報名／2020台中國際馬拉松 13個補給站等你來挑戰
2020台中國際馬拉松-臺灣燈會璀燦台中
臺中馬今年邁入了第三屆，臺中是個漂亮的城市，連續三屆臺中豐原萬人起跑，跑過的跑友都是一致肯定，獲得四星好評，跑友推薦四大的理由：
一、優質的跑者紀念品
運動也可以很時尚，今年除了基本的 紀念衣服、運動涼感巾、運動飲料、餐點以外，這次最大亮點就是跑者必備的大包包，容量大，外觀時尚，實用性超級高，來參加活動可以身體健康又有優質的完賽禮可以拿，真的是物超所值。
二.最澎拜的補給站
總共設置了13個補給站，我們站站都給跑者不一樣的驚喜，整排炭火烤大豬、臺中水果拼盤和壽司、紅豆綠豆剉冰，讓跑者到補給站狠狠補充一下，我們秉持著不怕您吃只怕您餓著！！
三、絕讚的優美風景
再忙碌的城市中，竟然還有森林綠徑的美景，沿途會經台中秘境之稱的水流東桐花道，帶您跑入另一種幽靜的空間，沿路有著台中各大知名地標陪伴著您，讓您跑完之後就會更了解臺中美景，最後的泰安櫻花林讓跑者跑過之後，心靈可得到釋放。
四、精心的賽事規劃
沿途上除了美景外，更不一樣的是，在賽道旁還安排了激憤人心的加油表演團，幫跑者振奮人心。在賽道上除了很基本的平路，我們精心設計了一連串的天堂路，跑過的跑者一定對這幾條險坡又愛又恨，印象超級深刻，這最適合喜歡 '突破極限、挑戰自己' 的跑友來挑戰，沒跑過的一定要挑戰看看，絕對讓您畢生難忘，跑過的再來一場挑戰自我，放肆奔放吧。
歡迎喜歡挑戰極限的朋友，趕快呼朋引伴一起來征服！！
2020臺中馬最特別的地方-2020臺灣燈會在台中，后里主展區燈會場就在我們賽道沿途周邊，早晨跑過去，可以欣賞外圍的鳥語花香，晚上相揪逛園區燈會，吃吃喝喝，好好地玩個夠本，這一趟絕對會讓您不枉費此行~~
我們都在 ' 2020台中國際馬拉松-臺灣燈會璀燦台中 ' 等您來~~
報名連結 : https://lohasnet.tw/Taichung-marathon2020/
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