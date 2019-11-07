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賽事心得／如來神掌100式超馬 四年磨一掌不敵風火輪神人

2019-11-07 10:06運動筆記 Fred Lin

42.195後，又是怎樣的風景呢？

從白天到黑夜，五上五下，超過15小時，全套身心淨化療程 (跑到腦袋已諸法皆空 XD)，終於回到一開始的地方。四年的修煉，圓滿合掌。這是一個練肚，練力，也練心的感恩紀錄。

如來神掌路線，衷心認為若沒練足就想直搗百K，那會太痛，太苦。痛到忘了感受種種美好，苦到害怕下次再來; 若是循序漸進，從50K開始結緣，過程雖仍不輕鬆，但肯定會享受到溫潤回甘，再來一杯的感覺。

(如來神掌超馬主辦賢伉儷。照片來源:攝影雞/Jacky)

感謝老天賞賜一個100分的天氣，感謝雅芬姐 & 發哥領導的如來神掌團隊。滿滿的人情味。

起 (2016，50K完賽)

是怎麼樣的開始呀 ? 一定是要『好玩』的。因為有件事，有群人，有片風景在心上，讓跑步變得樂此不疲。

數年前有緣加入江湖秘密組織【華翠夜跑】，在財哥，財嫂，及HD哥等大家長無私的領導下，每週自發集會練跑。團員們多為HASH要角，週末都往山裡水裡奔。耳濡目染下，跑步搭配青山綠水，不只是人生樂事，久而久之也成為身體DNA的一部份。

(坦裎相見的華翠夜跑跑友合照)

不識如來的小毛頭，看到2016年簡章，入門款手心路線，暢跑陽明山 + 金山，十足自然風，興緻高昂報了名。全馬 + 8K的距離 + 九個半小時寬鬆時限，初嚐如來二指芳澤，果然不負期待，好玩，真好玩，意猶未盡。

當時透中午，終點感應下班晶片時，一位號碼布標示百K的戰士正好在旁說有點累腳很痛，不假思索回應天氣熱爆，繼續跑才瘋。要不要一起到對面站牌坐公車 ? 在此向佛祖認錯，少渡化一人，弟子真的不是故意的XD。

承 (2017，69K完賽)

一回生，二回熟，這條北台灣的路線實在太經典了，完完全全是自己喜歡的菜。第二年毫無懸念加碼報名，好奇心被點燃，想了解食指過後的風景。跑步從原本的以賽代訓模式 (平時沒練，比賽再來跑)，到每週會有2~3次自主練習，加上1~2場比賽，月跑量落在100~150K。這加碼的19K小菜，有完食的信心。

來到了50K處，總時間是比去年快了半個多小時。但面對剩下1/4的路程，雙腳微微抖，似乎不再新鮮，不再那麼聽使喚了…內心的小惡魔開始作亂。

(不解釋。照片來源:跑友 黃耀緯)

還是得前進。風光依舊在，心情已全非。上坡走，下坡還是走，花了近4小時。歐買尬，速度實在降很大…。不甘心，就是因為這不滿意的表現，第一次有了征服五指神掌的念頭。想歸想，總得先練強些再說吧…

轉 (2018，82K卸甲棄賽)

於是，報名跑班集訓，和同學們一起吃課表一起團練; 華翠粗皮哥也在承天團私授跑坡密技，體能 & 月跑量 (拉到200K左右) 都有顯著提昇。或許是過於得意忘形，忘了秤自己幾斤幾兩重，竟大膽越級打怪，跳過82K組，報名直攻百K。

『當愈有把握時，通常也是失敗的開始。』這是如來神掌想教我的一課吧…

82K與100K報名費一樣，加量不加價。而且，還能品嚐五道精選北海岸特色套餐 (金山地瓜，十八王公肉粽，青山石花凍，三芝綜合湯，淡水阿給)，賽前滿心期待。

 (每次看到這照片都口水直流，跑過的人都懂。照片來源:2018如來神掌/林明德)

第三次嘗試了。途經57K石門嵩山百年梯田，還有餘力還有心情欣賞秘境風景。69K感應打卡，又比前一年快些。心裡正得意訓練有成效時，完全沒料到接下來的魔王心碎坡震撼。

是的，此心碎坡並沒有女孩們加油索吻。急升500米的高度，鎮守在第四關。仰攻上去，太陽正好西沉，只有伸手不見五指的黑暗等在前方。經過先人長眠寶地，農家犬隻狂吠，冷風陣陣吹來，那也絕非Second Wind…。形單影隻，兵疲馬困下，說不害怕是騙人的。

