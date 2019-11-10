賽事心得／我的人生初馬在大蘋果紐約

2019-11-10 10:04 運動筆記 Ben Lee



我的初馬 - 20191103紐約馬

是的！我不知死活的完成了一個自己想做但是一直覺得不會這麼快就去付出執行的賽事在跑步訓練之初, 在聽到以及看到好多好多的前輩分享六大馬賽事的內容心裡面一直很想有機會嘗試看看, 在今年總算跨出了這一小步 感謝 Lily姐 和 小白 的推坑以下文長, 大家可以跳過, 或是看自己想看的part XD

-------------賽前準備------------

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在2019年初跟著跑友一起抽海外六大馬之前, 我是一個不知全馬天高地厚的新手半馬的成績也只停在1小時54分鐘, 就跟著大家一起抽籤了後來經過一番折騰以及貴人相助, 我拿到了2019紐約馬的入門門票那時心裡想, 喔耶！我要去吃大蘋果了, 就讓這場成為我人生六大馬的開端吧 XD在2019年第二季因為自己偷懶忽略了收操以及放鬆的重要性, 我讓自己的右腳肌腱撕裂了聽了醫生的建議後 很不甘心的乖乖中斷訓練, 改成游泳讓自己還是維持運動的頻率然而就在中斷了6週的練習後, 醫生告訴我復原狀況良好, 可以試著慢慢恢復慢慢跑說真的, 再踏上訓練之路時我是一個連10K 慢慢跑都有問題的人就在教練以及跑友的建議下, 以降速課表為主, 加上慢慢增加公里數的慢跑為輔讓我流失的肌群, 慢慢的在練回來 :)。

還記得那時大家對於我的紐約馬, 都是告訴我, 初馬就去enjoy 成績不重要 能跑完就好XD就在這個2019年8月初, 我正式的開始了我的訓練課表 以不躁進的方式慢慢的增加質量為了讓我可以同時兼顧家庭, 工作, 訓練, 這段期間, 我幾乎都是早上4:30起床, 著裝後就往河濱跑去訓練完成後, 回家開始一天的行程 陪小孩吃早餐, 上課, 上班等說真的, 台灣夏天的太陽真的沒在客氣的, 從一開始用毅力撐過, 到後來的習慣成自然就這樣8月開始的月跑量都大約落在230K-250K, 終於等到紐約馬出發的這天了。

-----------前往紐約------------

到了比賽前一週, 紐約的天氣還是落在20-25度上下, 完全感覺不到冬天要來臨的氣氛 這可急死我了因為20-25度的天氣適合觀光, 但是不適合跑馬啊 XD但這一切就在我們抵達的那一天20191031開始, 氣溫在一個晚上從20度, 下降到8度 而且從多雲下雨天轉變成大晴天看了天氣預報 自己心裡吃了一個定心丸, 比賽當天天氣預報大晴天 氣溫3-12度“好的 連老天都幫我一把” 心中默默地感謝老天爺, 讓我的初馬有機會跑出好成績賽前幾天, 我們去了中央公園練跑一次, 也算是成就解鎖了 (是的來紐約不跑中央公園要幹嘛)。

跑步以外, 赫然發現台灣的國旗在終點前400m 當然要拍照啦

除了適應著時差, 也反覆看著配速策略以及賽道策略紐約馬 - 是六大馬賽事中參賽人數最多, 賽道難度偏難, 觀賽觀眾最熱情的一場

紐約馬官方App中的地圖, 非常詳細載明相關資料

從Staten island出發, 沿線經過行政區有Bronx, Brooklyn, Queens, 最後回到Manhattan 的中央公園中間橫跨了5座橋 全線沒有折返點, 也就是說, 比賽那天, 如果你沒有要求速度的話, 你是可以用腳跑遍大紐約市這個光想就覺得很熱血了, 因為平常你不可能有機會能夠跑在這些行政區和橋上也因為我們必須要到Staten island去, 我們必須要在早上5:30就出門了, 大家要坐車或是坐渡輪過去島上 (累人啊)。

