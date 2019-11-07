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賽事心得／菊島澎湖跨海馬拉松 太多邪惡補給站了！

2019-11-07 10:17運動筆記 MSN 五月木

前年參加了2017菊島澎湖跨海馬拉松的半馬項目，被那十級東北季風吹到怕怕了！怎麼還敢來挑戰？首先謝謝台灣觀光局的邀請，讓我再次體驗瘋狂又風狂的賽事！賽前一天剛好是澎湖國際海灣燈光節的閉幕禮，看到會變色的「鯨動海灣」，和發光的光映虹橋！還看到畢書盡的演唱！

2019菊島澎湖跨海馬拉松 | 賽事日

起點依舊在西嶼西台遊客中心前，看看補給站看板太跨張了，十二個補給站！天啊！因為這賽事不需折返，從西嶼島跑到馬公島，所以一定要寄放好行李再出發啊！

在太鼓手的助慶，和台灣觀光局宣傳大使 「喔熊Oh Bear」的熱身操帶動下，準備起跑！

澎湖龜龜吉祥物也出來了！

起跑開始慢慢上斜上燈塔折返， 一覽澎湖西嶼的清晨風光！

但燈塔那道門實在是太窄了！只夠三人同時通過，只好乖乖排隊XD！

人好不容易塞進出了，又要再塞出來！再往回起點方向準備要加速時，補給站就在等著我們了！

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天啊！是在開小炒店嗎？仙人掌壽司，現炸土魷魚，現炸牡蠣酥，現炒小管，現炸豆乳雞。

還有雪山啤酒，這配搭賽在是太違規了，只好盡快逃離邪惡的補給站！

沿海岸線到十公里處。這次賽事新增了全馬接力賽，第二棒的都很緊張的等待同伴交捧！

再來就是大菓葉玄武岩！賽道其一重點自然地質景觀，當然要拍照留念一下！

在二崁古厝聚落前的一片枯萎的草地，右轉下去感覺在奔向大海的擁抱！

經過竹灣漁港社區，橫礁沙灘，就到挑戰逆風側風的跨海大橋了！

經過跨海大橋加轉就是半馬的終點了，也是必進的補給站-通梁古榕下的仙人掌冰！

短短第三屆的賽事，今年創紀錄有二十一個國家，三千多跑手參賽，整體安排是不錯的，唯獨是那個燈塔門！體驗跑在風中的賽事，探索台灣海島小鎮風情，奔向世界最美麗海灣，挑選這一場就對了！

-------

西嶼古堡必拍國定一級古蹟的子彈洞。

在風櫃洞聽著海哭的聲音！

作者：MSN (號稱00)

愛運動，愛旅遊，更愛玩，更愛食！講述一生的旅跑故事，透過一種＂漫活＂的旅遊方式，探討這世界的自然風景、風土人文，當然不少得品嚐美食，遊覽中作者會將所見所聞，及自己思想情感，以有限的文采以字和影記載。歡迎追蹤支持。

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