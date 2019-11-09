賽事心得／紐約馬拉松 與太太牽著手過終點

2019-11-09 19:00 運動筆記 許立杰



兩年前我曾經來過紐約跑馬拉松，當時拼盡了全力，留下了兩小時四十六分的成績。太太是個城市女孩，非常享受那次的旅行，直說以後還要來。我哭喪著臉說：「可是紐約真的很難、很難。」

如果你喜歡一個女孩，帶她去紐約；如果你討厭一個男孩，帶他去紐約。

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因緣際會之下，兩年後我們又回到了紐約，且同樣要跑馬拉松，而這次的參賽者從我、變成了太太。可以說是因果循環吧，總算可以讓她見識看看紐約的風、五大橋、以及中央公園的坡，對於跑者而言是什麼樣的感官刺激 — 我不懷好意的笑了。

時間往前撥回賽前三週，這個週期她的訓練沒有上一個週期扎實（她的初馬是去年的芝加哥馬3小時53分）一方面是受到一些小傷影響，另一方面也是這個比賽原先並沒有在計劃之中。不過幸好賽前幾週的訓練漸漸上了軌道，她完成了一次 26 公里的長跑，但是對於紐約馬爬升多、起伏大的賽道有點缺乏針對性。

但是最後小傷趕在賽痊癒，能還算健康踏上起跑線，也算是不幸中的大幸了。

參加六大馬比賽，我已經很有經驗了，賽前一天，盡量少安排逛街行程，單純逛逛飯店附近的商家，下午才到 Expo 取物。一天下來路沒有多走，且肝醣超補順利：早餐麵包、中餐烏龍麵、晚餐白飯，基本上都吃得飽飽的。

紐約馬拉松的特點是交通距離遙遠，而起床時間離起跑時間很長，畢竟要把 5 萬人從終點運送到起點 Staten Island 確實是大工程。比賽當天我們在 4:30 就起床，用了第一頓早餐，然後徒步到 New York Public Libray。在 6 點初排到接駁巴士，一上車我就拿出兩副耳罩跟耳塞，一副分給了太太、隨即倒頭就睡。幸好有戴耳塞，旁邊的法國跑者非常興奮，一路上嘰嘰喳喳，我心想：你們肯定撐不到比賽就累了。

車程很久，睡了一個小時起來，恍恍惚惚中發現車還在排隊進選手村。從袋子裡拿出一人一個麵包吃掉（這是第二頓早餐），這樣就算準備好了。進了選手村先排了一次廁所，然後算好時間去寄包，起跑前 30 分鐘往起點移動，到賽前 10 分鐘才把保暖的長袖長褲脫掉，擺到衣物回收箱裡頭。

今天天氣很不錯，8~11 度晴天，很適合跑馬拉松。

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紐約馬拉松有三個顏色分區起跑，我們位在橘色分區，起跑是在 Verrazzano-Narrows Bridge 上層的路線，風景比我兩年前跑的綠色路線好多了。第一公里是大上坡，周圍跑者配速比想像中理想、並沒有跑太快，我一面跟太太聊天讓她放鬆注意力，一邊壓制著配速。

下橋之後進入了 Brooklyn 市區，就開始感受到居民的熱情了。因為天氣好的關係，大街上人滿為患，加油聲此起彼落。周遭跑者開始有點按捺不住情緒偷偷加速，不過因為跑者太多需要不斷繞路。身旁的太太好像也蠢蠢欲動，我冷冷淡淡說了一句：「現在會加速的，都是後半段等著撞牆的。」她一聽大驚失色，速度立刻又回到控制之中。

跑這個配速對我來說沒有壓力，可以盡情跟觀眾互動，尤其進入 Williamsburg 之後有很多家庭帶著小孩來加油，我不斷跟他們 high five，很享受這樣的過程。特別是今年我跑了第四場馬拉松，但前三場都是全力以赴，根本沒有心思留意觀眾。

但同時也小心翼翼注意著太太的呼吸、姿勢、和步調頻率，時不時也用手勢問她感覺怎麼樣？得到的答覆都是「還算輕鬆」。

到了半馬的時間是 2:01:24 ，跟預期差不多。平時的全馬比賽，我會說到半馬距離都必須是感覺輕鬆的，但是紐約不一樣。紐約因為賽道的難度，要在心底告訴自己：26 公里才是半馬，才可以有半馬辛苦的感覺！

