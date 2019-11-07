帶小比旅跑台灣／菊島澎湖跨海馬拉松 感謝多位朋友相助！

2019-11-07 10:11 運動筆記 陳嘉齡



上星期日，我和比比一起去參加菊島跨海馬拉松。

在賽事的前二天，我們就先到澎湖，打算先玩再說，星期五晚上在澎湖租完車就跟阿寶及牛牛會合之後，便到當地有名的日新餐廳吃晚餐。日新餐廳的菜每一盤都好大盤，幸好我們點的不多，所以都有吃完，謝謝牛牛和阿寶的招待。

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吃完晚餐後，我們便到觀音亭欣賞當地的燈光節。

因為觀音亭風很大，我怕比比感冒，所以看完之後便帶比比回飯店休息，結束了第一天行程。

第二天早上，因牛說五點想去菓葉看日出和奎璧山看分海，因為前一天我太累，所以我沒跟上他們的行程，不過早上也吃了豐富的飯店早餐。

吃完早餐後，我又回到房間睡覺，直到小雁子來找我，我才又驚醒，也開始了今天的行程。

今天的目的地是往北到外垵走一次，澎湖的限速只有50，所以一路上我都是慢慢開……

途中經過狀觀的中屯風車，號稱很夢幻的夢幻海灘，很復古的二崁聚落，及由榕樹根盤旋的通樑古榕，大菓葉玄武岩，和內垵村的觀音山及塔公塔婆，還有澎湖最北端的漁翁島燈塔以及外垵漁港，回程經過像鯨魚的小門鯨魚洞，並在那裡吃上一碗熱騰騰的小管麵線及海膽炒蛋。

吃完後便開回去還車，順道找尋在當地開民宿的好友許惠芝聊天，在這裡也謝謝她招待我到吹吹風看海景吃晚餐，我們也結束行程滿滿的第二天。

隔天起了個大早，便推著比比前往澎湖縣政府等待接駁車搭到西嶼遊客中心，行車時間大約是40分鐘。

到達會場之後，因風很大，所以我們先進去遊客中心躲風，在那裡也遇到了認識的跑友，過沒多久，我們走出來外面等待賽事的開始，不知道什麼原因，賽事延遲了15分才開始。

鳴笛聲響起，大家奮力的奔跑，轉到燈塔那的時候，我覺得很不妙，因為有上坡就算了還逆風，一整個覺得超難跑，過了感應站時，遇到了小雁子，她便幫我推了一段路，因為她跑全馬，我怕擔誤她太多時間，所以就叫她趕快走，不要管我們了，她才快步離開，在這裡很謝謝她。

到了補給站，那些號稱澎湖的特色補給，不知道是不是準備的不夠，都被人吃光光了，只剩一些饅頭和餅乾，那太乾了，我根本吃不下😭

所以，我只好繼續前進，途中經過很多地方有很多小朋友及當地居民為大家加油。

經過聚落看到老爺爺和老奶奶我也大聲的跟他們道早安，他們也開心的對我揮手。

不知道是不是水喝太多，我一直想上廁所，一直忍到補給站，補給站也沒有準備廁所，我只好跟人家借，因為等待上廁所的人實在太多了，我足足等了十幾分才上到廁所，上廁所完之後繼續前進……

這時候，人大部份都跑光了，我只好繼續趕路。

一路上不斷上坡下坡，加上逆風，真的很難推，但是既然報了就要把它給跑完。

到了大菓葉的時候，因為上坡又逆風，我推小比很吃力，一個好心的在地跑友，幫我推小比推到比較平的地方才離開，在這裡很謝謝他。

因為大會沒有提供降溫水和冰塊，沿路上都沒有看到乾媽的店，想買個冰冰涼涼的飲料來喝都沒有，這時候救星來了，永義哥的二姨子特地從中屯騎車來找我，還幫我買了二瓶冰冰涼涼的茶，讓我好感動啊！在這裡真的很謝謝浪人跑者大哥特地叫他的家人來幫我私補。

好不容易，終於到了跨海大橋，一路上我逆風前進，終於到了終點，完成了這場賽事。這時候因為最後一班的接駁車快開了，我怕擔誤別人的時間，只好拜託好友惠芝來載我到機場，真的很謝謝她，幫忙載我們，記得到高雄的時候，要來找我哦。

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很充實的澎湖之旅，我們完成了，每次去澎湖都有不同的體驗，我會再回去的……

澎湖解鎖，再一次謝謝辛苦的志工和交管為大家服務。

謝謝沿途加油及一起拍照的跑友。

謝謝曾經幫過我們的朋友。

#2019菊島跨海馬拉松

#為不能跑的人而跑

#VISION熱情與勇氣

#用雙腳帶小比跑旅台灣