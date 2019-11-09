親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
綜合
路跑

觀眾衣服有青天白日滿地紅 中國騰訊停播NBA

海選是烏合之眾？ 柯文哲：不得不把蔡壁如調進不分區

運動筆記紐約馬拉松 It will move you!【賽事】最熱血沸騰的賽事 2019 MIZUNO 接力賽 你準備好了嗎？
健行筆記[哈加縱走] 優美林道之摸黑下山二水/登廟步道(廟前坑)
NBA賽事懶人包 (11月9日)今日十大好球 (11月9日)

賽事情報／田中馬不只豪華補給 邀民眾玩尋龍定向

2019-11-09 18:40運動筆記 DianRun

「2019台灣米倉田中馬拉松」11月10日開跑，今年參與賽事的單位團體更多元，離岸風電開發商海龍團隊除了贊助豪華補給龍蝦、牛排外，也將在賽事前一天與當天舉行「尋龍定向打卡遊戲」，讓跑者、遊客更親近田中。

分享

海龍與田中馬舉辦尋龍定向活動，讓跑友、遊客貼近田中（圖片來源：筆記實業）

海龍離岸風電由新加坡的玉山能源與來自加拿大的北陸能源合資組成，是彰化地區第一家通過環評的離岸風電開發商，海龍離岸風電計畫預計將在 2024、2025 年併聯發電，總投資金額為 1500 億元以上，預計未來年發電量約可達 40 億度電，可提供 155 萬戶用電。

海龍離岸風電計畫商業總監 Sean 受邀出席田中馬記者會，全程以中文致詞（圖片來源：筆記實業）

海龍團隊這兩年積極深入彰化在地，海龍離岸風電執行長 Swee O. Goh 表示，團隊已與王功蚵藝協會簽署環境綠能教育合作備忘錄，推動在地環境綠能教育，今年號召同仁到王功海岸淨灘撿拾廢棄蚵網，守護潮間帶，並偕同公益團體關懷鹿港獨居老人，與彰濱秀傳醫院促進在地醫療發展、認養秀愛傳情圓夢計劃協助弱勢孩童的迫切需求，以實際行動解決居民困境，希望與地方共存共榮。

離岸風電志工們攜手老五老基金會，探視 88 位獨居老人的住所，讓鹿港民眾今年的端午節倍感溫馨（圖片來源：海龍離岸風電）

Swee O. Goh 也提到，離岸風電開發計畫過程就像是一場馬拉松賽事，團隊認同田中馬拉松從本土發起，強調在地採購，長期促進地方產業發展，也成功吸引許多國際跑者。

海龍用蚵磚打造蚵礁地景藝術，進行生態保育及復育（圖片來源：海龍離岸風電）

海龍團隊將在 11 月 9 日下午與 11 月 10 日上午分別舉辦「尋龍定向打卡遊戲地圖」，民眾可依照地圖提示到在地美食、景點、建築、小吃店累積分數兌換獎品。贈品為海龍遮陽帽，除實用功能之外，也意味著團隊對於環安衛的重視，賽事當天提供龍蝦、牛排補給。

參加者只要依照地圖提示，前往指定店家或景點用打孔器在答案卡打洞，累積分數，就可以依據積分獲得獎品 （圖片來源：筆記實業）

環境永續是世界潮流，海龍團隊規劃導入國際專業，結合台灣本土創新人才，共同開發、興建及營運離岸風場，Swee O. Goh 表示，彰化外海有優質的離岸風電開發條件，台灣特殊氣候及地質條件，如颱風、地震與海床的移動沙波等，對風場設置是一大挑戰，但現今的工程技術，足以克服這些難題；此外，團隊亦將「安全」視為第一要務，「環安衛」是海龍計畫建設的重要關鍵。

尋龍定項活動

l 活動日期：2019/11/09 (六) 下午14:00-17:00 及 11/10(日) 早上07:00-12:00l 報到地點：於 2019 田中馬拉松主會場「尋龍定向打卡遊戲」服務台領取地圖與兌換贈品。(地圖數量有限取完為止)l 活動地點：田中全鎮，參考「尋龍定向打卡遊戲

l 活動對象：不限年齡、不論對運動有沒有興趣都可參加，不限交通工具l 兌獎時間：2019/11/09 (六) 下午15:00-17:00、2019/11/10 (日) 早上07:00-12:00

