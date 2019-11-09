賽事情報／田中馬不只豪華補給 邀民眾玩尋龍定向

2019-11-09 18:40 運動筆記 DianRun



「2019台灣米倉田中馬拉松」11月10日開跑，今年參與賽事的單位團體更多元，離岸風電開發商海龍團隊除了贊助豪華補給龍蝦、牛排外，也將在賽事前一天與當天舉行「尋龍定向打卡遊戲」，讓跑者、遊客更親近田中。

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海龍與田中馬舉辦尋龍定向活動，讓跑友、遊客貼近田中（圖片來源：筆記實業）

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海龍離岸風電由新加坡的玉山能源與來自加拿大的北陸能源合資組成，是彰化地區第一家通過環評的離岸風電開發商，海龍離岸風電計畫預計將在 2024、2025 年併聯發電，總投資金額為 1500 億元以上，預計未來年發電量約可達 40 億度電，可提供 155 萬戶用電。

海龍離岸風電計畫商業總監 Sean 受邀出席田中馬記者會，全程以中文致詞（圖片來源：筆記實業）

海龍團隊這兩年積極深入彰化在地，海龍離岸風電執行長 Swee O. Goh 表示，團隊已與王功蚵藝協會簽署環境綠能教育合作備忘錄，推動在地環境綠能教育，今年號召同仁到王功海岸淨灘撿拾廢棄蚵網，守護潮間帶，並偕同公益團體關懷鹿港獨居老人，與彰濱秀傳醫院促進在地醫療發展、認養秀愛傳情圓夢計劃協助弱勢孩童的迫切需求，以實際行動解決居民困境，希望與地方共存共榮。

離岸風電志工們攜手老五老基金會，探視 88 位獨居老人的住所，讓鹿港民眾今年的端午節倍感溫馨（圖片來源：海龍離岸風電）

Swee O. Goh 也提到，離岸風電開發計畫過程就像是一場馬拉松賽事，團隊認同田中馬拉松從本土發起，強調在地採購，長期促進地方產業發展，也成功吸引許多國際跑者。

海龍用蚵磚打造蚵礁地景藝術，進行生態保育及復育（圖片來源：海龍離岸風電）

海龍團隊將在 11 月 9 日下午與 11 月 10 日上午分別舉辦「尋龍定向打卡遊戲地圖」，民眾可依照地圖提示到在地美食、景點、建築、小吃店累積分數兌換獎品。贈品為海龍遮陽帽，除實用功能之外，也意味著團隊對於環安衛的重視，賽事當天提供龍蝦、牛排補給。

參加者只要依照地圖提示，前往指定店家或景點用打孔器在答案卡打洞，累積分數，就可以依據積分獲得獎品 （圖片來源：筆記實業）

環境永續是世界潮流，海龍團隊規劃導入國際專業，結合台灣本土創新人才，共同開發、興建及營運離岸風場，Swee O. Goh 表示，彰化外海有優質的離岸風電開發條件，台灣特殊氣候及地質條件，如颱風、地震與海床的移動沙波等，對風場設置是一大挑戰，但現今的工程技術，足以克服這些難題；此外，團隊亦將「安全」視為第一要務，「環安衛」是海龍計畫建設的重要關鍵。

尋龍定項活動 l 活動日期：2019/11/09 (六) 下午14:00-17:00 及 11/10(日) 早上07:00-12:00l 報到地點：於 2019 田中馬拉松主會場「尋龍定向打卡遊戲」服務台領取地圖與兌換贈品。(地圖數量有限取完為止)l 活動地點：田中全鎮，參考「尋龍定向打卡遊戲 l 活動對象：不限年齡、不論對運動有沒有興趣都可參加，不限交通工具l 兌獎時間：2019/11/09 (六) 下午15:00-17:00、2019/11/10 (日) 早上07:00-12:00

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