24-26 公里的 Queensboro Bridge 是賽道上最大的難關，爬升高度跟起點的 Verrazzano-Narrows Bridge 相仿。但經驗告訴我，多數人不會真的在這裡跑多慢，而恰恰相反。剛過半馬，很多人會急著在這邊證明自己，反而埋頭衝刺起來。我告訴太太上坡儘量放鬆，真的再慢都沒關係，有在跑就很好。

下橋之後就是魔鬼關後的天使了，筆直的第一大道是長達 5 公里的直線，加上有史上最激情（或者吵鬧）的加油團，一下就讓人忘了腿上的疲勞、想要忘情衝刺。但這個看似平坦寬闊的大道，其實隱藏些微的起伏，會在一點一滴中偷偷吃掉你的體力。我在這邊稍微加了點速，但其實只是回到上橋前的配速，卻注意到太太有點力不從心。

我回頭問了她：「妳想破四嗎？」她想了一下說：「還好」。

太太是跟我個性截然不同的人。我跑馬拉松很多時候是為了競爭，無論對手其他人、或者單純是為了擊敗自己。我會小心翼翼計算著熱量，遵循著嚴格的訓練模式，日復一日；但她不一樣，她跑馬拉松就是覺得有意思，對於成績不那麼在意，能夠無傷、平安跑完就很開心。

我們放慢了節奏，好好喝了一杯水，累積一點體力。

經過了第四、第五座橋來到 36 公里，我提醒她吃下最後一個能量膠：「最後一個了，接下來就直接到終點了喔！」每個跑者跑到這裡，表情都是痛苦的，她沒有辦法回話，但是堅毅的點了點頭。進入了第五大道，這是紐約馬拉松的最後一道難關：一公里的緩上坡。

很多人已經受不了開始走了，不過她沒有，一言不發搭配穩定的配速，居然跟比賽剛開始的速度不相上下，短短幾公里就趕上了上百個人。從後面追人讓她氣勢越來越好，我甚至一度有個錯覺：「好像快追不上她。」

當然，客觀來說這配速對我來說一點都不勉強，但是換個角度來看，我已經好幾年沒有「跑」超過四小時了，而無論跑得多慢，會累都是肯定的。我無奈笑了笑，提起一口氣、往前直追毫無拘束的太太。

最後轉進中央公園，兩旁夾道的觀眾為拼命一搏的跑者們拉著嗓子加油。看見終點的拱門時，我突然想起了賽前的約定：「嘿，你要不要牽手過線呀？」她轉頭過來，說了聲：「好。」

Jay 4:05:02 / 冠軍選手 (太太) 4:05:03

(1st half: 2:01:24 2nd half: 2:03:39)

最後完賽成績我快她一秒，不是我搶著過線，而是因為我禮讓她先起跑，反而弄巧成拙了。

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這是一場訓練 70 分，執行 100 分，最後平均 85 分的比賽。紐約馬拉松是我目前參加過的比賽中，難度偏高的賽道。賽前預估她的成績應該會落在 4:05-4:10 之間，最後能跑到 4:05:03 也是高水準演出了。

她最大優點就是她對於訓練的完全信任，即使只有不算突出的 40 公里周跑量，甚至最長的長跑也只跑過 26 公里，但在必要的時候還是可以拿出實力來。

這背後包含了很多訓練的細節，包含我給她的課表是客制的。同時她也借用了我的比賽經驗，知道怎麼吃飯、如何配速、然後在最關鍵的時候克服了心理的障礙，相信自己做得到而突破了那一道牆。

她可能永遠不會知道這牽涉多少計劃、思考、還有每一分鐘我從她的呼吸、姿勢跟腳步聲做的判斷。

但這都沒關係，或者說：這樣正好。一旦開始想這麼多，妳就沒辦法那麼純粹去享受比賽，就像我現在一樣。

我寧可妳就這麼單純的喜歡跑步，剩下的我來就好。

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最後謝謝 New Balance Taiwan>

提供了這次的機會，包括紐約馬拉松的名額、以及訓練裝備。我的跑齡六年，完成了 24 場馬拉松，然而這是唯一一場與太太牽著手過終點的，是一生難得的回憶。

就如紐約馬拉松的官方 slogan 所說，這是一場很特別的比賽：It will move you!

賽後與 NBRC 的合照！

文章作者：Jay 的跑步筆記