家人對我的支持,一年前就把相關機票、住宿及行程規劃了,為了就是在中央公園和家人一起分享我的開心。

意想之外:四個意外

人生很多計劃永遠趕不上變化,我感覺備援計劃不是重點,重點是在在萬事多變中,如何有毅力堅持你的目標,勇敢為夢想打拼!

紐約馬前意外一:跑前1個月摔傷

2019/10/1柏林泰格爾(Berlin Tegel)機場,柏林時間19:10,我張開眼睛躺在樓梯地板上,全身不能動,看到周圍站滿了人,只記得剛剛踩空摔落好幾個階梯,1位掛著小衝鋒槍的女警在檢查我的傷勢,另一位男警拿著我掉落的登機證及護照,原來我急忙離開Terminal A Business Lounge 沒有坐電梯而是直接跑大理石樓梯踩空自2樓滑倒到一樓半層間!因為擔心骨折及上飛機我的頭頸背是否有後續醫療風險,警方堅持我在原地躺著等醫生決定是否可以登機,我一聽就緊張了,想說上不了這班機可能非常麻煩,不管身體有多痛就站起來,抱起登機箱和航警辯論起來,其間被他們雙手扶著甚至我手機充電線還和他們的衝鋒槍捲在一起,直覺怎麼會發生這種怪事。在一陣混亂後,慢慢恢復冷靜,我保證我自己負責我身體風險,航站人員才同意我可以離開,後來才還我護照及登機證。我帶著血光之災快速離開這個老舊航站,飛機起飛前10分鐘下了機場接駁車,最後一個登上飛機。

15小時飛行加上漫長轉機時間,因為背後摔倒,在飛機上根本躺不下,全身不對勁,幸好回台北立即去醫院檢查並沒有大礙。但是實在不舒服,回到台北沒有跑量,10/10就飛到美國,大膽的參加了芝加哥馬拉松。芝加哥跑完根本只有大休,休息到紐約馬拉松。

紐約馬前意外二:跑前3週小腿拉傷

10/15芝加哥馬拉松最後5公里,因為腰椎受傷的代償,右小腿韌帶拉傷,降速到7分多速,用跳的方式以三小時29分撐回終點線。完賽後覺得腰部更痛挺不起來,回到台北再度檢查,骨科醫師說第一腰椎原來的撞傷處現在已有明顯的壓迫性骨裂。小腿拉傷嚴重到持續2週不能走路,到紐約馬前一週我還在找物治師治療。這兩週我放棄練跑,這根本是宣告有可能會跑不完棄賽。我每天泡在復健科電療熱療及物理治療,希望賽前至少撐上30公里。

紐約馬前意外三:沒有時間適應新跑鞋

9月我看到運動筆記徵選紐約馬拉松特派記者的消息,覺得如果有機會試試一定很好玩,於是把我今年4月的波士頓網誌再次投稿,10月初收到入選運動筆記大蘋果賽事特派員,非常開心之餘才知道,除了有機會分享自己跑紐約馬拉松的心得,最重要的是要「全程」穿著賽事官方Newblance 的衣服及鞋子。這個天上掉下來的禮物🎁,在平常狀況下,真的是太幸福了。

但是我擔心的是我身體受傷,沒辦法練跑,根本沒辦法在賽前適應新鞋。而且如果因為穿新鞋受傷棄賽,會不會反而對不起贊助的品牌。

沒有機會穿新鞋試跑的心中陰霾,在賽前一週的晚上,試跑了一次,覺得非常好跑,還意外遇見了一個穿一樣鞋的小男生,我們邊跑邊拍了一張照片。

最重要也是給我信心的是飛機上一位NBRC的高手Ken,穿著這雙坐在我旁邊,他說剛剛穿這雙跑了成都馬拉松(未來可能是第七大馬)。原來這雙紐約馬拉松紀念鞋不只好看,還好跑。

紐約馬拉松前意外四:必須自行前往,沒有接駁車

因為所有的報名及登記都是自己上官網處理的,過程中沒有經驗也錯過紐約馬拉松組委會回信的時間,10月初收到Confirmation Form上面的Transportation 竟然是設定 I do not need official translation!!超級傻眼,我明明記得選布萊恩公園的市立圖書館搭Bus,還訂好了曼哈頓靠中央公園的酒店,方便靠近出發點。我開始請教跑過的前輩及旅行業者,並且發信給主辦單位,得到的回應是請EXPO第一天(10/31)一大早到選手服務中心,可能還有機會更改。

