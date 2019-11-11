賽事心得／紐約馬拉松 右痣小姐的海外初馬

2019-11-11 09:56 運動筆記 Bibo Zhang



多一步是勇敢，多兩步是成長，那蛻變需要多少距離？

一早出發到Manhattan曼哈頓中城搭接駁車出發，在車上溫暖的吃著馬拉松吐司跟蘋果，雖然塞車了一下但非常剛好，不需要在Staten Island史泰登島待太久😄。

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>> 今天目標：開心完賽＋抓緊國旗奔終點線

右痣分享：如果你也是腸胃狀態很差，提前3小時吃早餐。右痣狀態是吃一根香蕉可以一直打嗝的人，跑的過程脹氣更不用說，坐接駁車的時候，可以開始慢慢吃你的早餐，最好可以吃點糖份稍微高但好吸收的食物。E.G. 蘋果(剛好秋季水果)、小條的蛋白棒、優格、全麥土司3-5片隨你不需要擔心會不會跑到一半很餓或是體力不支，賽事當天身體會產生相反反應💁🏼。

賽事當天，天氣好得沒話說，風還好不是很大而且溫度也不是很低，對於怕熱又狂流汗的我實在是覺得剛好，反而擔心出發後溫度升高會影響身體狀態。

不過該穿的還是得穿，大會也很貼心的準備雨衣，穿上去就對了！

跑者分藍、綠、橘，基本上是沒有太多的差別，但是出發閘門(Corral)會影響你出發的時間，A-F=快-慢，只有一件事在跑者村等待最重要是：洗手間！

如果是藍、綠色區塊，可以選在前一梯Wave關門的時候，因為跑者進閘門等待，或是去橘色區塊使用洗手間。很開心被劃分到橘色跑區，之前看閘門區塊都還沒有什麼感覺，停下來回頭看那滿滿人潮😳

這只是其中一個梯次的其中一個顏色區塊😱好壯觀喔！

👫起跑的兩件事：互相鼓勵＋擁抱

這真的一整天右痣最喜歡的環節：起跑前。

美國舉辦任何運動賽事，永遠放國歌、致敬國旗先，最後拍手歡呼，象徵尊敬的表現(大家會展現出愛國的一面)，給予你左右兩旁所有來不同國家的跑友，一個擁抱、一個加油、一整開心的笑容，最後用起跑彩花開啟賽事❤️ 。

感覺被敘述的很普通，不開玩笑，當下情緒只有被這些短短10分鐘整個帶到情緒滿點，尤其擁抱的當下，大家都是一起，沒有年紀、膚色、種族的分別。

而且超幸運一路都有看到台灣跑者的身影，感覺真的一點都不孤單🥰

🏃‍♀️ 起跑地點/時間：Staten Island史泰登島/10:38

( 圖2、3 截自dirtyoldsneakers.com )

在橘色區，只有美好來形容沿途景色跟跑道，雖然一開始就上Verrazano Bridge韋拉札諾海峽大橋，右痣本人是不覺得很難跑反而很輕易，是一個很緩慢的上坡但平順，然後風景真的很美🥰。

如果你是綠色區，Sorry not Sorry 基本上風很大、沒有光合作用的幫助(什麼鬼哈哈😅)，也有人分享Yellow Rain=黃色雨：橋上跑者的小號，但右痣自己覺得不太有機會發生，因為這橋的距離真的很短，而且大家配備剛調整好就又要脫褲子，誰要這麼忙？

📣幫NYRR呼籲：跑上橋的那段，不要再丟任何衣物了(完全發自良心)！

>>第一階段一小時過：風很涼，太陽竟然不熱😓

原本預計6英里(9.6公里)可以開始脫外套跟吃能量膠(GU Energy Labs)，但狀況還滿好而且鼻水狂流的狀況下，就這樣穿著一路都不願意脫。

此刻，身體還是一路在亢奮中，Brooklyn布魯克林是5大區最長，最筆直的賽道。

👫跑步的兩件事：享受歡呼＋各種激勵

撇除第一段在Staten Island史泰登島跟橋上之外，全程24英里(38.6公里)，滿滿的人潮、加油看板、現場伴奏，如果真要形容，右痣覺得：這就是嘉年華。

每個人呼喊你的方式跟鼓勵都不一樣，覺得民眾們超級可愛🥰。

加油看板越大，跑者看得越清楚，加油團比跑者更激動！

每一街，每個左右兩旁都有不同類型的現場表演，也代表不同種族文化。

>>第二階段二小時半過：更多陰影，風還是很涼，但至少第二座橋攻下😓

進入Queens皇后區開始沒有計畫的狀態再補充能量膠，建築也越來越密集，太陽看得到但照不到身體的狀態下，右痣開始感覺到失溫(對！竟然失溫都跑了半馬了😵)，可是看出來還是很開心(看到相機不可以錯過的概念📷)。

準備離開Queens皇后區前，加油人群突然變更多，跑者也變多>難道是？右痣追到第二梯次的跑者了嗎哈哈😳 🤪。

>>第三階段三小時十分過：準備最後一座橋的配速跑，跟彎曲的街道挑戰😓

上橋前的水站補給，喝個兩杯也可以，有些跑者會經驗分享有關使用洗手間的地點挑在21英里(33.7公里)。

憑良心建議：傾聽自己身體的聲音，該做什麼就做

如果你也有那口氣在，說聲謝謝，對所有志工而言，那是一個振奮他們的肯定，以去年的經驗來說，你越是能肯定他們，他們會覺得今天的幫忙是值得，而且每站都必須站超過7-8小時，非常精神轟炸😟 。

>>第四階段三小時半過：進入中央公園的入口，最後身體與精神的抗戰

當看到低柵欄出現的同時，代表離終點不遠，而且太陽終於，曬！到！身！上！了！😊

被放在腰包內的GoPro已進入完全睡眠，右痣根本沒手可以拍照、拍影片(希望有人可以傳授跑馬松帶Gopro的秘笈🙏)。幸好，MarathonFoto.com 有幾位攝影師成功捕捉右痣的跑姿哈哈哈(照片要花錢買$$🤑)。

真的問我在賽事期間想什麼，右痣只想著，如果這是一個我想做的事，每一步，都值得開心跟珍惜(有一點因為阿嬤的關係)。

最享受的最後800公尺，讓付錢的觀眾們為你掌聲👏

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最值得的終點線，謝謝自己完成挑戰👏(再次看到相機不可以錯過的概念📷)

這一次終於是披著風衣走在路上，不急著換下來，也不急著收起獎牌，腦子裡全部都是加油民眾呼喊我名字的聲音，這一天起伏的情緒，一輩子都不會忘！回到家後，門口是美國家庭(Hosts)為右痣製作的加油看板，獎牌，跑者披風和去年的志工夾克。

完賽紀錄＆全體排名

(原預測04:05:00完賽，沒想到竟意外跑進4小時內😊)

📸 >> @bio_cy

🎥 >> @Bibo X 右痣小姐

📝 >> @右痣人生

最後一分鐘2019 TCS Marathon紐約馬拉松成功 🇺🇸🇹🇼

📝連結整理：

- New York Marathon(NYRR) https://www.nyrr.org

- MarathonFoto https://www.marathonfoto.com

同個位置，去年，我告訴所有跑者Good Job， 今年，我告訴所有人Thank You，我做到了！