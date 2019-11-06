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二水馬拉松訓練營 全員感動結訓

2019-11-06 09:09運動筆記 邱鈺婷

二水馬拉松因具有地方特色，及高規格的辦賽品質，向來都是跑友心中的優質賽事。今年賽事為求突破創新，並延續賽事的熱潮，特別舉辦「二水馬官方初馬訓練營」，廣邀有志挑戰初馬的跑友，協助他們透過科學化訓練達成目標。

訓練營全員賽前一天於終點線歡樂合照，期許明日能風光完賽（圖片來源：跑步學堂）

二水馬訓練營至今 16 週，到底能在這場馬拉松中挑戰自我到什麼地步，讓所有「初馬」學員們都躍躍欲試。學員們將一肩扛下沒有過去經歷可參考的未知路程，想辦法為自己留下終點線後的一席之地。

全馬組鳴槍起跑後，選手一齊奔出（圖片來源：跑步學堂）

訓練營的學員們有著可以站在最前排的「起跑優勢」，儘管如此，跨過起跑線後，直到最後一哩路都是自己與自己的戰爭，為了替學員們打下一劑強心針，特別在跑前一天的賽前分享會加入「授旗儀式」，由班長代表接下這面班級的榮譽，無論隔日的成績如何，結訓的榮譽將永遠支持著每位學員。

「授旗儀式」振奮人心，令學員們內心充滿信心與力量（圖片來源：跑步學堂）

分享會上，教練先引領大家熟悉賽道，提前感受臨場氣氛，過程中一面專注的講解補給策略，最後一天的「考前總複習」目的讓學員「相信自己」更甚於提點要領。只要按部就班，訓練量絕對足夠，專注在調整自己到最好的狀態才是取得好成績的關鍵。

陳士登教練輪番作賽前的最後叮嚀，學員們無一不專注聆聽（圖片來源：跑步學堂）

擔心自己明日的完賽時程耽誤大家，有兩位學員先行心得分享，紛紛讓學員們回想起這四個月來的每個訓練的歷程，學員與教練都感動不已。最後頒發全勤獎給五位每次訓練均到場的學員─王月鳳、姚信宇、張碧蘭、詹麗香、簡美雪，也授予每位學員「結業證書」，為賽前的氣氛平添了許多正面力量。

學員們在領取結業證書時，嶄露開心笑容，為自己感到驕傲（圖片來源：跑步學堂）

本屆二水馬一共五位學員獲頒全勤獎，贊助商 361° 特別致贈小禮物獎勵學員（圖片來源：跑步學堂）

開賽當日，訓練營的學員們賽事連連告捷，一共有六名學員初次參與全馬就得獎，其中女子組前十名就搶佔了兩個名額，分組 D 又分別拿下一、三名，氣勢銳不可擋，男子組也頻傳捷報，E 組第一名與 B 組第八名盡在囊中。能在初次全程馬拉松中奪下席次，無疑能為個人往後的賽事添加極大的信心。學員們賽後也紛紛表達祝賀之情，身為訓練營的一員也跟著沾光。

賽後六名得獎學員合照，留下值得紀念的瞬間（圖片來源：跑步學堂）

所有的決心、焦慮、配速壓力在鳴槍後都得到釋放，賽後詹惠茹的感動之情溢於言表，直言：「賽道最美的是人啊！因為有沿途民眾的加油聲、跑友陪跑完最後最痛苦的 1K，才能拿到分組第 10。」她也坦言，堅持不住的時候，只一心想著要控制好速度，好好享受這場屬於自己的 42K。最後更不忘感謝跑步學堂所有教練對她辛苦的教導。

男子 E 組第一名的紀偉生突破自我，舉班旗跨越終點線（ 圖片來源：跑步學堂 ）

男子 E 組第一名的紀偉生也表示訓練營的課程都有體現在這趟跑程中，特別是在後半段感覺痛苦時更是經常想起教練的叮嚀，自覺能順利無痛完賽最重要的即是「自律」，課後的訓練除了仰賴課表，還有自我的敦促，能成功完賽的心情盡在笑容上。

學員蔡千倫成功挑戰初馬臉上卻難掩完賽的激動（圖片來源：跑步學堂）

中暑加抽筋令張聖宗抱憾中離，賽後教練一句「請問你為什麼想跑全馬？」卻宛如當頭棒喝，發現自己其實收獲的比預期中的多還要更多，那些歡樂、專業技術和同學主動遞過來的補給和打氣是如此真切，實在無須再喪志。感謝全心全意付出的夥伴和自己，收拾起不甘心，懷抱這次學到的技術準備下回再戰！

完賽後壓力一掃而空，所有學員帶著雀躍的心情再跑一次終點（圖片來源：跑步學堂）

完賽等同一個勳章，獎勵你曾上場奮戰過。這場訓練營的最終盛事對學員們而言僅是他們漫長馬拉松生涯的開端，卻富有極大的意義，無論他們感受到的是歡欣、疲憊、熱情、堅持還是痛苦，都會在未來的每一個 42K 化為極大的助力，滋養著他們的精神與意志。今年度二水馬訓練營至此畫上休止符，期待明年 2020 與學弟妹再相見。

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2019  二水馬拉松初馬官方訓練營圓滿結束（圖片來源：跑步學堂）

二水馬拉松官方初馬訓練營 學員比賽成績一覽

姓名11/03 比賽日全馬成績
王O蓉04:50:33
王O雯05:00:28
王O鳳05:50:57
李O閎05:42:25
李O易04:49:26
林O如04:15:02
林O枝5:45:53
紀O生03:47:57
吳O祖03:58:23
姚O宇04:15:01
張O蘭06:24:18
張O億04:38:46
張O宗DNF
莊O瑋3:39:53
陳O玫05:45:54
陳O升05:42:24
陳O云04:45:55
黃O誼DNF
詹O茹04:16:19
詹O香05:22:51
楊O畯3:58:22
楊O菁06:12:22
劉O辰04:33:07
蔡O倫06:24:18
簡O雪6:05:06
鄭O良4:15:02

*更多跑步活動，盡在運動筆記*  

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