出發班機及酒店選擇:10/31早上10點EXPO就開始了,其實建議大家在第一天前晩上到比較好,我那時沒有注意就訂了10/31日去11/8凌晨回的長榮航空,為什麼是長榮?因為支持長榮航空慢跑社(誤)。酒店如果經濟預算可能的話儘可能訂曼哈頓島,去那都方便且節省時間成本。我當初認為跑完最快可以回到的酒店且安靜安全的為優先考量,重點是我帶了家人小孩,所以選了有廚房可以下廚的川普飯店(中央公園終點哥倫布圓環處)。

機場往返酒店建議:千萬不要叫uber,因為班機尖峰時段至曼哈頓大概是排隊排班Taxi的3倍,也千萬不要上其他非排班計程車或是野鷄車,價格會貴的不要不要的,如果他們把你的行李搶上車,務必告訴他們你只有Credit card沒有Cash 他們不敢收信用卡的。基本上JFK機場到曼哈頓是基本$52起跳,加上20%小費,大約$80上下,我們人多行李多,叫6人的Uber大約$200。

10/31晚上長榮航空BR32,晚上7:30起飛的班機。飛六大馬和近畿的凱莉坐同班機的機會很高,她也是幫我搞定東京馬拉松名額的恩人。

因為時差12小時及紐約機場大風等待盤旋,至當地時間10/31晚上10:50才降落紐約甘迺迪機場,經濟艙15小時的飛行已經讓我的腰背更為痛苦。當天晚上因為亂流,很多班機被管制排隊降落,雖然亂流真的很大,但是本班機機長技術真的很好。但是所有旅客一起開始下機後,小小的第一航站非常擁擠,老美決定在出飛機空橋就開始分流旅客,一邊是美國居民或有特殊簽證可以先到大廳排隊,其他global 旅客,留在現場狀況非常亂,只有慢慢點放前進,看起來大概至少排2-4小時才能出機場。雖然我已經魚目混珠帶大家走了特殊通道,還是弄到11/1凌晨1:00才到酒店。

EXPO:第一個晚上,因為時差的原因,我竟然沒有睡意的一直沒有睡覺,到紐約時間早上9:00直接一個人趕去大會的展覽中心,Jacob K. Javits會展中心紐約馬拉松EXPO 在中城區的西邊靠麥迪遜河旁,距離我的酒店2公里路程,離最近很火的紐約地標The Vessel 100公尺。

1. 領晶片號碼布,去選手中心補申請交通工具,領紀念長袖上衣:

10:00一開門我和長江商學院的大神們(張小胖、曾紀明)排隊進了會場,每個人都衝向自己的號碼區域時,只有我的眼睛在找選手服務中心,同時會場這位漂釀的工作人員發現我的不一樣,主動來問我需要什麼幫忙,結果她說她陪我領號碼布後再陪我改交通工具,就這樣貼心的服務態度,讓我非常感動。結果全程陪我領號碼布後再陪我改交通工具,她是個有耐心(全程陪同我完成)又聰明(聽的懂我的破英文)的年輕人👱‍♀️,這樣貼心的服務態度,讓我非常感動(當然也是覺得人美心更美)直到完成了,我們合照了一張照片!想不到往北飛了一萬公里遠到了紐約,一路向北竟遇見如此溫暖的心!