去場勘的時候, 剛好在封路, 這段是出了中央公園後右轉, 一段的小上坡, 距離終點約1.5-2Km

比賽當天清晨的終點線 - 出自官方FB照片

-----------比賽當天-------------

賽前一天, 我們在高裝檢 - 裝備, 能量膠, BCAA都準備好

賽前高裝檢, 有能量膠有BCAA 但是就是壓根沒想到鹽錠的重要性

就早早地入睡了 晚上9:30就讓自己放鬆睡了過去睡醒時 凌晨2:40 XD “怎麼這麼早, 離要起床的時間點4點 還有一大段時間”算了一下, 我只睡了5個小時, 在強迫自己睡一下, 卻沒辦法再睡著了“好吧, 既然如此, 我在心中再把所有要注意的事項在盤點一次, 應該沒什麼問題了吧”接著起床著裝 吃了簡單的早餐後, 就跟著大家出門上車往Staten island而去了。

靠近島上時, 整個交通打結塞住, 看著等等的第一座橋, 心裡放空沈澱

路程很遠, 大約要1個多小時, 心中是亢奮的, 也睡不著 (殊不知道我的體力一點一點的在流失中)好不容易到了會場 一下車的風讓我冷到不行 外面氣溫3度 已經有準備好衣物穿在身上但還是覺得很冷。

天氣很好, 但是氣溫很低, 好像穿再多的衣服都不夠 XD 外面綠色的是大會發的雨衣

迅速地通過安檢後, 就去拿熱咖啡跟貝果, 找了一個有太陽而擋風的地點吃了起來 那時的時間是早上快7點吃完後 開始有覺得比就暖和一點, 就找個地方動一動 說真的, 天氣冷到我覺得我腳指頭的觸覺都變慢了因為當初填寫成績的關係, 我們被安排到10:30起跑, 所以我們有很大一段時間可以在會場走來走去。

這時, 我看到非常多人包含跑友在塗抹凡士林, “好 我就跟著大家做就沒錯了”前前後後塗抹了2-3次 好像make sure 萬無一失的感覺 XD進到起跑的Corral後, 再上了一次廁所, 把身上的禦寒衣物全部丟在路旁 告訴自己 這就是紐約馬的賽道了。

前面就是起跑點了, 大家還在丟衣服, 舊衣回收的應該忙翻了

趁著還沒有變成很狼狽之前, 趕快在起跑點上留個紀念

-----------起跑之後---------------

在開賽禮砲響後 (XD 對 你沒聽錯, 台灣用槍, 美國用大龍炮那種 震天作響)大家都開始前進了 我們大概花了6分鐘, 才慢慢的離開起跑點 一起跑 我跟小白就跟Lily姐散開了我跟小白的目標很明確 - 破4 一個拐彎上了紐約馬全程最高的橋 - Verrazzano-Narrows bridge一開賽就不客氣, 讓所有的跑者在第一關就知道紐約馬不是開玩笑的。

因為我們是綠區跑在下層, 所以GPS無效, 在這一段快1英里的上下坡中, 我們靠的是小白的體感 目標配速5:50/K下橋後馬上再一個上坡, 我看了看我的手錶, GPS還是不準, 跟小白說, 我等到5K reset配速再說 這段期間跟你的車小白說ok, 我們5K目標配29分, 跑了一陣子, 我覺得感覺不錯, 但是心率有點高, 跟小白說了這個情況他轉過頭看我嚇了一跳 “你怎麼流這麼多汗, 有不舒服？”我說 “沒有吧, 感覺不錯, 只是心跳有點高, GPS不太準有點慌”小白說 “你調整一下呼吸, 看看心率能不能降低一點”照做之後心率有點降低了, 但是可能因為沿途都是上下坡, (不誇張, 紐約馬全程不是在上坡就是在往上坡的路上)讓我的心跳始終維持在1.8-2.3區間下橋後, 馬上體驗到美式熱情的歡呼聲, 賽道兩旁滿滿都是人, 這個是沒有一場賽事可以比擬的歡樂氣氛有加油聲的, 有演唱會等級的樂團, 有各式各樣為了加油而拿出來敲打的器具 老實說, 真的很high!

