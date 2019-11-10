賽事心得／2019紐約馬 體驗美麗又瘋狂

2019-11-10 10:16 運動筆記 Hui Yu Huang



為何選擇 紐 約 馬 拉 松？

老實說我沒去過美國，只曾在去年11月到洛杉磯轉機過一次。在洛杉磯轉機時，我問了一位幾乎玩遍全世界（也跑遍全世界馬拉松）的朋友Joey，假設這輩子我只能去美國一次，那你會建議我去哪個城市，他毫不猶豫地回答：「紐約！肯定是紐約！」「紐約到處充滿驚奇！」。於是，要去紐約的決心，就這樣埋藏在我的心中。

巧合地在兩個月後，也就是今年1月31日的晚上11點，我大學好姊妹Joanna傳了訊息：「要不要一起去跑紐約馬？我朋友說有個自由行今晚12點以前付訂金享有早鳥價。」一位開了整天刀才下刀疲憊不勘的眼科醫師，和一個當天清晨天還沒亮就到社區健檢已昏睡的家醫科醫師，神智不清的兩個人，在晚上12點前刷了訂金然後倒頭睡去，朦朦朧朧迷迷糊糊地準備做一場美麗的紐約夢。

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為了紐約馬 做了什麼訓練？

我平常是住在台東鄉下，不像都市有很多跑團，加上我本身很享受一個人跑步這種「孤獨確自由的時刻」，於是都是自己一個人練跑。

我原本就有運動的習慣，年初開始是在準備四月底的CT 113鐵人，基本上就是游泳自行車和跑步輪流練習，鐵人賽結束後報名了六月初的網球排名賽，所以五月整個都在練網球，網球賽單雙打出乎意料都打到決賽還拿了個冠軍，不過也累壞了感覺身體需要休息，於是度過軟爛的六月，還跑去北非摩洛哥玩了將近兩個禮拜。

基本上是在七月開始準備紐約馬，固定星期一瑜珈、星期三網球、每星期二四下班後練跑，因天氣真的太熱，大多是在家裡吹冷氣跑跑步機；周末六日如果沒事(然後大多有事)就會出門練跑。瑜珈可以舒緩緊繃疲勞的腿部肌肉並訓練核心肌群，打網球則做為調劑，畢竟對我來說一直跑步是很枯燥乏味的；週五就給自己緩衝（給人按摩油壓）。

認真地跑友看到這邊應該已經搖頭看不下去了（苦笑），但安排怎樣的訓練是取決於自己訂定的目標，我跑馬拉松從不追求速度，聽說紐約馬限制六小時15分完賽（迷之聲：我上網查了一下發現好像在晚上七點多大會收攤前跑到都可以拿到獎牌），於是我預設自己跑五個半小時。

前 往 紐 約

11月1日晚上的飛機，飛行了14個小時，時差12小時，下飛機後很崩潰地耗了四個小時才離開機場（排海關排到很想直接遣返台灣），回到飯店洗好澡準備睡覺時已經半夜三點多，隔天一早就要去EXPO報到。

賽 前 博 覽 會 EXPO

本來預定要跟Joanna早上七點多先去中央公園小跑一下，但我實在太想睡覺了於是直接跳過，飯店就在第七大道和56街交叉口，因為已經跳過晨跑所以決定走路去博覽會會場。沿路上可以看到很多看板歡迎紐約馬的跑者，11月2日是三天報到日的最後一天，我到會場後幾乎沒有排什麼隊不到三分鐘就領到物資了，然後就開始狂拍照，會場有很多帥氣的看板可以拍照，我實在是拍到欲罷不能，不得不誇讚一下今年NB紐約馬限定的整套配備，穿在身上拍照都以為自己是專業運動模特了，會場的NB賣場人山人海，因為今年的衣服真的好好看，大家都買得很瘋狂。然後別忘了要去參賽者看板上找尋自己的名字，再去模擬終點線拍照（以免明天跑不到哈哈哈）。離開EXPO後我們前往NB概念店去吃美味的pizza，感謝Joanna認真累積跑步里程換來的免費披薩。