＊跑步賽事 盡在運動筆記＊

田中馬

相關新聞

賽事心得／平安完賽 孕媽咪的紐約馬拉松

2019-11-09 18:28

賽事心得／紐約馬拉松 與太太牽著手過終點

2019-11-09 19:00

賽事情保／最熱血沸騰的賽事 2019 MIZUNO接力賽

2019-11-09 18:50

跑步知識／賽前減量與巔峰 Tapering and Peaking

2019-11-08 06:00

賽事心得／中正盃5000公尺 苦練2年終於突破

2019-11-08 06:00

賽前情報／田中馬拉松 全馬415列車配速攻略

2019-11-08 06:00

賽事心得／裙擺澎澎RUN 溫柔又堅強的小粉紅

2019-11-08 06:00

訓練心得／跑馬古道 Trail Run

2019-11-08 06:00

賽事心得／菊島澎湖跨海馬拉松 太多邪惡補給站了！

2019-11-07 10:17

帶小比旅跑台灣／菊島澎湖跨海馬拉松 感謝多位朋友相助！

2019-11-07 10:11

賽事心得／如來神掌100式超馬 四年磨一掌不敵風火輪神人

2019-11-07 10:06

焦點人物／再次挑戰斯巴達松 李汪昌34小時28分完賽！

2019-11-07 09:56

賽事心得／岱宇馬拉松 半馬男總一周鴻宇靠上坡取勝

2019-11-07 09:46

賽事心得／岱宇馬拉松 卡早讀冊攏尾名、頭擺提第一

2019-11-07 09:42

影片剪輯／2019戀戀二水跑水馬拉松 選手篇

2019-11-07 09:28

田中馬拉松路線首度跑進社頭 八卦山脈美景再升級

2019-11-07 09:23

2020渣打馬拉松物資絕美 NRC配速大軍助您破PB

2019-11-07 09:16

追淡海輕軌 12月28日嘻哈路跑

2019-11-06 23:52

超萌渣打馬 導盲犬足印嵌上完賽獎牌

2019-11-06 17:10

帶小比旅跑台灣／挑戰合歡山 做好充份準備

2019-11-06 09:54

賽前情報／田中馬拉松 超半馬245列車配速攻略

2019-11-06 09:48

賽前情報／田中馬拉松 半馬145列車配速攻略

2019-11-06 09:45

賽前情報／田中馬拉松 全馬345列車配速攻略

2019-11-06 09:40

賽前情報／田中馬拉松 全馬4小時列車配速攻略

2019-11-06 09:34

日本人跑遍台灣／菊島澎湖跨海馬拉松 風大到好像颱風！

2019-11-06 09:29

訓練心得／戀戀二水初馬訓練營 期末考成果大驗收

2019-11-06 09:25

賽事心得／太魯閣馬拉松 5度參賽、帶團上凸台

2019-11-06 09:21

任賢齊驚喜現身記者會 田中馬拉松首創音樂補給站

2019-11-06 09:14

二水馬拉松訓練營 全員感動結訓

2019-11-06 09:09

氣功跑步 周六、日授課

2019-11-05 23:40

訓練心得／田中初半馬訓練營 做了正確的選擇

2019-11-05 10:15

賽事心得／太魯閣馬拉松 幸運備取收穫滿滿

2019-11-05 06:00

賽事心得╱遠東新世紀馬拉松 跑馬順便跑新聞的遺憾

2019-11-05 06:00

賽事心得／馬祖馬拉松 跑完硬陡的坡好有成就感

2019-11-05 06:00

路跑圖輯／菊島澎湖跨海馬拉松 跟著半馬總一看美景

2019-11-05 06:00

賽事心得／戀戀二水跑水馬拉松 400列車配速成功

2019-11-05 06:00

紐約馬台灣加油團助陣 國旗飄揚曼哈頓

2019-11-04 15:07

賽事心得／冬山河水岸馬拉松 東山再起得第一！

2019-11-04 09:58

影片剪輯／2019戀戀二水跑水馬拉松快剪快播

2019-11-04 09:49
看更多

熱門文章

12強／複賽賽程出爐 中華隊先後對上墨、韓、美、澳

