賽事心得／岱宇馬拉松 卡早讀冊攏尾名、頭擺提第一

2019-11-07 09:42 運動筆記 吳秋華



好久沒感動了

跑步以來第一次拿到分一🤗

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今天挑戰台中市的岱宇馬拉松 號稱最硬斗的城市馬

藍色公路是騎車與跑步的人最常練的優美路線

說它美其實是跑起來會幹譙人 以前光是看賽事有坡度我就打退堂鼓 這路線二座山，上上下下

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因為有主場優勢~我們熟門熟路 下坡輕輕鬆鬆 回程上坡已經接近30K才是吃力

大家都體力耗盡很多啟動步兵模式 我們打著華山幫的名號 怕丟臉所以不敢走 至少都是龜速的前進 大家都吃軟不吃硬(路線硬)當天賽事多高手沒來所以讓我撿到凸台

因為卡早讀冊我都是尾名 哪有看過第一啊？第一名離我好遠

每次華山團練我都是跟不上的那顆老鼠屎

今天我做到了跑全馬至今已經快3年了

從50歲大嬸初馬上凸台

當時傻不楞瞪菜逼巴

到現在光是看我的黑黝黝手臂

就知道我愛上跑步了

每跑一場就像談戀愛

每次的感覺都不一樣

因為會遇到的天氣風景路線朋友都不同

人家說戀愛讓人變年輕

跑步讓我從更年期跑到青春期

回不去的歲月

但回到少女時代的背影

今天看到一句話:

愛因斯坦說： 每個人都是天才， 但如果你靠爬樹的本領評斷一隻魚， 那隻魚會一輩子相信自己很笨。

每次我都是被笑我是鯨魚腦~記憶只有7秒

甚麼事都不會做也做不好

在家沒地位出外沒勇氣送人沒要

跑步讓我改變一切

每當覺得失望沮喪想放棄時

老天爺總是會讓你又開啟另一扇窗

今天讓我跑者魂又上身了

#人生五十才開始.

#很多事情去做了你才知道原來你可以的

#謝謝一起平常華山團練的隊友

#一群人才跑得遠跑的久

#如果可以一直跑到天荒地老

這是我幕後的推手~感謝我的金主能讓我一直跑下去

高興個三天我又把馬拉松的'堅持'

恢復到煮婦人生拿'煎匙'

在人生的角色做什麼像什麼