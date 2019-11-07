2020渣打馬拉松物資絕美 NRC配速大軍助您破PB

2019-11-07 09:16 運動筆記 臺北渣打公益馬拉松



2019 年 11 月 6 日，台北 – 年度最優口碑馬場「渣打臺北公益馬拉松」今日公開多達 15 項時尚配備及完跑禮，是所有參賽跑者在跑步前、中、後必備的好物。另外，大會也首次提供菁英選手優先起跑的禮遇，獲選的選手在賽後還可以獲得 Nike 運動外套一件。這些優質的規劃，對於既要時尚又要快的跑者來說，真的是不能錯過的賽事。

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（絕美物資開箱 / 圖片來源：台北渣打公益馬拉松）

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絕美經典物資開箱，從裡到外都時尚渣打馬順應全球運動時尚潮流，在賽衣、獎牌、側背袋、毛巾上都有精緻的設計，成為報名時最受矚目的焦點。賽衣顏色以一貫的藍綠偏粉嫰色系來突顯運動時尚風，而賽衣背後更列出渣打全球經典賽的城市做為跑向國際的訴求，值得一提的是，為了減塑，大會以不織布包裝賽衣，不但環保還可以重覆使用，讓跑者感受到大會的用心；側背袋更是採用流行精品的條紋風格，絕對是踩街購物的好幫手；掛上鑲嵌施華洛世奇水晶導盲犬足印的完賽獎牌，以及以 Without Limits 為主題的彩色毛巾，賽事當天每一位跑者都變成了最佳網美。另外還有面膜、濕巾、保養組、水、運動飲料、穀物棒、能量飲、麵包、撒隆巴斯、滿滿一袋的補給物資，從裡到外都時尚。

（ 2020 渣打公益馬拉松完賽獎牌 / 圖片來源：台北渣打公益馬拉松）

（ 2020 渣打公益馬拉松提袋 / 圖片來源：台北渣打公益馬拉松）

80 位配速軍團一起挑戰自我; 限量菁英優先起跑，仍有名額快提出申請全臺最大、最多視障跑者參與的渣打馬，再度攜手Nike NRC 多達 80 位的教練及配速軍團，要藉著渣打馬舉辦時的涼爽氣候、易破 PB 的雙重優勢，為跑者提供全馬、半馬、13 公里組配速服務，讓有心挑戰成績的跑者，快速輕鬆達標衝過終點！

不儘如此，渣打馬更在今年加開了業界唯一的菁英跑者優先起跑禮遇，鼓勵參與渣打馬拉松的跑者秉持 Without Limits 挑戰自己，超越自己的極限。只要 2018-2019 年曾參加過AIMS/IAAF認證賽事，男性全馬成績優於 2 小時 50 分（含）、女性優於 3 小時 30 分（含）完成線上報名後，在 11/30 前向大會提出申請，成績於前 30 名之男女跑者可以免費跑全馬之外，還有特製的專用號碼布，賽事當天享有起跑拱門第一排特別區、提前一分鐘起跑，完賽後並獲得 Nike 運動外套一件，如此頂級禮遇，請跑者不要錯過機會。

推出跑界第一組公益LINE貼圖助弱勢青年渣打馬今年首度推出與插畫家馬蒂聯名的「渣打馬拉松X柯基犬卡卡 陪你無畏向前跑」公益貼圖。16張柯基犬卡卡與超萌導盲犬溫暖系LINE貼圖，展現「 Without Limits 我，勇不設限」與「Futuremakers」的精神，一推出即大獲網友好評，「渣打臺北公益馬拉松」邀請大家為公益無畏向前跑，支持 Futuremakers 全球計畫，幫助弱勢青年擁有學習、成長與就業的機會，一個幫助，就是一個翻轉未來的機會。報名參加 2020 年渣打馬讓跑步變得更有意義，按讚加入『渣打臺北公益馬拉松』FB 官方粉絲團，並持續關注最新動態，跑者名額有限，額滿為止，立即報名。