報名／2020台中國際馬拉松 13個補給站等你來挑戰

2019-11-10 09:30 運動筆記 陳撼宇



2020台中國際馬拉松-臺灣燈會璀燦台中

臺中馬今年邁入了第三屆，臺中是個漂亮的城市，連續三屆臺中豐原萬人起跑，跑過的跑友都是一致肯定，獲得四星好評，跑友推薦四大的理由：

一、優質的跑者紀念品

運動也可以很時尚，今年除了基本的 紀念衣服、運動涼感巾、運動飲料、餐點以外，這次最大亮點就是跑者必備的大包包，容量大，外觀時尚，實用性超級高，來參加活動可以身體健康又有優質的完賽禮可以拿，真的是物超所值。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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二.最澎拜的補給站

總共設置了13個補給站，我們站站都給跑者不一樣的驚喜，整排炭火烤大豬、臺中水果拼盤和壽司、紅豆綠豆剉冰，讓跑者到補給站狠狠補充一下，我們秉持著不怕您吃只怕您餓著！！

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三、絕讚的優美風景

再忙碌的城市中，竟然還有森林綠徑的美景，沿途會經台中秘境之稱的水流東桐花道，帶您跑入另一種幽靜的空間，沿路有著台中各大知名地標陪伴著您，讓您跑完之後就會更了解臺中美景，最後的泰安櫻花林讓跑者跑過之後，心靈可得到釋放。

四、精心的賽事規劃

沿途上除了美景外，更不一樣的是，在賽道旁還安排了激憤人心的加油表演團，幫跑者振奮人心。在賽道上除了很基本的平路，我們精心設計了一連串的天堂路，跑過的跑者一定對這幾條險坡又愛又恨，印象超級深刻，這最適合喜歡 '突破極限、挑戰自己' 的跑友來挑戰，沒跑過的一定要挑戰看看，絕對讓您畢生難忘，跑過的再來一場挑戰自我，放肆奔放吧。

歡迎喜歡挑戰極限的朋友，趕快呼朋引伴一起來征服！！

2020臺中馬最特別的地方-2020臺灣燈會在台中，后里主展區燈會場就在我們賽道沿途周邊，早晨跑過去，可以欣賞外圍的鳥語花香，晚上相揪逛園區燈會，吃吃喝喝，好好地玩個夠本，這一趟絕對會讓您不枉費此行~~

我們都在 ' 2020台中國際馬拉松-臺灣燈會璀燦台中 ' 等您來~~

報名連結 : https://lohasnet.tw/Taichung-marathon2020/