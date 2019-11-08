賽事心得／裙擺澎澎RUN 溫柔又堅強的小粉紅

2019-11-08 09:49 運動筆記 Nico Huang



(去年的照片，笑到烙ㄟ還！)

自從去年第一次跑澎裙路跑之後，就決定今年一定要再來玩！因為整場賽事真的太有趣太多元了，不論你想要認真跑還是歡樂跑都可以！如果想要認真跑的21公里前三名設有獎金，今年第1.2.3名的獎金分別是8000、5000、2000元。如果想要輕鬆跑的有10公里跟5公里組，可以穿著澎裙邊跑邊聊天然後記得沿途尋找攝影機留下可愛的身影。重點是報名跟完賽贈品加上早鳥禮跟現場活動攤位的小禮物，真的太超值了！

(回到家一字排開，超級有誠意的主辦單位，21公里報名費1000元都不只這樣了。)

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10月27日天還沒亮就到了大臺北都會公園幸福水漾園區，日出前粉粉橘橘的天空加上會場一大片的粉紅色跟路上移動的粉紅澎裙們，這畫面看了真的很PEACE啊！PINK RUN的起源來自美國攝影師 Bob Carey 為了鼓勵他罹患乳癌的妻子，穿上粉紅色的TUTU四處拍照，並將照片的利潤用在抗癌研究。而今年Bob本人也有到會場來，然後我發現他的澎裙超大件(笑)，應該是特製的吧！

(影片來源：The Tutu Project)

21公里組6:40分開跑之前，我們就在會場到處拍照加玩小遊戲拿贈品，沒想到竟然還巧遇高中同學，一直玩到起跑時間開始才衝忙的往起跑線奔過去。剛跑完柏林馬真的太辛苦了，所以這次的最高原則就是沒有完賽時間的壓力想停就停，就當作一次輕鬆的LSD。

(感謝攝影師James Lin、林史恩)

(這麼美的天空停下來拍也是很可以的，謝謝栗子送照片！)

(重陽橋下的彩虹跑道，呼應一下賽事前一天才剛舉辦的台灣同志遊行，LOVE is Equality！)

大概7點半左右天氣大好，陽光普照讓我們驚覺這樣玩下去可能會曬很黑，於是決定認真地跑一小段。原本6個小粉紅就散成了三個集團，第一集團是認真默默把賽事當成課表在跑的栗子，第二集團是我、CC、DC、小魚，最後一團是前一天吃太跑的網紅奇育(哈)。

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(遇到丸丸！)

(遇到長頸鹿TONY哥！)

(玩了快三個小時啊！)

(6個人終於合體完成六芒星指定動作。)

誤判天氣狀況沒戴帽子跟防曬，結果回家發現額頭超明顯的出現了兩種顏色！我想我應該在也白不回來了！哭倒~~

PINK RUN已經列入會一直繼續參加的活動，不僅可以做公益而且對女生來說是場很親切的賽事，歡迎明年年大家一起繼續當個溫柔又堅強的小粉紅。