(伸手不見五指的黑夜。照片來源:如來神掌FB/王雅芬)

雅芬姐說如來練心是有道理的。除了體力負荷幾到極限外，精神壓力不斷湧出。一心只想快快下山。可是愈急，身體卻愈動不了。煎熬至80K，一陣強風襲來，感覺到有人在耳旁說『孩子，回家吧…』。心頭一驚，好似插頭被突然拔掉般，瞬間斷電，再也動不了。完賽時間雖仍足，但腳底好痛; 心情歸心似箭，一滴滴一叮叮都不想跑了…。低頭走回82K， 顫抖地向志工吐出 『棄賽』二字。

合 (2019，100K合掌完賽)

是練不夠吧。月跑量頂多250K左右，要強攻百K，自知是有難度的。那，該怎麼辦呢？

 (好有愛+好愛挑戰的跑班同學。照片來源:森林跑站)

 

再度到森林跑站，跟上李智群/林義淵教練的訓練班，和好有愛的同學們一起打造更強的自己。每週二次質量課表 + 一次長跑 + 3天輕鬆跑，總跑量雖一樣是250K，但總強度明顯提高。我想，吃下來應能為自己創造出最後20%那完賽所需的能量。

DNF揪心了一年。起跑前告訴自己，今年不要再留遺憾。一路上陰雨的天氣，太陽少有露臉，與前3屆的熱情奔放不同。天時到位。

(美麗賽道+總一背影。照片來源:尋寶網/Sean Lin)

雅芬姐 & 發哥領導的如來團隊，處處貼心考量跑者的需求，愈辦愈有人情味 (人和)。有跑友申請與100歲阿公坐陣為百K英雄私補，開始就大吉; 有家庭連續五年擔任志工，資深小姐弟個頭已高了一大截，補給SOP比誰都熟; 有台灣唯一，手掌造形，福田窯為每位選手精心手作的完賽紀念獎座; 有多位專業攝影大大，願意守候多時，就為了為每位跑友留下影像紀錄; 更有山海明媚風光，伴隨跑友一路不孤獨。這賽事，真心推薦。

(感謝資深志工家庭。照片來源:如來神掌FB)

起點到80K是熟悉的路線，告訴自己要穩穩來 (地利)。手心的巴拉卡公路上坡，慢慢跑，推進至小油坑最高點。前三年下坡總會衝的，此時刻意壓在6分速，避免讓雙腳太早疲累。33K簽名領了熱騰騰地瓜，留到金山的小7，配二罐康貝特再吃，因為我想Come Best，為自己打氣。

(嵩山百年梯田一影)

除了第一個上坡慢跑外，餘四座山頭，策略上都命令自己走上去。趁機休息，補給，蓄積體力外，最重要的目的是把資源有限的腿力，留待下坡 & 平地使用。44K處，後頭響起漸大的敲擊聲，轉眼被腳踩T字屐風火輪的日本神人輾過，一整個目瞪口呆，下巴掉到地上。二片木頭，離地高達15~20公分，毫無避震緩衝，竟能如履平地，征戰百K (有圖有真相)。據如來表示，神與人之間，是相距十萬八千里的。弟子服氣領教了。

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(百K神人的風火輪。照片來源:攝影雞/Jacky)

69K，魔王心碎坡。練了一年，就是為了從容面對這關。深呼吸幾口，告訴自己可以的。打下1檔引擎，吃下一包GEL & 咖啡因助陣，思緒全想開心的事情，一步，一步往上走。凸到了最高點，依舊是黑夜伴隨。不同的是，這回下坡似乎還有力氣跑起來。經過80K，風仍強勁，狗仍狂吠，但沒人叫我回家。開始期待82K老地方的冒煙綜合湯，此時一碗又熱又補又會飽的鹹湯，是大會對選手最好的犒賞，最體貼細心的安排。

(最溫暖的補給。照片來源:2018如來神掌/林明德)

剩半馬距離，跑起來早無6分速，但8~9分速還有，鬥志仍存。就慢慢來，這次要帶回貨真價實的完賽獎牌。最後五分之一的路程，不知不覺過得很快，因為腦袋整路都在為即將完成而高興，整路都在回想過去一年發生的事，以及未來想做的事。通過最後一個紅綠燈，終點就在300M外。

(如來神掌完賽獎座。照片來源:福田窯/李乘信)

為了這一天與如來神掌的緣份，修煉了四年，終能圓滿。感恩，好玩，意猶未盡。

『42.195後，又是怎樣的風景呢？』也想一起去探索嗎？

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