說明一下,建議把官方寄的Confirmation Form檔案先打開存在手機,用這個圖片及我的護照證件英文名字及出生年月日為檢查換取號碼包,晶片是連在號碼布後面,請不要撕開,雖然領取區域有分開,且過程很簡單,但是因為是志工服務,難免拿錯,請自己再核對一次。六星跑者多一張別在背後的布,迴紋針不用多帶,📎不多也不少。標記藍、綠、橘色及分區,另外領了一個標籤時間的bus手環。

紀念衣服可以先現場試穿大小再去旁邊領,不分男女大家都在現場排隊試衣服,領取的地方反而沒有人排隊。

2. 和大會官方看板拍照:這個很重要,我穿上全身NB的外套衣服及鞋子在賣場外直接先拍照,可以避免屆時說我沒有結帳就穿走了😂(誤)

3. 官方商品血拼:基本上倫敦馬拉松及紐約馬拉松的展場我覺得都很有誠意,至少衣服種類更多,尺寸完全,還有動線及結帳流程順𣈱,不好意思我買了2大袋,這位高大的帥哥給了我四個袋子裝。

4.六星跑者一定要去的展場:其實六星跑者除了拍照留念及和平常在Email聯繫的真人見面聊天外,不會再發任何東西,頂多是所有人都可以的小紀念品,也就是說六星跑者即使沒有到六星會場也不用擔心比賽前有沒有準備您的六星大奬牌。但是要注意號碼布下方是否有一個可以換六星的貼紙。當天完賽後領完一般獎牌後才能憑藉著這個貼紙領六星甜甜圈。

六星記者問:「你這次目標跑多少分鐘?紐約馬拉松有5大橋很硬的喔!」我回答:「我10月初在柏林機場樓梯上滑落摔傷了身體,上週經過兩位以上骨科醫師建議不要跑,而且要休養三個月,但是我評估咬牙撐著,希望能4小時內平安完賽!」記者:「希望你的夢想會實現!!」

她問我有沒有用 Instagram(IG >)想要Tag me, 結果又錄了一段我翻閲IG.看看我過去7個月完成5大馬的旅程。

5.marathonfoto:這個攤位有專人服務,告訴你那些地方有穿黃背心的攝影師,請隨時關注,而且起跑區露出號碼布也會收到照片。當天預定照片只要$60,跑完不要急,一定會寄給你照片的連結。

6.賽道說明:現場有放大有3公尺乘上7公尺大的地圖,標記著詳細的補給及感應點,有別於放在地上的感應線,紐約馬拉松的每英里及每五公里兩側都有立著的感應裝置。可以下載官方手機APP追蹤每位跑者的位置。

7.其他攤位:展場非常大,如果有時間可以找到很多寶貝,還有便宜的即期能量膠及有趣的商品試用,誇張的是看到有一個攤位賣2018年紐約馬拉松的衣服及商品,售價大概都不到10美元。

賽道及終點巡禮:和東京、波士頓 、倫敦、柏林、芝加哥一樣,因為訂的酒店靠近終點線,我都習慣先在跑前一天去熟悉一下最後幾百公尺的賽道及終點線。

這次的中央公園的最後300公尺一個小坡兩側插滿了有參加各國國家的國旗,中國大陸和中華民國的都在面對終點的左手邊,看到這個旗子,我立馬脫下長褲及外套,用官方跑衣先拍個照片。

賽前高裝檢:本次因為目標降至4小時,所以能量膠及BCAA不用太多,我會用個夾鍊袋抓在手上。感謝 New Balance 贊助全套參賽裝備,感謝俞博士知道我摔傷後塞給我的紅景天(全國唯一紅景天健康食品認證)。

比賽日:賺到一小時:我訂了酒店床頭那個很大的鬧鐘,紐約時間3:00起床,看到手機上的時間竟然是凌晨2:00,而且與台北時差慢13小時。查了一下,原來是當地當天凌晨12:00自動調整原來的夏令時間為冬季時間,也就是賺到了一個小時的概念🤔。這個很重要,代表其實可以多睡一小時再出門啊。

交通:我的出發資訊是Blue Wave 1 Corral B,上午9:40起跑,基本上建議6:00以前上巴士即可。我5:30叫了Uber到布萊恩公園附近下(中央公園過來大約8分鐘到大概11美元車資),跟著順時針轉動的人流往布萊恩公園東側的紐約市立圖書館旁排列的巴士排隊。