不過收拾一下心情 過了5K的門牌 手裱逼了一聲, 區間時間27分53秒 我跟小白說, 我們可以慢一點點, 有多1分鐘時間我在6mile / 7mile的地方 分別吃下能量膠以及BCAA 這個時候我依然有流汗問題但是沒去注意到經過10K 目標是57分, 實際上時間為56分33秒我跟小白說了一下, “差不多是我們的配速了, 要開始進入巡航配速了 5:35/K”他點點頭, 回頭問了我 “腳還ok嗎？ 有沒有哪邊有問題？我們剛過1/4”我說 “一切都很好, 我們維持這樣的速度吧”15K的目標是1小時25分 通過時間是1小時24分50秒 路上的跑者漸漸的有人開始用走的了再接下來的水站, 我準備再吃下我的能量膠跟BCAA 賽道旁的加油聲依舊大聲20K的目標是1小時53分 通過時間是1小時52分47秒所有跑者依舊還在上下坡之間突圍 可能是上下坡的關係, 我覺得旁邊在用走的跑者越來越多了前半馬的目標為1小時58分 但是我們的通過時間為 1小時59分15秒 這邊產生了一點點落後的速度。

這個時候還笑得出來, 我都忘記這個是在幾Mile被照到的。 分享 facebook

跟小白討論後, 我們決定突圍, 因為過了半馬開始有人用走的, 就會一直擋住我們的前方開始慢慢的超車, 但是同時也要注意不能因為閃人超車而花了太多體力, 畢竟30K之後馬拉松才正要開始想著想著幾個彎之後, 就踏上了第三座橋 - Queensboro bridge第三座橋也就是第二個紐約馬全程要注意的地方, 因為長上坡, 又沒有GPS訊號 要是沒有好的體感配速很容易讓自己在這邊跑爆掉下橋後, 我感覺我的心跳變得更快了, 呼吸上面有一點喘, 經過幾次調整都沒有用後, 我就跟小白說了這點老實說我有點慌, 因為25K才剛過, 心中在計算著還有17K 等等要怎麼安排 這個時候卻被呼吸打亂了節奏心裡面正在想怎麼辦的時候, 忽然一個從來沒有的感覺從腳部傳來“疑？我的大腿怎麼緊緊的” 再嘗試不同姿勢的放鬆後還是無解, 反而越來越嚴重的跡象我馬上讓小白知道 小白一聽 “你大腿要抽筋了, 乖乖包拿出來吃下去 快！！

”我就像完全新手一樣, 也不知道乖乖包怎麼咬, 小白看我用半天說“拿來, 我用給你看！” 說著就把它拿過去示範給我看在吃完乖乖包後, 整體跡象有好了一點, 也比較放鬆了一點, 就繼續維持速度往前一直到了28K那個感覺又來了, 而這次大腿抽痛的感覺很明顯, 我跟小白招招手說“我看我要抽筋了, 你不要管我了, 趕快跑吧, 破4還有機會”小白說 “好吧, 那你看著我跟我跑 我在前面一點而已” 說完 小白就以破4的速度離我而去我從28K開始大腿抽筋, 硬撐著降速跑, 從5:35/K 降速降到 6:20/K30K目標時間為 2:50:00, 結果我跑2:53:40, 落後了目標時間快4分鐘 心中越來越慌了心裡面想, “後面還有12K 你給我跑起來, 我不是到這邊來放棄的”說著勉勉強強忍著抽筋的痛苦, 慢慢的往前跑去好不容易跑完了第5座橋, 這時通過了35K 時間為3:26:00。