2019-11-08 21:51

NBA／詹皇末節挺身滅火 湖人7連勝傲視聯盟

2019-11-09 14:15

NBA／羅素52分新高淪空響 維金斯助灰狼咬勇士

2019-11-09 12:30

CBA／林書豪決勝節扮關鍵要角 北京首鋼3連勝

2019-11-09 00:29

12強／南韓7：0淘汰古巴 帶澳洲挺進複賽

2019-11-08 21:13

福州羽賽／戴資穎四強退賽 仍有機會重返球后

2019-11-09 14:17

12強／張奕一戰成名！ 光榮回花蓮祭祖

2019-11-08 20:31

NBA／稱勇士沒競爭力 美媒報導柯瑞報銷遭反駁

2019-11-09 08:25

12強／要拚進東奧亞太區3搶1 前兩戰最關鍵

2019-11-09 00:26

NBA／里拉德狂飆60分 拓荒者不敵籃網吞4連敗

2019-11-09 14:38

12強／中華隊今飛東京備戰 後天起6天4硬仗

2019-11-09 00:07

NBA／詹皇開季如出閘猛虎 前隊友：天佑美國

2019-11-09 11:15

NBA／循馬刺選鄧肯模式 專家看好勇士王朝復興

2019-11-09 12:56

MLB／升職2天就落跑 洋基新投教挖角印地安人

2019-11-09 15:57

MLB／江少慶成自由球員？ 經紀公司：還在談

2019-11-09 10:47

12強／中華複賽暫定4先發 江少慶可望首戰抗墨

2019-11-09 14:41

NBA／約柯奇致命跳投 率金塊演19分逆轉秀

2019-11-09 16:13

NBA／波格丹諾維奇絕殺得手 爵士氣走公鹿

2019-11-09 13:45

NBA／暴龍席亞康44分平生涯紀錄 送鵜鶘墊底

2019-11-09 14:40

NBA／不打背靠背是醫生建議 雷納德力挺總教練

2019-11-09 08:47

MLB／菊池涼介入札挑戰大聯盟 美媒點3隊角逐

2019-11-09 09:42

12強／進軍東京 中華隊目標就是奧運門票

2019-11-09 09:15

福州羽賽／小戴四強戰碰球后 勝出就能篡位

2019-11-09 00:41

NBA／布萊德索烏龍失誤 字母哥：是我的錯

2019-11-09 11:30

12強／體育署挺中華隊 回程全隊升等商務艙

2019-11-09 15:17

12強／韓全勝晉級 帶澳搭上晉級末班車

2019-11-09 00:36

NBA／談最後攻勢失利 唐西奇：做了錯誤選擇

2019-11-09 16:55

NBA／末節得分傲視聯盟 雷納德終結能力受矚

2019-11-09 15:00

12強／拚奧運門票盡力而為 洪總：會叮嚀跑壘

2019-11-09 15:51

NBA／末節三分連發轟倒老鷹 國王近4戰搶3勝

2019-11-09 13:30

NBA／砍至少50分輸球 里拉德、羅素史上第2次

2019-11-09 17:45

NBA／談雷納德休兵 哈登：你看過我輪休嗎？

2019-11-09 17:04

NBA／執教900勝到手 快艇主帥感謝貴人相助

2019-11-08 18:12

日職／平成怪物續戰令和 松坂大輔重返西武獅

2019-11-09 11:39

日職／攜手中島卓也 王柏融首登火腿官方年曆

2019-11-09 08:48

NBA／中國企業抵制退燒 「怎麼一個月就投降了？」

2019-11-09 17:18

桌球／世界盃團體賽 中華男、女團雙雙並列銅牌

2019-11-09 15:03

MLB／傳勇士鎖定邦賈納 美媒分析球隊文化具優勢

2019-11-09 16:48

桌球／世界盃團體賽中華男、女團雙抵四強

2019-11-09 00:36

影／12強中華隊出征日本 大批球迷送行

2019-11-09 14:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top