可能我到的時間算早,排了不到10分鐘,在5:50分就被請上車且車子立即駛離公園,此時才發現,第一車子根本沒有坐滿。

第二根本沒有檢查巴士的手環及標示。

可能時間太早沒有什麼車巴士開的很快,大概1小時就到了The Verrazzano-Narrows Bridge(韋拉札諾海峽大橋)過橋前大概塞了15分鐘。

過了橋就放大家在路邊下車,走到過安檢站大概5~10分鐘。

感覺上只是基本的安檢,一般小水瓶小包吃的衣物及手機錢包私人用品都可以帶。我就一袋丟棄一袋寄存。過了安檢就可以找自己的顏色分區。

選手村:沃茲沃思堡(Fort Wadsworth)是位於紐約史泰登島上的前美國軍事機構也是紐約馬的選手村,佔地面積很大,大概10個足球場大,因為等待時間很長,除了特殊或是精英選手,及慈善團體才有很好的室內休息空間外,其他大部分的參賽者不是為了熱咖啡排隊(Dunkin Donuts也贊助了可愛的保暖帽子)就是在草地席地而坐(如果有帶黑色大塑膠袋墊著更好)。

還好是個8度左右的晴天,許多跑者穿著準備要丟掉的厚衣物躺在地上休息,等待時間大概2小時,嗯,沒有錯,就是賽前吹2小時的冷風的意思。

寄物存包:我帶了寄物包(上面要貼號碼包的大貼紙才能寄物,在排巴士及下巴士後,志工發放不寄物但是裝過安檢用的透明袋子,這個袋子跑前必須丟棄,不能帶進Corral 。大會在每個顏色分區內都有寄物車(Ups聯邦快遞貨車)先把自己在賽前用到的放在丢棄袋,賽後用的保暖衣放在寄物包。寄物不太需要排隊。

進入Wave 及Corral:基本上起跑前進Corral的流動廁所不多,但是起跑前40分鐘就開放進入Corral ,一進去就只是排隊上一旁的流動廁所,建議保暖衣物還是穿上,因為離起跑還久。此區會有大會的攝影師拍照喔。

大概鳴槍前20分鐘會突然把圍繩打開,此時大家會像脫了韁的野馬全速衝出,大概300公尺左右,就到了出發區域了,兩側除了有大會唱美國國歌的雙合聲,還有樂團及軍警人員維持秩序。除非你非常耐寒,強調建議此時再脱去保暖衣物。唱美國國歌時三位西南財經大學商學系的好朋友忽然擠到我身後,問了一下要跑多少,高的說2小時40多吧,我說太快了,去我前面,我今天計劃跑345。結果鄔德君及剛跑完芝馬的姚大地竟然笑說,這區的跑315就太慢了!我才告訴他們我受傷的事。

音浪太強、場面太大 不跑會被撞到地上

這次我真的不應該跑這一區,感覺大家跑好兇,起跑第一公里是韋拉札諾海峽大橋的上橋處,我想先用5分速均速跑,但是感覺被後方所有的跑者一直超越有點危險,再加上盤旋停在在橋上的兩台直昇機,轟隆轟隆的加速每位跑者的交感神經,感覺數萬人奔馳在歷史上有名的大吊橋上的震動,只能說「場面太大,不跑會被撞到地上」。平日我的步頻(spm)大約170左右,跑最快也大約182~188左右,結果Garmin 935紀錄我竟然最快到每分鐘234下,而且還3分57秒完成一公里,可見這雙鞋子非常好跑。觸地反饋直接,觸地反應時間短,且輕巧貼腳,覺得好像又可以大PB了!

遠在台北的台大群組們也在用紐約馬拉松APP同步追蹤我的位置!!「驚!我跑完才看到這個Line的內容,跑個步壓力真的好大啊!」😅我已經說安全完賽為目標,大家放過偶吧😰!

大約4公里就進入布魯克林區,路線一路向北,太陽在右手邊後方,根本是飆速的好機會,此時我的速度太快了。「這樣的配速不好,跑太快後面一定會爆掉。」這樣的聲音一直在腦海中提醒。教練「每次前面快一點,後面要用更多時間來還」這樣的劇本一直重複在配速的過程中。

很多人問我跑馬拉松的時間都在想什麼?我會説每次都不一樣。視當時的外界環境及內心世界的感覺而一直改變。這次的心情特別複雜,想到的事情就會更多,尤其是在開跑後5-20公里內,基本上進入一個預想的情境,此時腦海閃過的畫面,常常和跑步行為是分離的。我一直設定這段是我的甜蜜期。

