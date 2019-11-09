賽事心得／平安完賽 孕媽咪的紐約馬拉松

2019-11-09 18:28 運動筆記 Amiga Chen



前一天到中央公園紐約馬拉松終點附近場勘，與大會的立牌合影，希望比賽當天一切順利，寶寶在肚子裡面乖乖。

住宿點-搭地鐵

五點半從中國城出發，等候紐約24小時行駛的地鐵，凌晨的subway班次不多，等了大約１０多分鐘，越來越多各國跑者一同等車，有朋友、也有夫妻，大家拎著大會透明袋子，綠色的是只能帶進選手村的物品，全透明貼著號碼布貼紙的則是可以寄物的專屬袋子，報名時就必須選擇寄物或是完賽斗篷。

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Ferry渡輪

紐約馬拉松大會備有選手至起跑點的接駁多種選擇，包含曼哈頓紐約公共圖書館接駁車、下城區渡輪及新澤西區接駁車，我選擇06:00的渡輪，不過實際上到渡輪乘船處，只來得及搭上06:30的渡輪，每半小時一班，進入建築物有大會的志工群歡迎選手，也有警察及緝毒犬，簡易的目視安檢。

上船後，座位很多很寬敞，更多選手跑到外面拍照吹風看風景，日出的時間也正好是我們這船出發的時間，右手邊可以經過上紐約灣看到自由女神，真是幸運。

接駁車－選手村

渡輪的時間大約20分鐘後抵達Staten Island，跟著人群走路２分鐘到接駁車搭乘處，人群聚集後接駁車很快就來，有人站'有人坐，車內有暖氣，大概30分鐘才抵達選手村入口。

選手村

依照每個人號碼布上的顏色，區分三大區選手村，綠、藍、橘，下接駁車馬上就是由警察進行安檢，身上的Gel補給能量膠基於安全的考量，也是安檢人員會注意的點，選手村提供貝果、蜂蜜口味軟鬆餅、美式咖啡、熱可可、茶包，毛帽是DK甜甜圈提供，當時的溫度真的很冷，尤其是空曠的選手村，所以我們穿著雨衣防寒風，我鼻子紅紅的當下就乾冷到流鼻血(驚)。

每一區起跑點又ABCDEF各區，我被分配到Ｄ區，實際上出發後，A~F區的人群其實又混在一起了

在選手村背後是Verrazzano-Narrows 大橋，準備起跑囉，等候的時間越來越興奮。

紐約馬拉松是起點位於Staten Island，終點在曼哈頓中央公園，不走回頭路的42公里，途中會經過紐約五大橋及五大洲。

滿滿的加油團，還有舉著各國國旗的朋友，在地的學校、樂團演奏。

包含起點的史泰登島、布魯克林區、皇后區、布朗克斯區、曼哈頓區

每一區都有獨特的氛圍，不過加油團都是一樣熱情。

42.195公里對我來說是漫長的一段,但是在美國可以很自然地用26.2mile（英哩）來取代數算的孤寂，而我應該是洗手間使用率最高的選手了，大概每一英里（約1.6公里)就有水站跟廁所，而廁所的位置就在賽道旁邊，每站都有3~8間，幾乎也不太需要等太久，每個廁所我幾乎都進去了，孕媽咪頻尿，真的完全無法忍，起跑沒多久一度想去草叢，但是這個賽道規劃真的很貼心，廁所每一間都有衛生紙跟乾洗手，只在17.18英里左右，可能因為使用率變高而來不及補充，基本上是一個很窩心的國際賽事。

完賽的大會時間是6小時18分，實際的晶片時間是6小時13分，雖然比平常花更多的時間在賽道上，但是原本的自己還在趕論文跟孕吐的無止盡輪迴中渡過，賽前的練習也只是無休息的路跑賽10km跟自主練習的一小時不間斷慢跑，練習的時候綁著托腹帶，也常常腹痛跟不舒服，出發前往紐約時還曾想過放棄跟查詢跑道最近的醫院，已備不時之需，在台灣也多看了知名的孕力醫生，注意保暖避免失溫、補充水分、心跳不能過快跟留心身體的各種反應，還有絕對不能跌倒，人群當中難免推擠，但是要很努力很努力的保護寶寶。

很幸運的平安完賽，除了訓練沒有足夠造成的腿部肌肉酸痛以外，真是打了一劑強心針，孕媽咪慢慢地跑也是可以完成的。

紐約大蘋果獎牌，完賽後志工一邊恭喜一邊為你戴上，當下眼淚都要飆出來了。

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隨著完賽的時間趨近於下午四點，天空越來越暗，溫度明顯的下降許多，步行一小段路，終點領取寄物靠右或是靠左換取無寄物的紀念斗篷。

路上的行人看到披著斗篷打冷縮的跑者都會投以英雄的眼光，跟你道賀並恭喜完成紐約馬拉松。

賽前EXPO

地鐵上的報紙,封面也是介紹紐約馬拉松

會場入口有許多志工夾道歡迎

領取號碼布及選手袋子

會場展售New Balance紐約馬拉松限定服飾

全套的New balance紐約馬限定款

感謝 New Balance 贊助全套參賽裝備