賽事情保／最熱血沸騰的賽事 2019 MIZUNO接力賽
在台灣，有一場由八位夥伴接力完成的路跑賽事，每年都會吸引眾多跑者前來共襄盛舉，在金山海岸的強風吹拂下，更有台版箱根驛傳的美名，沒錯，想必大家都知道了，那就是 MIZUNO 接力賽。
海風再度吹拂，你的接力魂燃起了嗎？（圖片來源：MIZUNO）
這不僅是一場跑友們為了團隊榮譽而拼命奔馳的賽事，也是一場在路跑賽季驗收訓練成果的自我檢測時刻。而不論是社會組，還是學生組，不管是素人跑者，或是精英選手，只要提起 MIZUNO 接力賽，都會握緊拳頭，激動不已！
那麼，到底這場賽事有什麼魅力，既能風靡台灣跑界，又能歷久不衰呢？
眾多好手齊聚一堂
每年參加 MIZUNO 接力賽的隊伍主要可以分成學生組和社會組兩種，今年兩組總共有 519 隊參加，其中學生組包含國中組 7 隊、高中組 12 隊、大專乙組 23 隊、大專甲組 9 隊，以及社會組 468 隊。
值得一提的是，曾經連霸多屆社會組冠軍的大腳 ㄚ 隊伍，今年再次組隊參賽，其中「大腳 ㄚ 龍隊」更有許多跑界知名好手，如：蔣介文、游雅君、蘇志濱等人參賽，可說是來勢洶洶！
除了大腳 ㄚ 隊伍強勢登場，傳統強隊「基隆好馬長跑隊」也不惶多讓，除了有追夢女俠之稱的陳宇璿參賽之外，還有最強上班族雅號的陳瑋琳組隊。此外，越野好手周青參加的「南天樂跑」、百鐵教父賴曉春領軍的「北體魂之文成老師」等等，各路好手，齊聚一堂。
百鐵教父賴曉春去年參賽的英姿！（圖片來源：運動筆記）
養精蓄銳只待開賽 賽前你該怎麼做？
想必大家都已經摩拳擦掌，準備要迎接這場令人熱血沸騰的賽事了，不過先別急，比賽前你應該要注意，別再增加訓練量了，賽前一週應該適當的降低跑量，並維持質量。因為接力賽是短距離的競速，所以可以利用短距離的衝刺練習、間歇訓練，或是漸進加速跑，讓心肺與雙腿習慣快跑的節奏。
此外，千萬別嘗試平常沒有吃過的食物，像是麻辣鍋或海鮮生魚片等，只要維持正常的飲食習慣即可。當然，也可以多吃一點碳水化合物，如米、麵、麵包、香蕉等，讓身體儲備一些肝醣。
跑前又該怎麼辦？
不管是前面棒次或後段棒次的跑友，跑前暖身是一定要的，因為這場是短距離的競賽，所以最好有約半小時左右的時間進行暖身，讓身體盡量熱開，達到微微出汗的狀態，才能避免運動傷害。
起跑前當然也要拍照打卡啊！（圖片來源：MIZUNO）
不過每一棒次的起跑時間都不一樣，所以大家應該要抓好隊友抵達的時間，利用起跑前兩小時吃完早餐，並盡快如廁，才不會讓激烈的運動造成上吐下瀉的慘況。而在等待隊友的同時，也不妨多穿件薄外套，避免因為海風狂吹而著涼喔！
衝出去了然後呢？
切記，切忌埋頭猛衝，雖然說是短距離競速賽事，但每一棒也都有大約五公里的賽程，如果一開始就暴衝的話，很容易後繼無力。
所以，應該依照每個人的習慣，維持自己每一公里的最佳速度，將體力做最適當的調配。並在最後的路程，視情況加速，才不會飲恨馬場喔！
而金山海岸線的地形中，上坡與下坡的路段也不少，有些路段還會面臨逆風的狀況，在不同的棒次都有不同的考驗，隊員們應該仔細研究，針對地形或風向調整跑步策略。
接棒後沒事千萬別猛衝啊！（圖片來源：運動筆記）
上坡時，縮小步幅，加快步頻，是個不錯的方法，避免因為跨大步而造成肌肉過度負荷，耐心等到上坡結束，回到平路時才拉至原本的配速。而平路時也可以將身體重心略往前傾、配合擺臂，利用慣性來幫助你持續推進，好減少雙腿的負擔。
至於下坡的技巧在於不要讓身體後仰煞車，當然也不要邁開腳步狂衝，而是要隨著地勢略微前引，在腳落地後，不要過度的後蹬，只要順勢收起即可。簡單來說，只要運用身體前後重心的調整，就可以應付絕大多數的上下坡路段。
持續進步再創經典 完賽獎牌首次登場
過去十五年來從沒有過的完賽獎牌，在今年首次登場！每棒都有一面八分之一圓造形的獎牌，而若將八面獎牌拼起來，還能夠組成一個圓，是不是別具特色呢？
史上第一次，超有團隊精神的獎牌！（圖片來源：MIZUNO）
電子證書響應環保
近年來我們越來越重視環保議題，不管是路跑賽事的紙杯消耗、垃圾丟棄、等等都是我們要共同面對的問題，而 MIZUNO 也針對這一塊進行了改善，取消了紙本的完賽證書，改提供電子證書，跑友們只要上網就能查詢成績喔！
讓我們用最熱血的精神，創造最美好的回憶。（圖片來源：運動筆記）
海風再度吹拂金山沿岸，選手們準備集結，一年一度的 MIZUNO 接力賽，萬事俱備，只欠你的蒞臨，11 月 17 日我們不見不散！
以上文章由 MIZUNO 贊助刊出。
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