這次摔傷了筋骨,身邊所有的人都建議我放棄紐約馬拉松,或是輕鬆用5小時平安完賽,我內心也是反覆掙扎了許久,但是我堅持全力以赴。

大家以為我不會配速所以常常爆掉。與其全程530配速,我反而追求全力以赴火力全開的瞬間快感。我當時腦中想到今年9/15 設樂悠太,在天氣未轉涼的東京,前面30公里用其最佳的配速(5公里不到15分鐘)的壯志,看的我熱血沸騰,前一個半小時鼓舞了多少日本人的自信心。即使最後終點線上第一名的是前面躲在一群人後沈潛的中村選手,但是那場選拔賽我心中真正的冠軍是無畏且不需Pacer的設樂悠太。也許這個只是人生價值觀的差異,我一邊跑一邊想,如果我後面爆了,也是我的選擇,但是我盡全力了,我無法預測後面會如何,但是我只求全力以赴。

所以常言說人生有如場馬拉松,只是很幸福的是我可以有健康的身體,及支持我的家人朋友,讓我可以參加世界有趣的馬拉松,如同享受不同人生般的過程。我特別喜歡在每次的馬拉松留下深刻的印象,透過每次的自我對話,不只沉澱了生活中的苦澀及煩惱,更增加許多正能量,也釋放所有無形的各種壓力。

至於每次成績如何?那有什麼重要。

中央公園段

18英里及23.2英里左手邊是台灣團加油站,很多人在這拿國旗及補給,這也是沿路最美的地方。

這邊有台灣來的及紐約在地僑胞組成的志工,我大叫著「台灣加油!加油💪」甚至手舞足蹈起來,好開心的樣子也被加油團攝影師拍了好多張。

我跑在紐約中央公園往南的跑道,望著前方及周圍數以萬計的志工及大聲叫著「Keep It Up! 」幫跑者加油打氣的面孔!我已經和自己比賽了快3小時,腰桿早就痛到挺不直,腳也抽筋痛的用跳的,我不知道剩下的7公里會花多久時間?因為第一次覺的每一公里怎麼這麼漫長⋯。加油群的聲音時大時小,我發現只要我看著他們的臉,再次用力邁開步伐跑動時,就會得到大家的歡呼!我沒有因為痛的跑不動而哭,但是我承認我的視線好幾次因為這些紐約客對我的歡呼及打氣模糊了好多次。甚至有幾位年紀不小的老太太們,竟然一起衝進跑道,堆著我試圖加快我的腳步。

最後1公里

我此刻已經習慣靠著左側跑,因為我知道等在終點的除了完賽獎牌及六星大奬牌外,還有拿著青天白日滿地紅的家人。當初約好在左側見面給國旗。

最後的意外是我沒有在終點前拿到國旗,原來是左側完全擠不進來了!但是我事後看到了在終點前右側寒風中站了2小時的照片,我超感動的,雖然這張照片的我的心情是失望的,脊椎受傷已經撐不而彎腰駝背垂頭喪氣的樣子,其實只是那個片刻的心境。不擔心跑太慢,只在乎沒有遇見! 這個意外也太美了!平常我們只願面對成功漂亮的自己,何時可以面對失敗及無能的樣子? 我喜歡紐約馬拉松這個五味雜陳充滿意外的經歴!

謝謝老婆在寒風中站超過2小時所拍攝的珍貴的照片

背後背的紙上寫著 「 Cheer me on ! I am going for my six star Today !」

謝謝晏榕借我國旗幫我拍照

謝謝最好的戰友及前輩,連續完成2次六大馬

謝謝黃蕾 Renny 及Sam的照顧

看見失敗的自己才能遇見更好的自己

過去兩年的我,再乎每次比賽是否有機會跑贏自己,跑出個人最佳成績(Personal Best Record),這個追求PB的目標似乎太表面了。

我覺得終點線的完成時間是一時的,反而真正跑的久的跑者,才有更多自我對話的時間,那個才是跑步的意義。

什麼叫做跑贏自己?我這次開始改變了想法了!

這是一個六大馬拉松旅程的終點,也是我經歷過最棒的旅程!It’s a very good feeling in New York City!

「感謝 New Balance 贊助全套參賽裝備」