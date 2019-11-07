賽事心得／岱宇馬拉松 卡早讀冊攏尾名、頭擺提第一
好久沒感動了
跑步以來第一次拿到分一🤗
今天挑戰台中市的岱宇馬拉松 號稱最硬斗的城市馬
藍色公路是騎車與跑步的人最常練的優美路線
說它美其實是跑起來會幹譙人 以前光是看賽事有坡度我就打退堂鼓 這路線二座山，上上下下
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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因為有主場優勢~我們熟門熟路 下坡輕輕鬆鬆 回程上坡已經接近30K才是吃力
大家都體力耗盡很多啟動步兵模式 我們打著華山幫的名號 怕丟臉所以不敢走 至少都是龜速的前進 大家都吃軟不吃硬(路線硬)當天賽事多高手沒來所以讓我撿到凸台
因為卡早讀冊我都是尾名 哪有看過第一啊？第一名離我好遠
每次華山團練我都是跟不上的那顆老鼠屎
今天我做到了跑全馬至今已經快3年了
從50歲大嬸初馬上凸台
當時傻不楞瞪菜逼巴
到現在光是看我的黑黝黝手臂
就知道我愛上跑步了
每跑一場就像談戀愛
每次的感覺都不一樣
因為會遇到的天氣風景路線朋友都不同
人家說戀愛讓人變年輕
跑步讓我從更年期跑到青春期
回不去的歲月
但回到少女時代的背影
今天看到一句話:
愛因斯坦說： 每個人都是天才， 但如果你靠爬樹的本領評斷一隻魚， 那隻魚會一輩子相信自己很笨。
每次我都是被笑我是鯨魚腦~記憶只有7秒
甚麼事都不會做也做不好
在家沒地位出外沒勇氣送人沒要
跑步讓我改變一切
每當覺得失望沮喪想放棄時
老天爺總是會讓你又開啟另一扇窗
今天讓我跑者魂又上身了
#人生五十才開始.
#很多事情去做了你才知道原來你可以的
#謝謝一起平常華山團練的隊友
#一群人才跑得遠跑的久
#如果可以一直跑到天荒地老
這是我幕後的推手~感謝我的金主能讓我一直跑下去
高興個三天我又把馬拉松的'堅持'
恢復到煮婦人生拿'煎匙'
在人生的角色做什麼像什麼
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