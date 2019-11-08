賽前情報／田中馬拉松 全馬415列車配速攻略

2019-11-08 09:42 運動筆記 客家鬼怪



這幾年每次團練結束，我大概都買「泰山仙草蜜」給大家...

許多人問我『為何都買這個？』

『請看看包裝上的產地...「全台第一」的「馬拉松」賽事是哪場？』

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『是的，與仙草蜜的產地相同！就是「田中」、「田中馬拉松」。』

除此之外，田中是我偶像任賢齊的家鄉(真心祈禱小齊當天會出現)，是第一次列車長團聚的地方，是我第一次擔任配速員的地方，更因全台第一馬拉松的名號，讓我每次想到「田中」嘴角總是上揚，並且冒出好多的愛心。田中馬拉松有什麼好？呃...又是廢言一堆的前言，「田中馬拉松」到底有什麼？

啦啦隊超多！？補給豐富！？風景優美！？田野風光！？....這些其實都是一般的論述。

終點前，給我我一袋蛋糕給我叫拿回會場～(圖片來源：)

而實際跑過二年的我，我覺得田中最令人感動的是種「真.全鎮動員」的感覺。

尤其是「田中馬拉松」起終點那種繞在市區間的感覺，綿延不絕得啦啦隊，敲鑼打鼓、歡天喜地...這是我跑過67場全馬(含ㄧ場國外馬)以來，唯一感覺到那種會感動到想哭的感覺...

那種熱情，那種感覺，你可以在這裡感受到，是自發性的！是發自內心的！「因為經過我家，所以我出來迎接你」，所以，絕對不是被強迫call來當啦啦隊的唷。415列車配速策略好的！介紹完「田中」與「田中馬拉松」，要拉回本文的重點「配速策略」。嗯，依據我2016年跑半馬、2017年跑全馬，我覺得你可以將景色分成四種，分別為小鎮、田野、水圳、小徑，依序算完再反向算一次，就回到了終點，景色部分這裡沒有大樓，沒有霓虹燈，只有純樸的笑容，我們像極了在文明中迂迴徘徊的人...是的！這就是「田中」獨一無二的馬拉松風景！

其實只有ㄧ個上坡！(圖片來源：)

高度嘛，去程是緩上坡，緩到有點感覺不到是上坡，22km左右會感覺比較高，直到28.5km來到地方起伏高度最高的地方為160m，這高度...只有一次，其實不算太難，你可以把他視為標的，到達這，後面就是倒吃甘蔗，好好好享受囉！

適合誰搭乘

>>>就是喜歡6分速。>>>月跑量建議180km~200km。>>>每週有跑步習慣，週跑量約40km。>>>10kmㄧ小時左右能完成，且為輕鬆跑。>>>半馬完賽接近2:00。>>>有單次跑步超過30km以上。

415列車這班車有點冷門，既不是破四，也不是舒適的430，但是我們還是會肩負這個責任，請好好守住你的目標，如果你是要破四的，一但被我們刷過，應該要破四就非常難，當然如果你在去程發現我們，你要破四仍然還有機會，千萬別放棄希望！

還有很多班次可以搭乘唷～(圖片來源：)

當然，說回速度，415列車均速是6:03/1km。

是的！是舒適的六分速，如果你沒有要以時間為目標，單純享受跑步，六分速的415列車非常歡迎你喲！對了！大家知道補給豐富，問我們會不會停下來ㄧ起享用？？是不會的！由於任務在身，我們會輪流進站或是拿了就走，想大吃大喝的休息夠了再跟上也ok唷！

415列車的列車長

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國維

專注的練習，以跑步沈澱心靈，喜歡跑步、騎車、登山，最近也開始接觸游泳準備迎接第一個三鐵挑戰。

力奇

自2012年開始跑步，目前完成75場全程馬拉松，跑步對我來說是種生活方式，用跑步忘記煩惱、用跑步感受每天，期許有天能再度突破PB，立志天天跑步，目前已完成950天。

啓章

台中人，目前跑齡3年、由於退伍後才開始喜歡上跑步、現在跑步已經成為我生活的一部分、並把握跑步當下的快樂、現在的我、不只是為自己而跑、也是為大家而跑、2017初次接觸配速的活動、至今已經有四場～五場的經驗、平常訓練的地點在台中逢甲&潭雅神等各地練跑，已跑過全馬30多馬，半馬多場、歡迎?大家一起跟上全馬4:15列車?跟好跟滿！

結語

我很期待「田中馬拉松」，相信你也很期待吧！請不要把它當作是個跑步的壓力，好好享受這獨一無二的馬拉松氛圍！另外賽後的園遊會千萬要記得去逛逛唷，只要逛一圈幾乎可以滿載而歸啦！像我在大聲公競賽中，2016年獲得ㄧ盒仙草，2017年拚上冠軍奪得一箱唷。

別忘了參加周邊活動唷～(圖片來源：)