史上最艱辛的任務是， 前往 史坦頓島

紐約馬的起跑點在史坦頓島，要事先在官網上選擇搭乘巴士或是渡輪，如果沒有事先選擇的話還可以在EXPO登記。我是第二梯10:10分起跑，巴士是登記6:00，所以當天不到五點就起床，和另外四名跑友約好一同前往巴士接駁起點紐約公共圖書館。以為一切都會很順利嗎？不，一連串的不如意。首先第一位跑友遲到於是我們晚出發，走路去地鐵站的路上我發現我忘記帶跑表，立馬狂奔回飯店拿，然後第三位跑友發現忘記帶號碼布（比我更慘），接下來是第四位跑友搞錯地鐵於是錯過，最後第五名跑友叫了Uber但是設錯圖書館的位置，所以最後我們五人還是用狂奔的方式到公共圖書館。整個過程比一開始就從飯店走過去還要遠呀（我的老天鵝呀~~~），不過我們每個人都出錯所以沒有人能責怪誰哈哈哈。千辛萬苦的到了巴士接駁起點已經6:15，排隊上車的隊伍已經排得好長還繞到要過馬路，到我們上車時已經七點多，然後根本不會有人看你號碼布上面登記的接駁時間（哈哈），搭了大約一個小時的車程才到起跑會場。

起 跑 點

起跑區域分為藍橘綠三區，起跑時間分為四個wave（1~4），以及6個corral(A~F)，寄物有時間限制，再加上我是wave 2 corral A（旅行團報名的都超前面出發），所以我一到會場立馬去寄物，但是我發現大會很貼心設有兩台寄物車是給錯過寄物時間的人，每個出發閘門也設有關閉時間，所以如果你錯過自己進入閘口的時間，只能到後面的閘口出發。會場有許多食物飲料補給的攤子，我吃了一個又冷又乾的貝果，但我覺得美味極了因為我根本沒吃早餐就出門了（睡到最後一刻起床加上生理期沒食慾）。會場有超多廁所但也超多人在排隊，進入分區閘口後也還有很多廁所，而且排隊的人比較少。等待區離起跑區還有一大段距離，到了等待區沒多久就開放前往出發點，這時大家脫掉身上穿的（不要的）保暖衣服丟入旁邊的舊衣回收箱，走向起跑點的時候大家都好興奮，旁邊大會放著熱情的音樂伴隨大家輕快的腳步，天氣超好太陽很大（但是很冷），沒多久後鳴炮出發。

啟程: 42.195公里＝ 26.2英哩

史坦頓島出發後，沿途經過布魯克林、皇后區、布朗克斯區，最後到曼哈頓的中央公園。紐約馬拉松真的像是一場嘉年華會，沿途眾多的觀眾舉著牌子熱情地吶喊，他們最常喊的是「Looking good!」，也就是告訴你說「你看起來狀況很好唷」，來給予你信心，這句話對我真的有用，由於這次賽前練跑最長只跑了一次20公里，所以我在賽道上過了半馬以後其實有點吃力，為了不辜負他們喊的「Looking good」，我努力保持微笑讓心情放輕鬆。沿途上有好多好棒的音樂表演，有些樂團唱歌好聽到我真的好想停下來欣賞。沿途廁所好多，每一英哩都有廁所而且幾乎不用排隊。

我跑到17英哩開始東張西望在找傳說中的台灣加油團，可能因此跑姿有點跑掉，此時我後方一名外國男跑者跑到我旁邊，關心我身體還好嗎並提醒我沿著路中央的藍色線跑可以讓步態穩定，我事後才聽說這條藍色線是賽道最短距離（吶喊：為什麼事後才知道~~~~~）。快到18英哩的地方終於找到台灣加油團，好多的國旗加好多的台灣人等於滿滿的感動，我終於停下了腳步請人幫我拍了張揮舞國旗的照片（感謝遞給我國旗的台灣同胞）。

