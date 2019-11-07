賽事心得／岱宇馬拉松 半馬男總一周鴻宇靠上坡取勝

2019-11-07 09:46 運動筆記 鄭睿承



2019岱宇台中國際馬拉松，是鴻宇第一次參與這場賽事，賽前備感緊張，「路線上沒有特別的熟悉，以及有聽說岱宇的路線不好跑起伏很大。」對於，拿下總一，鴻宇表示「全國運動會後，就進入了自主訓練，多以有氧耐力為主，有點擔心後段還有上坡可能會跑不完。」

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(照片來源：運動筆記)

對於身經百戰的鴻宇來說，起跑後似乎就沒有那股緊張感了，「跑的過程中身體的感覺還蠻不錯的」，鴻宇認為上坡段是他這次能夠取勝的關鍵，「可能是因為暑假去山訓的關係，所以肌力有提升，下山後也有在維持，跑起來才沒那麼痛苦。」每年師大田徑隊的林淑惠教練，都會帶著選手們上清境進行為期3-4週的高地訓練，不僅提升基礎有氧耐力，也可以提升跑步肌力。

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(照片來源：周鴻宇)

「這次雖然第一，但成績不盡滿意，接下來會把目標放在突破自己的最佳(1:12.32)。」期待鴻宇在接下來的賽事能夠有持續穩定的表現，再次恭喜鴻宇。

(照片來源：周鴻宇)

鴻宇目前也正在「Master Run-師大甲組田徑跑步訓練營」擔任週二班的助教，想要從他身上挖到更多、更有趣的訓練和賽事經歷，來師大田徑場就可以找到他囉。

(照片來源：Master Run)

鴻宇小檔案

國立臺灣師範大學體育學系二年級

半程馬拉松 1:12.23

10000m 31:56.40