看看時間 我跟自己說, 破4沒望了沒關係 安全跑到終點就好這時來自大腿的抽痛越來越強烈, 一度痛到我無法抬腿前進, 在路旁休息了幾次後, 重整旗鼓繼續踏上往終點的路在過了22 mile的地方看到了台灣加油團, 我就邊跑邊對加油團比了一個讚, 一直堅持往終點跑下去就在這個時候, 有人在我後面拍了一下 “你台灣人嗎？” 我嚇了一跳, 點點頭說 “你怎麼知道”“因為我剛剛看到你對加油團比讚啊, 我就追了上來”“我大腿抽筋了, 你別管我了 我慢慢跑就好” 我不想耽誤同是台灣跑友的成績“沒關係啦, 最後這一段路很需要人一起鼓勵一起跑, 我今天狀況也不好, 我們就一起互相加油吧”。

天阿！ 我遇到了貴人了(小白2.0？), 在最後幾公里的路上有人給你鼓勵, 真的有無比的力量但是在進入中央公園前的第五大道, 是一個2-3公里的長上坡, 坡度不小, 往前面看, 萬頭鑽動看不到盡頭有一種絕望的feeling, 還好被人撿起來, 有人給你鼓勵在進入中央公園後, 只覺得兩旁的人群都滿到跑道上來, 加油聲越來越大聲！我就靠著好心人的鼓勵 伴隨著大腿無比的疼痛 終於來到了最後1mile在最後1mile, 又是一個長上坡, 我真的沒有力氣往下跑下去了, 這時旁邊的好心人跟我說“剩下1600了, 不急, 剩下4圈操場, 想一下那種感覺很快就要到終點了”聽完, 原本要停下來的雙腳, 又不由自主的跑了起來, 經過了最後的Columbus Circle 我知道終點只剩下800m了。

大會在圓環進終點的入口擺這個真的很應景

我跟我自己說, 就是這邊了, 上坡後就是終點, 無論如何要跑過終點啊我已經忘記了兩旁觀眾到底在說什麼了, 我只記得路旁的指標從400m, 200m之後就看到我期盼的終點在上坡後面, 使出了最後的力氣跑了出去終於歷時 4:17:28 我跨過了終點線 就這樣, 一場馬拉松初體驗終於在大腿抽痛中完成了。

巧合的跟好心人同影了 (紫色衣服的女生)

------------終點線之後--------------

這個笑容是擠出來的？還是跑到傻了？我自己也忘記了

一到終點線 我四處望了望, 已經看不到好心人了 人真的超多 XD沒多久, 我就看到Lily姐也回來了 恭喜她大破了Pb。

和Lily姐的合影

停下來之後, 我意識到天氣真的很冷, 雙腳的疼痛, 氣力耗盡, 讓我在終點線後沒多久的路邊就嘔吐了起來但是沒吐出東西, 因為已經幾個小時沒吃東西, 肚子裡面應該都是能量膠吧 :(還好遇到好心的Lily姐, 他幫我拿鋁箔紙將我包了起來, 但是我還是失溫了, 被送進了救護站 哈在喝了杯熱茶和吃了止痛藥之後, 慢慢的離開了救護站, 想要走去拿我的披風紐約馬的跑者實在太多, 在走了2-3km後, 我們才看見思思念念的披風。

披風阿披風, 我們找的你好苦啊

得來不易的大蘋果獎牌, 掛上脖子時我真的要哭了

完賽後, 很多地方都有提供刻字服務, 當然人多的要命, 我們排了1.5小時 真久

紐約馬總結：1. 天氣狀況好 但是溫度低 一沒活動就會覺得快要失溫。2. 賽道坡度起伏大, 要跳戰的跑者需要多跑一些坡度來應付。3. 體力上面的應付很大, 從早上出門到跑完回到飯店最少超過12小時, 要有虛脫的認知。4. 加油的熱情可以讓習慣戴耳機的跑者免了準備耳機聽音樂。全程42Km都有最後感謝小白列車長領跑前面28Km感謝Lily姊終點線的照顧感謝 林正倫的經驗分享感謝教練陳政翰 （Hank Chen）平時的指導以及守夜觀看我們的賽事另外感謝北大LSD團每週的互相傷害 XD也祝大家人品大爆發之六大馬年年中獎！