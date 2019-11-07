田中馬拉松路線首度跑進社頭 八卦山脈美景再升級
「2019台灣米倉田中馬拉松」今年規劃跑者跑進社頭織襪產業園區，跨鄉鎮新路線將能看見八卦山脈從清水岩到二水的美麗路段，讓參加者感受不一樣的彰化風貌。
今年田中馬首度規劃跑至「襪子的故鄉」社頭，並跑入織襪園區（圖片來源：筆記實業）
約 7 公頃社頭織襪產業園區容納 23 家廠家，去年 3 月聯合開幕，代表產業群聚，也是社頭的地標，廠商外觀新穎，周遭還有綠地，已成了居民散步的好地點，園區在業者團結發展下，已是模範工業區。
行經織襪園區剛好跑出一隻襪子的形狀，相當有趣（圖片來源：田中馬全馬路線圖）
彰化縣社頭織襪產業園區廠商發展促進會理事長賴成章說，過去產業較墨守成規，現在希望透過活動交流讓產業再擴大，雖然許多業者做外銷生意，客戶群在國外，但台灣織襪業需要提升，創造更多合作，目前園區有 9 家業者與觀光工廠開放參觀，有助民眾深度了解產業文化。
社頭織襪產業園區廠商發展促進會理事長賴成章（左）構思許多有趣的活動歡迎田中馬跑者跑入織襪園區（圖片來源：筆記實業）
「有時候需要活潑活動，熱鬧一下。」社頭織襪產業園區志工也曾為「社頭織足盃超半程馬拉松」組織動員提供補給，賴成章說，當時借來鐵桶當鼓打歡迎跑者，這次首度迎接田中馬跑者，也會設置兩站補給站，有薩克斯風表演，還有免費抓襪子活動，也會派志工定點拍照上傳臉書，為跑者留念。
織襪園區宏承實業贈送選手一人一雙聯名腿套作為完賽禮（圖片來源：筆記實業）
園區內的「台灣手套博物館」相當具知名度，館長陳義益長期投入手套產業，為圓夢花了 10 年時間規劃設館， 陳義益表示，帽子、衣服、包包、襪子到手套都事人身配備，屬於同一個產業鏈，國外買家到台灣採購手套也買襪子，彼此有關聯繫。
以台灣手套為主的觀光工廠「台灣手套博物館」在去年正式開幕（圖片來源：筆記實業）
陳義益說，70 年代台灣手套是全世界 5 大產製國之一，如今這樣風光產業已不在，他過去從基層美術設計開始，一路當研發人員、廠長，累積手套相關資料，手套觀光工廠也在去年與園區同時開幕。
台灣手套博物館館長陳義益為促成此次田中馬跑入織襪園區的幕後推手（圖片來源：筆記實業）
陳義益透漏，這次田中馬路線首度跑進社頭，主要在於田中馬團隊因緣際會下，在手套博館頂樓看到八卦山脈角度約 200 度的視線範圍，從置高點望去發現美景，希望跑者也能一飽眼福，團隊實際勘查 10 多次，並與社頭公所溝通協調，用心規劃下才促成，田中馬跑者這次能跑進社頭，相當具有意義。
＊跑步賽事 盡在運動筆記＊
留言