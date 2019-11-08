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賽事心得／中正盃5000公尺 苦練2年終於突破

2019-11-08 09:34運動筆記 Eric Su

關於5000公尺場內賽，曾經是一個我一直都跑不好的項目，也曾經因為這樣而轉練了1500m的課表，與其說是想發揮自己的速度優勢，不如說是不敢面對那12.5圈操場，說長不長但說短不短的意志力考驗。記得大一下剛加入田徑隊中長部，練了三個月後比的第一場比賽-大專院校田徑公開賽，那是我第一次到台北田徑場，看著藍色的跑道和階梯式的觀眾席，興奮的我卻不知比賽的殘酷才正要到來，當時的我只是一個400間歇跑90秒休60秒只能8趟的新手，目標的配速是20分鐘完成5000公尺。第一次檢錄，別上號碼布，看著周圍的選手一個個精實的身材，肅殺的氣息，讓我也不禁開始緊張，中間的過程大致忘記了，只記得我跑的好痛苦，還是全場第一個被第一名倒追的選手，連完成比賽的資格都沒有就被裁判請下場，在被撕下號碼布的瞬間，我整個人腦袋都陷入空白，於是第一場5000m場地賽以DNF的成績結束。

在那之後緊接著的是大一的全大運，我一樣報名了5000公尺，但實力依舊只有20分左右的我卻穿了釘鞋，記得那一場也是跑的好痛苦，又熱又被倒追，慶幸的是那場的分組剛好只有20個人，於是我第一次有成績的完成了比賽，21分59，全場第51名，跑到終點的我已經沒有任何力氣思考了，記得那場JaniceFu 學姊在起點幫我喊秒數，紹名卓倫學長在200公尺處幫我加油鼓勵我不要放棄，但我卻很不爭氣只的只跑了和一般人差不多的成績，在那之後便開始想是否自己比較適合1500m，於是在暑假轉成了更多的速度課表，但也維持著一定的里程數，就這樣到了10月，在大二的中正盃1500m跑到了4:45，看到希望的我開始越來越排斥5000m的課表，直到12月時候。

每個月新竹市都會有一場測5000的機會，雖然算不上是正式的比賽，但會拿出大錶在市立體育場舉行，又是晚上的時段，於是我便拜託永明學長能不能帶我一圈92秒左右，我想嘗試看看或許我也有進步，記得同場測驗的還有交大的大學長吳欣儒，總之前幾圈都穩定的在90秒附近，跑到7-8圈的時候我已經意識快模糊，只記得大學長開出去了，但永明還是穩定著配速要我跟住，於是徘徊在放棄之間的我死命的跟著學長的背影，直到最後一圈，剩下200公尺時，永明學長讓到了第二道，大聲的喊著說開出去就有18分了，於是我死命的衝過了終點，大錶停在19:00，感覺像是在對我開玩笑一樣，也只好自嘲自己是準18分台，但這時感覺自己已經離18分不遠了。

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大二的這年全大運，我報名了1500m和5000m，1500跑到了4:40，而5000m原本想突破到18分尾，但無奈嘉義炎熱的天氣，儘管分組和卓倫一起，在前幾圈都互帶，一直維持在90-92秒左右，但1500比完的疲憊感和不耐熱的我，只能一直掉速，但似乎不是最後一名了，最終20:27完賽，排名第38，再次挑戰18分台失敗，但不是最後一名了！漸漸的不再畏懼5000m，但心裡始終想找個機會試看看自己的極限，於是又過了一個暑假，也升上了大三，這學期的我只修了幾門系上的必修，也漸漸淡出了活動的籌備，想把更多時間花在訓練上，在大學畢業前跑出像樣的成績，堅持了三個月每天吃課表，間歇，有氧，長距離，或許我不是一個天生適合跑長跑的選手，我也不是體育專長的學生，但我也想突破自己，也想在場上帥氣的奔跑著！

從九月開始連續破了1500m 10000m和半馬的PB，就差5000m了，於是鎖定中正盃的我，儘管卡在期中考之間，依舊不會停練，就算再晚再累，每天到操場報到這點依舊不變，終於也到了比賽的前一天，前一週的長榮10K狀況不是很理想的我，賽前索性就不設定任何秒數，只求跑進18分就夠了，一早考完固態物理期中後就收拾好行李，搭上前往台北的客運，儘管賽前一天不該亂吃，但還是趁著難得北上的機會和高中同學AKA陽明醫黑卷在天母吃了不少高熱量的食物，或許是這種放鬆的心情讓我當晚特別好睡。

一早六點多就自動醒來，吃著每次賽前都一定要吃到的起司貝果和老大喜歡吃的藍莓貝果，配著讓自己醒腦的黑咖啡，等待著身體開機，七點半賽前一小時帶著鬥志滿滿的心情來到了北田，飄著毛毛細雨，微涼的天氣似乎在告訴我今天會破PB，坐著熱身的動作和馬克xz操，放空大腦，也不刻意想什麼策略，估計就是跑自己的配速，熟悉的到了檢錄處，釘好號碼布，兩年前兩年後，不同的心態但一樣的場地和比賽項目，如今我也算是個有訓練的選手了。

鳴槍出發，不意外的領先集團形成了一個大約一圈78秒左右的配速，而我無動於衷，守著自己的配速穩定的前進，熟悉的按下分圈的LAP，確認每圈的配速，到了200公尺處，再次修正，直到地五圈結束都還壓在88秒，但漸漸的腳開始沈重，呼吸越來越大聲，但意外的是卻還沒被領先集團倒追，直到最後三圈才被追上，這時秒數已經掉到了一圈92秒，心想再撐一下，於是用力的推蹬，控制好擺臂，拉回90秒的配速，眼見前方有一個甲組的好像追得到（雖然事後聊天知道他狀況不太好不想跑）不過當下我沒想那麼多，用盡全身的力氣最後一圈加速，直到最後200公尺，心想18分45內沒問題，大口的呼吸，維持雙腿持續的輸出，身體用力的撞進了終點，雖然最後還是被那位甲組的選手追回來，但我知道我贏過自己了，按下結束鍵，18:32久違的5000m終於突破了！一眨眼的時間兩年就過去了，過程中無數次的間歇和長距離，各種懷念又討厭的課表，才造就了這麼一點點的進步，而這一切都還只是開始，我還會在這條路上繼續的前進的！感謝一路上一起訓練的大家，一個人可以跑得快，但一群人就能跑的遠！

#猶豫是對自己太客氣 #Nike #JustDoIt

田徑

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