痛 是 難免 的， 苦 卻是 甘願 的

紐約馬拉松的賽道出了名的硬，不停的上坡下坡還有五座橋要跑，我在18英哩後跑得很辛苦，時差、睡眠不足、練習不足（最長只跑了一次20公里並且沒有練跑坡）、貧血（賽前追蹤血色素發現不到10）、加上生理期的不適（主要是脹氣、頭暈和食慾不振，感謝老天爺沒有讓我經痛），只能靠意志力撐著，不斷地跟自己對話給自己鼓勵，讓自己的內心變強大，並且溫柔安撫緊繃疲憊的肌肉，說服他們撐下去，並提醒自己保持專注。在這個痛苦疲憊的時候顯現出跑馬拉松的孤獨，儘管賽道旁有滿滿的加油聲、熱鬧的音樂聲、還有身旁好多的跑者，但我彷彿深入其中卻又置身事外，因為沒有人能幫你跑，只有靠自己才能繼續下去。

衝 破 終 點 線

21英哩處是最後一座橋，一上橋後一位民眾高舉牌子「Last Damn Bridge」(最後一座該死的橋)真是太貼切了，我發誓這輩子不想再跑橋了哈哈哈，本來以為跑完最後一座橋後就解脫，但人生哪有這麼容易的事，23到24英哩的坡比這座橋還巨大呀，跑到這裡其實內心已經有點崩潰了（幸好腿還沒有崩潰），只好不斷鼓勵自己提醒自己專注。最後這兩英哩真的好漫長，好像一輩子都跑不完的感覺，此時想起村上春樹寫過「11月的紐約真是充滿魅力的城市，空氣彷彿下定決心般乾爽澄澈而透明，中央公園的樹木開始染了金黃。天空無比晴朗，摩天樓的玻璃帷幕燦爛地反射著陽光。一條又一條的街道，彷彿可以無止境地永遠繼續逛下去」。

紐約這個誘人璀璨的大蘋果、充滿生命活力與激情的大城市，我已經用自己的雙腳跑遍紐約的五大區，欣賞各區的面貌，並感受種族融合與文化的進程，而且身邊是來自世界各地的人們，這是多麼浪漫又別具意義的紐約夢。最後終於，在經過高低起伏崎嶇賽道的摧殘後，跑進秋天裡風景如畫金黃色的中央公園，撫慰了經歷42公里幾近崩潰的身心靈。

衝 線 之 後

你以為衝線之後痛苦就結束了嗎？不，更痛苦的正要開始。停止跑步後就會感受到天氣非常地冷，還要走至少一英哩的路才能拿到寄物包，然後再走出交通管制區回到飯店。所以我建議大家不要選寄物改選斗篷，又帥氣又能少走一半的路程。

賽 後 隔 天

記得去買份紐約時報，只要跑進五小時的跑者名字都會寫在報紙上面，就像大學指考放榜時在報紙上找自己的名字一樣，我沒跑進五小時內，但我幫我的好姊妹Joanna買了一份來恭喜她成功破五。另外也可以到中央公園去刻獎牌（名字加完賽時間），最好早點來排隊不然越晚越多人，因為我五小時四十分的成績實在沒甚麼好刻的哈哈哈，所以睡飽一點比較實際。

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紐 約 市 觀 光

紐約馬拉松賽後還有一件很特別的事情，就是賽後幾天你都可以把獎牌掛在脖子上，路人都會熱情地跟你恭喜說「congratulations」。所以我就很浮誇地戴著獎牌去逛美術館、博物館、看百老匯、登帝國大廈、搭乘遊輪觀賞燦爛美國夢的起點自由女神、朝聖繁華的時代廣場。

我們在完賽隔天戴著獎牌去看「Sleep no more」，沒錯就是那個要在五層樓建築物不斷跑上跑下（樓梯）三個小時追演員的秀(只有瘋子才會在馬拉松隔天來看這個秀)，我在第二run的時候不小心跟丟演員跑回一開始的起點酒吧，主持人看到我掛了完賽獎牌居然請我喝了一大杯double shot的調酒，我再回去繼續追第三run的時候已經喝茫了，把寄物卡和地鐵卡都搞丟哈哈哈。

後 記

感謝家人總是支持我的決定，感謝Joey告訴我一定要來紐約，感謝Joanna揪我來跑紐約馬，恭喜你們都跑出滿意的好成績。感謝自己雖然狀況不好仍那麼努力堅持，慶幸我們一起用自己的雙腳、用自己的生命力，去感受去體驗這個美麗又瘋狂的紐約。感謝 New Balance 贊助全套參賽裝備。